Sự khác biệt giữa Samsung và điện thoại Android là gì?

Khi đến thời điểm mua một chiếc smartphone, bạn rất dễ bối rối vì hiện nay có rất nhiều sự lựa chọn từ các hệ điều hành, nhà sản xuất, các tùy chọn chipset, bộ nhớ, thông số kỹ thuật khác nhau … Nếu bạn không được cập nhật những thông tin công nghệ kịp thời, vậy làm thế nào bạn có thể biết những điều đó là gì?

Một điểm nhầm lẫn phổ biến của nhiều người dùng là giữa Samsung và Android. Thông thường, mọi người hỏi điện thoại Samsung có giống điện thoại Android không. Theo một cách nào đó, có nhưng câu trả lời phức tạp hơn thế.

Trong bài này, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu sự khác biệt giữa thiết bị Samsung và Android.

Android là gì?

Android là một hệ điều hành di động. Đó là hệ thống cho phép điện thoại chạy các ứng dụng và quản lý tài nguyên. Có thể bạn đã quen thuộc với Windows và macOS, đây đều là những hệ điều hành máy tính và hoạt động theo cùng một cách.

Tương tự như máy tính để bàn và máy tính xách tay có thể chạy nhiều hệ điều hành, smartphone cũng vậy. Ví dụ iPhone của Apple chỉ sử dụng iOS. Cùng với Android, đây là hai hệ điều hành chính trong không gian smartphone.

Điều đó nói lên rằng, các hệ điều hành smartphone khác vẫn tồn tại, mặc dù một số đã không còn tồn tại và không còn được phát triển cho đến nay bao gồm Windows Mobile, BlackBerry OS và Tizen.

Android không sản xuất smartphone, thay vào đó các nhà sản xuất sử dụng hệ điều hành Android để cung cấp năng lượng cho điện thoại của họ. Họ thường tích hợp dịch vụ di động của Google (GMS) cùng với dịch vụ này, cung cấp các giao diện và ứng dụng được Google cấp phép như Google Search và Google Chrome.

Tuy nhiên về bản chất, Android và GMS không liên kết với nhau, điện thoại có thể chạy Android nhưng sử dụng các giao diện và ứng dụng độc quyền. Google sở hữu và phát triển Android, nhưng hệ thống này là mã nguồn mở miễn phí để các nhà phát triển khác thích ứng.

Sự khác biệt giữa Android và Samsung là gì?

Như vậy chúng ta đã xác nhận rằng Android là một hệ điều hành. Vậy làm thế nào để Samsung phù hợp với điều này? Samsung là một công ty điện tử toàn cầu chuyên sản xuất các thiết bị như màn hình, thiết bị gia dụng thông minh và TV. Tất nhiên hãng cũng sản xuất và bán smartphone.

Samsung bán smartphone của mình dưới thương hiệu Galaxy, chia thành các dòng sản phẩm như Galaxy Z (thiết bị có thể gập lại) và Galaxy S (thiết bị hiệu năng cao, cao cấp nhất). Mặc dù hãng đã thử nghiệm với các hệ điều hành di động khác, nhưng tất cả các smartphone Samsung Galaxy đều sử dụng hệ điều hành Android.

Nói một cách đơn giản thì Android là hệ điều hành và Samsung là nhà sản xuất.

Có phải tất cả điện thoại Android đều giống nhau?

Samsung chỉ là một nhà sản xuất sử dụng Android. Vậy những những nhà sản xuất điện thoại khác bao gồm Sony, Motorola, LG, OnePlus và Huawei, tất cả họ đều là các nhà sản xuất điện thoại và đều sử dụng Android trên điện thoại của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là trải nghiệm trên tất cả chúng đều giống nhau.

Điều này quay trở lại bản chất mã nguồn mở của Android. Trải nghiệm Android cốt lõi, không thay đổi do Google phát triển được gọi là "Android gốc". Trước đây, hiếm khi tìm thấy một chiếc điện thoại cung cấp trải nghiệm Android gốc. Ngày nay, nó phổ biến hơn một chút đặc biệt là với điện thoại Pixel của Google.

Tuy nhiên để tạo điểm nhấn với thương hiệu cá nhân, các nhà sản xuất sẽ phát triển các phiên bản Android của riêng họ. Những thay đổi này có thể được thực hiện từ những thay đổi nhỏ (tập trung vào tính thẩm mỹ) đến những thay đổi sâu hơn về chức năng.

Trong trường hợp của Samsung chính là giao diện người dùng được gọi là One UI (trước đây được gọi là Samsung Experience và TouchWiz). Nói một cách đơn giản, One UI xếp lớp trên Android để điều chỉnh thiết kế của hệ thống và cung cấp các tính năng bổ sung.

One UI của Samsung là một giao diện người dùng sử dụng dịch vụ di động của Google và được coi là một trong những giao diện Android tốt nhất. Trên thực tế, nhiều cải tiến phần mềm của Samsung đã được áp dụng vào trải nghiệm Android cốt lõi.

Điện thoại Samsung có phát triển với Android không?

Android là một hệ điều hành đang phát triển và mỗi năm sẽ có một phiên bản mới được phát hành. Trong một thời gian dài, Android đã đặt tên cho các phiên bản của mình theo những món bánh ngọt ngào (Nougat, Oreo, Pie), nhưng giờ đây Google đã đặt tên theo số như Android 11 và Android 12.

Khi Android phát triển, One UI của Samsung cũng vậy. Nói chung, mỗi một phiên bản mới của One UI cũng sẽ được phát hành tương ứng với mỗi bản nâng cấp chính của Android, nhưng One UI sẽ phát hành các bản cập nhật nhỏ sau một chút.

Điện thoại Samsung của bạn sẽ không nhận được bản cập nhật Android hoặc One UI vô thời hạn. Điều này là do Samsung thường hỗ trợ các thiết bị của mình những bản cập nhật lớn trong vài năm sau khi phát hành. Sau đó, điện thoại của bạn sẽ chỉ nhận được các bản cập nhật bảo mật quan trọng, mặc dù cuối cùng những bản cập nhật đó sẽ dừng lại.

Bạn cũng sẽ không nhận được những bản cập nhật này cùng lúc với những người khác. Vì còn phụ thuộc vào vị trí địa lý và nhà cung cấp dịch vụ điện thoại.

Samsung có tạo ra điện thoại Android tốt nhất không?

Bây giờ bạn sẽ hiểu sự khác biệt giữa Android và Samsung. Hãy tóm tắt lại:

Android là hệ điều hành. Samsung là nhà sản xuất thiết bị. One UI là phần mềm của Samsung dựa trên Android.

Vì vậy, bạn có nên mua một chiếc điện thoại Samsung sử dụng Android? Đó là tùy thuộc vào sở thích cá nhân, mặc dù có một lý do chính đáng rằng phần lớn điện thoại Android được bán là của Samsung. Theo số liệu thống kê của Statcounter, Samsung hiện đang nắm giữ 26,93% thị phần smartphone vào năm 2021 và chỉ đứng sau Apple.

Hiện tại có rất nhiều điện thoại Samsung cho mọi nhu cầu và túi tiền của người dùng, nếu bạn có đủ khả năng thì hãy lựa chọn dòng Galaxy S để có thể được hưởng lợi từ phần cứng cũng như phần mềm tốt nhất, mặc dù dòng Galaxy A vẫn khá ổn.

Có thể bạn thích sự thân thiện của Android, nhưng One UI của Samsung lại không phù hợp với bạn. Trong trường hợp đó, bạn có thể lựa chọn các nhà sản xuất khác như Pixel của Google sẽ mang lại trải nghiệm Android gốc.

Ngoài ra, nếu muốn bạn có thể loại bỏ hoàn toàn Android và chuyển sang iPhone. Vì Apple phát triển cả phần cứng và phần mềm, với tất cả chất lượng mà người dùng mong đợi từ một công ty công nghệ danh tiếng.

Samsung và Android

Dòng Galaxy S ra đời năm 2010 và chiếc điện thoại đầu tiên trong dòng S series đã bán được hơn 20 triệu chiếc. Mặc dù Samsung đã gặp những khó khăn nhất định ở nửa chặng đường, nhưng công ty đã kéo thương hiệu này trở lại và không bao giờ ngại đổi mới. Màn hình cong, xác thực sinh trắc học hoặc sạc không dây, điện thoại của hãng đã cung cấp tất cả.

Lần tới khi bạn đang tìm kiếm chiếc điện thoại tiếp theo của mình thì đã có được những kiến thức cơ bản để quyết định chiếc điện thoại nào phù hợp nhất với mình.