Sự lên ngôi của những giá trị thịnh vượng mới

Những thước đo thịnh vượng mới

Theo báo cáo về các quốc gia thịnh vượng nhất thế giới được Viện Legatum công bố hàng năm, 5 nước Bắc Âu liên tục giữ vị trí đầu bảng mặc dù đây không phải những quốc gia có nền kinh tế mạnh nhất.

Ra đời từ năm 2007, Legatum Prosperity Index (còn gọi là báo cáo về Chỉ số thịnh vượng của Viện Legatum) là bảng xếp hạng toàn cầu về sự thịnh vượng và hạnh phúc. Chỉ số thịnh vượng gồm 12 "trụ cột" - được xây dựng dựa trên 67 lĩnh vực chính sách và được đo lường bằng 300 chỉ số cấp quốc gia. Trên nền tảng là chỉ số thịnh vượng, các nhà phân tích từ Viện Legatum đã sàng lọc 167 quốc gia (chiếm 99,4% dân số thế giới) để đưa ra thứ hạng chính xác.

12 ‘trụ cột" đánh giá sự thịnh vượng của Legatum Prosperity Index có thể được quy về 2 mảng chính: chất lượng cuộc sống và sự phát triển của nền kinh tế. Các quốc gia thịnh vượng nhất trên thế giới giờ đây được hiểu là những đất nước có "chất lượng cuộc sống" cao, nơi người dân được đảm bảo tự do, an toàn - an ninh, được hưởng một nền giáo dục - y tế, dịch vụ công chất lượng và môi trường sống trong lành, hài hòa với thiên nhiên.

Hà Lan liên tục nằm trong top 5 các quốc gia thịnh vượng nhất thế giới theo, Legatum Prosperity Index

Bên cạnh đó, các chỉ số thúc đẩy phát triển kinh tế như các chính sách đầu tư cởi mở, hiệu quả, cơ sở hạ tầng thị trường vững vàng và quy định kinh doanh thuận lợi… cũng là những thang điểm quan trọng.

Có thể thấy GDP đã trở nên lỗi thời và mờ nhạt trong vai trò đánh giá sự thịnh vượng mới. Một nền kinh tế phát triển, giàu có đến mấy nhưng người dân sống dưới áp lực quá lớn, môi trường tiềm ẩn nhiều rủi ro hay các chính sách an sinh xã hội èo uột thì vẫn sẽ không được coi là thịnh vượng.

Khát vọng Việt Nam thịnh vượng

Theo tiêu chí đánh giá thịnh vượng mới, Việt Nam hiện đang đứng thứ 74 trong số 167 nền kinh tế năm 2021. So với một thập kỷ trước, chúng ta đã tăng 15 bậc, là một trong những quốc gia nổi bật của khu vực Đông Nam Á. Cải tiến lớn nhất của Việt Nam là tập trung vào khía cạnh cơ sở hạ tầng và tiếp cận thị trường, đồng thời mạnh về hai lĩnh vực là vốn xã hội và sức khỏe.

"Khát vọng về Việt Nam thịnh vượng, phát triển" cũng là động lực mà Chính phủ đặt ra để thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 và các năm tiếp theo. Theo đó, để nâng hạng chỉ số quốc gia thịnh vượng, Chính phủ đang thực hiện chính sách mở và trao quyền, tập trung vào 3 khía cạnh: Nền kinh tế mở, xã hội hòa nhập và trao quyền cho cộng đồng. Theo Viện Legatum, đây cũng là 3 khía cạnh lớn có tác động đến các chỉ số thịnh vượng của một quốc gia.

Bên cạnh đó, trong cuốn sách Đổi mới mô hình tăng trưởng – Vì một Việt Nam thịnh vượng, sánh vai thế giới, nhóm tác giả gồm các chuyên gia đầu ngành về kinh tế phát triển cũng đã chỉ ra rằng, để sánh vai với năm châu, kinh tế Việt Nam phải đạt mức tăng trưởng rất cao trong một giai đoạn dài, như Hàn Quốc, Trung Quốc hay Isarel. Để làm được điều đó Việt Nam cần một mô hình tăng trưởng mới, trong đó dưới sự định hướng và điều phối của chính phủ, các doanh nghiệp tư nhân, tập đoàn kinh tế mạnh sẽ trở thành lực lượng chủ đạo, dẫn dắt tiên phong những đổi thay mang đến sự phát triển bền vững.

Khát vọng Việt Nam thịnh vượng cùng những cam kết của Chính phủ được nhiều doanh nghiệp đầu tàu hưởng ứng và đồng hành. Ví dụ như Ngân hàng TPCM Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa qua đã tuyên bố tái định vị thương hiệu với sứ mệnh mới "Vì một Việt Nam thịnh vượng".

VPBank tái định vị thương hiệu hướng tới sứ mệnh mới "Vì một Việt Nam thịnh vượng"

Sứ mệnh mới sẽ được doanh nghiệp từng bước hiện thực hóa thông qua nhiều chương trình, dự án trọng điểm như tích cực chuyển đổi số để mang giá trị thịnh vượng tài chính tiệm cận hơn với khách hàng, hỗ trợ kịp thời và thiết thực các công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống thể chất, tinh thần người dân với các hoạt động thể thao và giải trí quy mô lớn…

VPBank tích cực chuyển đổi số, mang giá trị thịnh vượng tài chính tiệm cận hơn với khách hàng

Tuy đây mới chỉ là những bước đi đầu tiên trong một hành trình dài nhiều chông gai, nhưng việc chủ động thay đổi, gieo mầm khát vọng thịnh vượng cùng những cam kết cải cách từ Chính phủ và hành động cụ thể của các doanh nghiệp hàng giữ vai trò điểm tựa như VPBank, triển vọng cải thiện chỉ số thịnh vượng của Việt Nam sẽ còn nhiều hứa hẹn.





