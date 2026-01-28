Sự hết thời của “viên ngọc quý” làng giải trí: Biến mất nửa thập kỷ, nay đối mặt với án tù cả cõi mạng sốc

Bất ngờ với thương hiệu Kpop

Mới đây, thông tin liên quan đến ca sĩ Lee Hi bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận của cộng đồng mạng. Theo đó, nữ ca sĩ bị phát hiện đã vận hành công ty quản lý cá nhân suốt 5 năm 9 tháng mà không đăng ký hợp pháp, vi phạm quy định của ngành giải trí, làm dấy lên làn sóng tranh cãi gay gắt.

Mới đây, thông tin liên quan đến ca sĩ Lee Hi bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận của cộng đồng mạng. Ảnh: FBNV

Cụ thể, theo điều tra của Field News, công ty 808Hi Recordings do chính Lee Hi giữ vai trò CEO, trong khi chị gái cô đảm nhiệm vị trí giám đốc nội bộ, chỉ mới hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh với ngành nghề “hoạch định văn hóa, nghệ thuật đại chúng” tại quận Mapo vào ngày 21 vừa qua. Trong khi đó, doanh nghiệp này đã được thành lập từ tháng 4/2020, tức chậm đăng ký tới 5 năm 9 tháng.

Đáng chú ý, công ty của Lee Hi còn đổi tên tới 3 lần trong thời gian gần đây và chỉ tiến hành đăng ký chính thức sau khi thời hạn “ân hạn” đăng ký tập trung do Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch Hàn Quốc ban hành đã kết thúc. Điều này khiến khả năng cao doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với án phạt hành chính, thậm chí là chế tài nặng hơn.

Theo luật hiện hành, các công ty giải trí hoạt động quản lý nghệ sĩ không đăng ký hợp pháp có thể chịu mức phạt lên tới 2 năm tù giam hoặc phạt tiền tối đa 20 triệu won. Phía công ty quản lý Duuover - đơn vị đang hợp tác với Lee Hi đã nhanh chóng lên tiếng giải thích rằng nữ ca sĩ vốn hoạt động dưới hợp đồng độc quyền nên không nhận thức đầy đủ nghĩa vụ đăng ký pháp nhân cá nhân, gọi đây là “sơ suất do thiếu hiểu biết”. Đồng thời, phía công ty cũng gửi lời xin lỗi và cam kết sẽ tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật trong thời gian tới. Tuy nhiên, dư luận vẫn đang theo sát cách cơ quan chức năng xử lý vụ việc này, bởi đây không phải là vi phạm mang tính ngắn hạn.

Lee Hi có thể đối diện với mức án phạt lên tới 2 năm tù giam. Ảnh: FBNV

Thông tin này càng khiến khán giả bất ngờ và khó tin, nhất là trong bối cảnh làng giải trí Hàn Quốc gần đây liên tục xuất hiện những vụ việc liên quan đến vi phạm tài chính của các ngôi sao Kpop. Đối với Lee Hi - người từng xây dựng hình ảnh trong sáng, kín tiếng và gần như không vướng scandal khiến cú sốc này lại càng lớn hơn. Đặc biệt, vụ việc xảy ra sau quãng thời gian nữ ca sĩ vắng bóng khỏi đường đua Kpop quá lâu, khiến nhiều người không khỏi đặt dấu hỏi về sự nghiệp hiện tại của cô.

Vụ việc xảy ra sau quãng thời gian nữ ca sĩ vắng bóng khỏi đường đua Kpop quá lâu. Ảnh: FBNV

Album phòng thu gần nhất của Lee Hi - 4 ONLY được phát hành từ năm 2021. Kể từ đó, nữ ca sĩ gần như “biến mất” khỏi thị trường âm nhạc, chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong một vài dự án không tạo được nhiều tiếng vang. Đến sinh nhật lần thứ 27 vào năm 2024, Lee Hi bất ngờ đăng tải MV One Thing phiên bản special như một món quà dành cho người hâm mộ nhân dịp bước sang tuổi mới. Tuy nhiên, trong suốt khoảng thời gian đó, Lee Hi vẫn chưa có màn trở lại chính thức, khiến tên tuổi cô dần trở nên mờ nhạt giữa làn sóng idol thế hệ mới.

Trước giai đoạn trầm lắng kéo dài, Lee Hi từng được xem là “viên ngọc quý” của làng giải trí Kpop, minh chứng rõ ràng cho câu nói “tài không đợi tuổi”. Ở tuổi 17, Lee Hi đã chạm tới đỉnh cao mà nhiều nghệ sĩ khác phải mất nhiều năm mới đạt được. Bước ra từ chương trình Kpop Star mùa đầu tiên, dù không giành ngôi quán quân, Lee Hi vẫn được đánh giá là “giọng ca quái vật”, đồng thời trở thành idol solo trẻ tuổi thành công bậc nhất thời điểm đó.

Lee Hi từng được xem là “viên ngọc quý” của làng giải trí Kpop. Ảnh: FBNV

Sau cuộc thi, Lee Hi gia nhập YG Entertainment và chính thức ra mắt công chúng qua ca khúc It’s Cold kết hợp cùng Epik High vào tháng 10.2012. Chỉ vài tuần sau, đĩa đơn solo đầu tay 1,2,3,4 được phát hành và nhanh chóng gây bão trên toàn bộ các bảng xếp hạng. Ca khúc giúp Lee Hi lập hàng loạt kỷ lục ấn tượng, đưa tên tuổi cô vụt sáng chỉ sau một đêm dù tuổi đời còn rất trẻ.

Tiếp nối thành công, Lee Hi phát hành album đầu tay First Love vào năm 2013, với ca khúc chủ đề It’s Over tiếp tục càn quét các BXH, trong khi Rose cũng nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 chỉ sau thời gian ngắn. Sau đó, Lee Hi đánh dấu sự trưởng thành trong âm nhạc với album Seoulite , đặc biệt là ca khúc Breathe do Jonghyun (SHINee) sáng tác, để lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Ở tuổi 17, Lee Hi đã chạm tới đỉnh cao mà nhiều nghệ sĩ khác phải mất nhiều năm mới đạt được. Ảnh: FBNV

Năm 2020, Lee Hi rời YG Entertainment và gia nhập AOMG, mở ra chương mới trong sự nghiệp với ca khúc Holo. Sở hữu chất giọng trung trầm hiếm có, khả năng xử lý tinh tế, Lee Hi từng được mệnh danh là “Adele xứ Hàn” và được xem là một trong những giọng ca giàu cảm xúc nhất Kpop.

Thế nhưng, trong khi vụ việc pháp lý vẫn đang được cơ quan chức năng xem xét, hành trình sự nghiệp của Lee Hi cũng được khán giả nhắc lại với nhiều cảm xúc trái chiều. Từ vị trí một hiện tượng âm nhạc được săn đón ngay khi ra mắt, nữ ca sĩ dần bước vào giai đoạn hoạt động thưa thớt, ít sản phẩm tạo dấu ấn rõ nét. Đến thời điểm hiện tại, khi cái tên Lee Hi xuất hiện không còn gắn liền với âm nhạc mà là những ồn ào pháp lý, không ít khán giả cảm thấy tiếc nuối khi nhìn lại chặng đường của một giọng ca từng được kỳ vọng sẽ duy trì vị trí vững chắc trong làng nhạc Kpop suốt nhiều năm.