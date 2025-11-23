Sự sống còn của Leopard 2A8 được trao cho Israel

Hai chiếc Leopard 2A8 đầu tiên được giới thiệu ở Munich, Đức, hôm 19 tháng 11.

Theo Defense News, hôm 19 tháng 11, Tập đoàn quốc phòng KNDS Deutschland của Đức tổ chức lễ xuất xưởng hai xe tăng chủ lực Leopard 2A8 dành cho quân đội Đức và Na Uy, đánh dấu bắt đầu quá trình sản xuất hàng loạt cho phiên bản mới và hiện đại nhất của dòng Leopard 2.

Giới quân sự Đức cho biết đây là "xe tăng chủ lực Leopard 2 đầu tiên được chế tạo từ con số không" cho quân đội nước này kể từ năm 1992, do những phiên bản Leopard 2 trước đó đều được hiện đại hóa từ những xe có sẵn.

Theo kế hoạch, Lục quân Đức sẽ được tiếp nhận tổng cộng 123 chiếc Leopard 2A8 trong khoảng thời gian từ năm 2027 đến 2030.

Dòng Leopard 2A8 được đánh giá là "bước nhảy vọt" về năng lực tác chiến và khả năng sống sót so với các mẫu trước đó. Xe tăng được lắp hệ thống phòng vệ chủ động Trophy do Israel sản xuất.

Hệ thống này có khả năng phát hiện và đánh chặn tên lửa chống tăng hoặc thiết bị bay không người lái (drone) tự sát từ mọi hướng.

Hệ thống Trophy gồm các cảm biến, radar cảnh giới, máy tính và đạn đánh chặn. Radar Trophy có thể quét khu vực 360 độ theo mặt phẳng ngang để phát hiện vũ khí đang bay tới.

Khi phát hiện mục tiêu, máy tính sẽ phân tích và ra lệnh phóng đạn để vô hiệu hóa mối đe dọa ở khoảng cách an toàn mà không để nó tiếp cận giáp chính xe tăng.

Giới chức Đức từng thử nghiệm Trophy trên các phiên bản Leopard đời cũ, trước khi quyết định đưa nó thành trang bị tiêu chuẩn trên Leopard 2A8.

Cùng với đó, phiên bản Leopard 2A8 còn được gia cố giáp, cải tiến toàn diện về khả năng nhận thức tình huống và điều khiển hỏa lực cho kíp lái. Phiên bản này vẫn sử dụng pháo chính nòng trơn cỡ 120 mm do hãng Rheinmetall sản xuất như các biến thể trước.

Lô xe tăng Leopard 2A8 đầu tiên dự kiến phân bổ cho đơn vị thiết giáp Đức đồn trú tại Litva. Đây là lực lượng đầu tiên được Đức triển khai thường trực ở nước ngoài kể từ sau Thế chiến II, trong khuôn khổ nỗ lực củng cố sườn đông NATO nhằm đối phó với mối nguy hiểm từ Nga.

Đơn vị trên có khoảng 5.000 quân và dự kiến đạt trạng thái tác chiến đầy đủ vào năm 2027, trùng thời điểm quân đội Đức bắt đầu nhận bàn giao xe tăng Leopard 2A8.