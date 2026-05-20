Sự kiện trải nghiệm robot nấu ăn INNOCHEF NEXT “1 robot cân cả căn bếp”

Tuy tiện lợi, nhưng thói quen này kéo theo nhiều hệ lụy: khó kiểm soát dinh dưỡng, tiềm ẩn rủi ro về sức khỏe, và quan trọng hơn là làm mai một dần những khoảnh khắc gắn kết gia đình quanh mâm cơm.

Trong bối cảnh đó, xu hướng "ăn lành – sống khỏe – tự nấu tại nhà" đang dần quay trở lại. Tuy nhiên, rào cản về thời gian, kỹ năng nấu nướng và sự bất tiện trong quá trình chế biến vẫn khiến nhiều người e ngại vào bếp.

Chính vì vậy, sự kiện trải nghiệm Máy nấu ăn thông minh INNOCHEF NEXT với chủ đề "1 Robot cân cả căn bếp" được tổ chức bởi FRICO tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 100 khách mời là những người thích khám phá công nghệ, yêu ẩm thực, yêu lối sống khoẻ mạnh, mang đến một góc nhìn mới về việc nấu ăn trong thời đại công nghệ – nơi mọi người có thể nấu ăn dễ dàng, nhanh chóng mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng và hương vị

Trải nghiệm thực tế – Khi công nghệ bước vào gian bếp

Tại sự kiện, khách tham dự không chỉ được tìm hiểu về sản phẩm mà còn trực tiếp trải nghiệm hành trình nấu ăn hoàn toàn mới:

- Khám phá Máy nấu ăn thông minh INNOCHEF NEXT một cách trực quan

- Lắng nghe chia sẻ về phương pháp nấu ăn thông minh từ đại diện FRICO

- Trực tiếp tham gia chế biến món ăn cùng thiết bị

- Thưởng thức những món ăn ngon, tốt cho sức khỏe được nấu bởi Máy nấu ăn thông minh INNOCHEF NEXT

Không chỉ dừng lại ở việc "xem", khách mời được "chạm" và "trải nghiệm thực tế", từ đó cảm nhận rõ sự khác biệt mà công nghệ mang lại cho căn bếp.

Đặc biệt, sau khi thưởng thức các món ăn, nhiều khách mời đã không giấu được sự bất ngờ và thích thú. Không ít người chia sẻ: "Món ăn rất ngon, hương vị đậm đà, nhưng vẫn giữ được hương vị ngày xưa "Sản phẩm tiện lợi và dễ sử dụng hơn mình nghĩ rất nhiều"… Những phản hồi tích cực này chính là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả và tính ứng dụng của sản phẩm trong đời sống thực tế.

Máy nấu ăn thông minh INNOCHEF NEXT – Khi một thiết bị có thể "cân cả căn bếp"

Máy nấu ăn thông minh INNOCHEF NEXT là sản phẩm mới nhất của FRICO – thuộc Công ty TNHH Cookmix, được sản xuất tại Tây Ban Nha. Thiết bị được phát triển dành cho những người mong muốn cân bằng giữa tốc độ nấu ăn, sự tiện lợi và giá trị sức khỏe trong từng bữa ăn.

Máy nấu ăn thông minh INNOCHEF NEXT tối ưu toàn diện ba yếu tố quan trọng: nhiệt độ – thời gian – tốc độ. Với thiết bị này, việc nấu ăn không còn là một "kỹ năng khó", mà trở thành trải nghiệm sáng tạo, nơi mỗi người đều có thể trở thành "nghệ sĩ" trong chính căn bếp của mình.

Máy nấu ăn thông minh INNOCHEF NEXT có gì đặc biệt

- Thay thế khoảng 20 thiết bị nhà bếp

- Tích hợp 12 chức năng nấu tự động: trong một thiết bị duy nhất, giúp tối ưu không gian và đơn giản hóa việc nấu ăn

- Màn hình cảm ứng lớn 10.1 inch: giúp người dùng dễ dàng thao tác chỉ với một chạm.

- Hai chế độ nấu linh hoạt

Chế độ tự động: hướng dẫn từng bước theo công thức có sẵn

Chế độ thủ công: cho phép người dùng sáng tạo và điều chỉnh theo ý muốn

- Nấu nhiều món cùng lúc: Thiết kế 4 tầng cho phép chế biến đồng thời nhiều món như cơm, canh, thịt, rau chỉ trong một lần nấu – tiết kiệm tối đa thời gian và công sức.

- Dung tích lớn nhất thị trường: Bình nấu 3,75L và nồi hấp 5L đáp ứng trọn vẹn nhu cầu cho bữa ăn gia đình

- Công nghệ tiên tiến: Với khả năng kiểm soát nhiệt độ chính xác, Máy nấu ăn thông minh INNOCHEF NEXT giúp món ăn đạt được độ ổn định cao, đồng thời tiết kiệm thời gian và công sức

- Hiệu suất mạnh mẽ – thiết kế tối ưu: Lưỡi dao bằng thép không gỉ, bền bỉ, chống nước, dễ vệ sinh và có thể sử dụng với máy rửa chén. Động cơ mạnh mẽ lên đến 11.500 vòng/phút giúp chế biến nhanh và hiệu quả.

- Giữ trọn dinh dưỡng và hương vị: Các chế độ như saute giúp làm dậy mùi món ăn, trong khi nấu chậm ở nhiệt độ thấp giúp bảo toàn dưỡng chất và hạn chế làm nát thực phẩm.

- Khuấy tự động: Thay thế bàn tay con người, không cần đứng khuấy thủ công như các phương pháp nấu ăn truyền thống.

- Công thức miễn phí: Truy cập miễn phí hàng ngàn công thức nấu ăn và hướng dẫn chi tiết giúp người dùng thực hiện các món ăn phong phú và ngon miệng.

Không chỉ là một thiết bị nhà bếp, Máy nấu ăn thông minh INNOCHEF NEXT đại diện cho xu hướng sống hiện đại: ăn ngon hơn – sống khỏe hơn – tiện lợi hơn.

Với sứ mệnh không ngừng sáng tạo và đổi mới, Công ty TNHH Cookmix mong muốn mang đến những giải pháp công nghệ thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hoàn thiện gian bếp tiện nghi cho gia đình Việt.

Trong một thế giới ngày càng bận rộn, đôi khi điều chúng ta cần không phải là những điều lớn lao – mà chỉ đơn giản là một bữa cơm nhà đủ đầy, ấm áp và trọn vẹn. Và giờ đây, với sự hỗ trợ của công nghệ, điều đó đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

