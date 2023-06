Sự quan tâm đặc biệt của 'đại bàng' Mỹ, Hàn cùng hàng tỷ USD chờ 'rót' vào Việt Nam

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, đến ngày 20/6/2023, tổng vốn FDI đăng ký ước đạt 13,43 tỷ USD, bằng 95,7% so với cùng kỳ (giảm 4,3%). Trước đó, 5 tháng, mức giảm là 7,3%. Như vậy, mức giảm đã thấp hơn so với các tháng trước. Giải ngân FDI ước đạt 10,02 tỷ USD, tăng nhẹ 0,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Các nhà đầu tư đến từ châu Á, các đối tác đầu tư truyền thống vẫn chiếm tỷ trọng lớn (Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan). Sáu đối tác này đã chiếm tới 76,1% tổng vốn đầu tư của cả nước trong 6 tháng.