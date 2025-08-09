Sự xuất hiện của những tiêm kích F-35B mới nhất đã được cơ quan báo chí của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản đưa tin.

Cụ thể, 3 chiến đấu cơ tàng hình F-35B đầu tiên đã đến căn cứ không quân Newtabaru ở tỉnh Miyazaki vào ngày 7 tháng 8. Chiếc máy bay thứ 4 trong lô thử nghiệm vẫn ở lại Hoa Kỳ mà không rõ lý do và dự kiến sẽ đến sau.

Bộ Quốc phòng nước này cũng thông báo rằng 4 chiếc F-35B nữa sẽ được đưa tới sân bay quân sự Newtabaru vào cuối tháng 3 năm 2026.

Mặc dù F-35B sẽ là một phần của không quân, chúng sẽ được sử dụng làm máy bay hải quân trên các tàu Izumo và Kaga, vốn được phân loại tại địa phương là tàu khu trục mang trực thăng.

Với sự xuất hiện của máy bay chiến đấu, những chiến hạm trên sẽ trở thành tàu sân bay hạng nhẹ chính thức, nhưng sẽ không được gọi như vậy do tranh chấp chính trị liên quan đến việc hiến pháp từ chối tạo ra "khả năng tấn công".

Tiêm kích F-35B của Thủy quân Lục chiến Mỹ hạ cánh trên tàu sân bay Kaga của Nhật Bản.

Izumo và Kaga ban đầu được thiết kế với yêu cầu cao hơn để chứa máy bay cất hạ cánh thẳng đứng. Điều này thể hiện rõ qua kích thước của hangar, thang máy và phần dưới boong, được thiết kế với mục tiêu "chuẩn bị cho tương lai", mặc dù ý định này chưa bao giờ được nêu rõ.

Năm 2021, Izumo đã khẳng định khả năng mang máy bay của mình bằng cách hoàn thành tốt đẹp cuộc thử nghiệm tiếp nhận tiêm kích F-35B thuộc Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ.

Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản đã tiến hành việc cải tạo cần thiết cho cả hai tàu từ năm 2021 và 2023.

Cụ thể, bao gồm gia cố boong tàu, áp dụng lớp phủ đặc biệt có thể chịu được nhiệt từ hoạt động của turbine nâng máy bay, nâng cấp hệ thống dẫn đường và lập kế hoạch bố trí các trạm tiếp nhiên liệu và những thiết bị hàng không khác trên tàu.

Từ tháng 10 đến ngày 7 tháng 11 năm 2024, Hải quân Nhật Bản đã tiến hành các cuộc thử nghiệm tích hợp tàu sân bay trực thăng Kaga với máy bay chiến đấu F-35B, thực hiện khoảng 50 lần hạ cánh và cất cánh.

Nhiều bài kiểm tra đã được tiến hành về việc bố trí chúng trong nhà chứa máy bay, khả năng thực hiện công việc sửa chữa, hạ cánh theo cặp và bố trí trên boong tàu.

Ngoài ra còn có các cuộc thử nghiệm hạ cánh ban đêm, đánh giá tương tác giữa tàu và máy bay, cũng như kiểm soát không phận, hộ tống và phối hợp trong không gian xung quanh tàu sân bay.

Cuối cùng, để đảm bảo máy bay có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, một hệ thống tiếp cận chính xác thống nhất (JPALS) đã được lắp đặt như một phần của quá trình hiện đại hóa.