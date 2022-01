Những ngày qua, dân tình đồng loạt réo tên diễn viễn Trà My khi nữ diễn viên có bài đăng ẩn ý "đá xéo" Tăng Thanh Hà là máy đẻ và ăn bám chồng . Bài viết nhanh chóng nhận cơn mưa phẫn nộ và Trà My cũng trở thành tiêu điểm nhận "gạch đá" từ cộng đồng mạng.

Đây không phải là lần đầu tiên nữ diễn viên có phát ngôn gây sốc về đồng nghiệp. Bên cạnh một số netizen đã quá quen với điều này thì phần đông cư dân mạng thắc mắc một câu hỏi: "Diễn viên Trà My là ai?".



Diễn viên Trà My và sự nghiệp diễn xuất mờ nhạt

Trà My sinh năm 1992, cô được khán giả biết đến khi đảm nhiệm vai chính trong phim truyền hình Thương Nhớ Ở Ai của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Tuy nhiên, nhiều người đánh giá khả năng diễn xuất của cô trong phim không quá ấn tượng, thẳng thắn mà nói là "hơi đơ" so với tổng thể của bộ phim.

Tiếp thu ý kiến đó, Trà My cho biết sẽ cố gắng và học hỏi khá nhiều. Nhưng thời điểm đó đến nay, nữ diễn viên vẫn chưa có một bộ phim nào gây dấu ấn cá nhân.

Dù sự nghiệp kém nổi bật, nhưng đời tư của Trà My luôn là tâm điểm của dư luận. Tham gia đảm nhận vai diễn ít, những cô nàng lại dính vào những scandal và phát ngôn khá sốc điều đó khiến nhiều khán giả quay lưng.

Diễn viên Trà My

Bị diễn viên Ngọc Anh tố cáo là "láo và vô văn hóa"

Trà My và Ngọc Anh là hai diễn viên chính của phim Thương nhớ ở ai. Trong đó, Trà My vào vai Hạnh, con gái của Nhân - vai diễn do Ngọc Anh thủ vai. Khi thực hiện một phân cảnh cãi vả giữa hai mẹ con, Hạnh phải nhận một cái tát của mẹ.

Trà My kể lại: "Trong đời mình chưa từng bị ai tát đau như vậy, má mình in hằn dấu tay và tai trái của mình sau cái tát đó bị ù hẳn đi một lúc lâu. Lúc đó tôi điên lên rồi, trong tâm trạng căng thẳng và khó kiểm soát, đồng thời bản năng tự vệ tự nhiên nên chỉ sau khi đạo diễn hô 'cắt', tôi vung tay tát lại chị Ngọc Anh một cái trong sự sững sờ của tất cả mọi người".

Tuy nhiên sau đó, Ngọc Anh cũng lên tiếng và tố cáo những lời chia sẻ của Trà My là không đúng sự thật. Theo cô, Trà My không hợp tác với cô cũng như các thành viên khác trong đoàn làm phim nên mới dẫn đến việc bị tát đau.

Và sau khi đạo diễn hô cắt, Trà My lao vào tát Ngọc Anh, chửi cô bằng những lời lẽ khiếm nhã và định lao vào đánh tiếp. Ngọc Anh nhận định đó là hành động có chủ ý và không ngại nhận xét về bạn diễn là người "láo và vô văn hóa". Trước chia sẻ của Ngọc Anh, Trà My giữ im lặng.

Trà My trong phim truyền hình cô làm nữ chính

Chửi fan Kpop nặng nề

Trong một bài đăng trên trang cá nhân, Trà My gây phẫn nộ khi dùng lời lẽ nặng nề với cộng đồng người mê Kpop: "Rặt lũ tâm thần. Chúng nó là ca sĩ hay diễn viên người mẫu hoa hậu thì cũng chỉ là bọn đi mua vui và giải trí cho công chúng thôi. Chúng nó không tôn thờ khán giả vì cho chúng tiền và danh tiếng thì thôi, lũ fan cuồng còn đội chúng nó lên đầu làm gì? Tốn tiền cha mẹ cho ăn học".

Sau đó, Trà My lại lên tiếng bằng các từ ngữ nặng nề hơn: "Lo mà làm việc gì có ích hơn đi. Học không lo mà học, làm không lo mà làm, ra sân vận động dẫm lên người nhau chỉ để xem cái bọn mặt nhựa Kpop múa may quay cuồng. Một lũ ***".

Cô bị dân mạng bức xúc và ném đá, bất chấp cô thách thức: "Sao rồi? Vào thả tức giận và chửi bới cả ngày ở facebook mình đã mệt chưa. Khuya rồi! Mai chửi tiếp!"

Phát ngôn gây phẫn nộ của Trà My về cộng đồng fan Kpop

Mỉa mai NSƯT Trịnh Kim Chi góp tiền chống dịch, dùng từ "hết đát" để nói về tiền bối

Tháng 4/2020, trên Facebook cá nhân, Trà My nêu quan điểm về chuyện từ thiện của nghệ sĩ: "Những việc như ủng hộ tiền trăm hoặc tiền tỉ của các nghệ sĩ nước nhà trong đợt dịch này hay việc lên tiếng xót thương cho nghệ sĩ gì đó mới mất cũng chỉ là hình thức đánh bóng bản thân (hay còn gọi là PR) thôi, có gì đâu mà phải tung hô hay thần thánh hóa lên, nếu tốt thực sự thì đã chẳng bao giờ phải bắc loa phường lên cho người khác biết lòng tốt của mình".

"Hết đát" là từ mà Trà My nói về tiền bối

"Sao không nghĩ sự việc là cô kia bám Jack, lừa Jack cho có bầu để úp sọt?"

Thời điểm ồn ào tình ái của Jack rầm rộ, Trà My cũng không đứng ngoài cuộc khi bất ngờ đưa ra góc nhìn ngược dòng số đông. "Rảnh rỗi ngồi đọc tin showbiz, thấy có vụ Jack gì đó. Mình thì cảm thấy cô Thiên An kia có vẻ hám fame chứ không hẳn Jack có vấn đề.

Sao không nghĩ sự việc là cô kia bám Jack, lừa Jack cho có bầu để úp sọt? Sau khi Jack không thích và chia tay thì bù lu bà loa để mong thiên hạ thương xót và chỉ trích thằng đàn ông? Nhiều phụ nữ giờ cũng ghê gớm mà?", nữ chính Thương Nhớ Ở Ai nêu quan điểm.

Bài đăng của Trà My sau khi lên sóng vấp phải "gạch đá" từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng, Trà My không nắm rõ sự tình nên có cái nhìn sai lệch. Thay vì "chĩa mũi tên" về phía Thiên An, cô nên đọc lại toàn bộ sự việc và "bớt phán", "tránh tâm lý đổ lỗi cho nạn nhân".

Quan điểm đi ngược số đông của Trà My về ồn ào tình ái của Jack

Dùng từ tục tĩu để đá xéo vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển

Tháng 9/2021, thời điểm Khánh Thi gây hoang mang khi livestream khóc giữa đêm và dấy lên nghi vấn đường ai nấy đi với Phan Hiển. Giữa lúc sự việc rầm rộ, Trà My liền nhảy vào khi bất ngờ đăng đàn cho rằng nữ kiện tướng năm xưa đã cố tình "gài bẫy" Phan Hiển có con nhưng vẫn không được đăng kí kết hôn. Cô còn khuyên Khánh Thi trả tự do cho chồng.

Ngay sau đó, Phan Hiển đã chia sẻ một status khá dài với nội dung nhắn nhủ tới Trà My. Anh cho biết không có chuyện Khánh Thi bẫy mình. Khi hai người xác định yêu nhau và về chung một nhà đã chấp nhận những lời dị nghị từ bạn bè, công chúng. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc ở đây thì đêm 8/9, Trà My lại tiếp tục nói cặp đôi chị em với lời lẽ hết sức khó nghe, tục tĩu.

Thời đại nào rồi mà phụ nữ vẫn phải gài bẫy đàn ông như vậy nhỉ? Tưởng thời đại nữ quyền thì phải khác chứ nhỉ? Mà sao Phan Hiển phải lên bài đá mình làm gì? Mình không hoạt động showbiz lâu rồi, lên bài để chứng tỏ yêu vợ à? Mình chỉ thấy bài đó có lịch sử chỉnh sửa nhiều lần, câu cú viết lần đầu tiên lộn xộn, kiểu bị ép viết ấy!

Nghe này phi công: đàn ông núp dưới váy đàn bà thì nhục lắm nghe không? Mà hạnh phúc thực sự người ta không lên mạng thanh minh vậy đâu! Muốn hôn hít thì bôi cái mắt thâm ấy vào rồi hãy hôn! Vậy nha!" - Trà My thách thức khiến dân mạng phẫn nộ.

Status này của cô khiến cộng đồng mạng bức xúc vì quá khiếm nhã, can thiệp sâu vào đời tư người khác. Ngay cả khi không tự xem mình là người của công chúng, Trà My cũng không có quyền xúc phạm người khác bằng những lời lẽ thô tục một cách công khai như vậy.

Trà My bị ném đá vì xen quá sâu vào cuộc sống hôn nhân của người khác

Đáp trả của Phan Hiển

"Khịa" Midu khoe mẽ, châm chọc bằng lời lẽ nặng nề

Sau phát ngôn gây sốc với Khánh Thi và Phan Hiển, Trà My tiếp tục vấp phải sự chỉ trích của cư dân mạng khi đá xéo Midu với những cụm từ khá nặng nề. Theo đó vào cuối tháng 10/2021, Midu khiến dân tình xuýt xoa khi tiết lộ chốt đơn lia lịa lô đất tiền tỷ.

Và vẫn như mọi khi, nữ chính Thương Nhớ Ở Ai tiếp tục đăng bài mỉa mai đồng nghiệp: "Nếu cuộc sống và tính cách của mình mà nhạt như bạn này chắc mình tự tử lâu rồi í! Khoe ít thôi! Gồng với ai hả cưng. Lêu lêu gái ế! Bạn trai đi lấy vợ đẻ con rồi có buồn không? Bán đất mà ế cũng làm gì cho đời".

Status của Trà My sử dụng những lời lẽ nặng nề khó nghe với Midu: gái ế, lêu lêu, bạn trai lấy vợ có buồn?

Status ẩn ý về Hà Tăng của Trà My càng khiến công chúng ngán ngẩm. Có thể thấy, dù sự nghiệp không mấy nổi bật nhưng Trà My luôn có cách để gây chú ý với công chúng.

Một số hình ảnh về diễn viên Trà My

