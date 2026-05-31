Sự hết thời của nữ thần mắt cười đẹp nhất showbiz: Ra nhạc không ai biết, có ngày chỉ bán được 2 album

Từng là một trong những nữ thần tượng nổi tiếng nhất Kpop, sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ cùng danh xưng "nữ thần mắt cười" gắn liền với cả một thế hệ khán giả, nhưng những con số mới nhất trong sự nghiệp solo của Tiffany Young đang khiến không ít người bất ngờ.

Doanh số hẩm hiu của Tiffany

Theo dữ liệu doanh số mới nhất, đĩa đơn tiếng Anh Summer's Not Over của Tiffany Young chỉ bán được tổng cộng 1.435 bản trong tuần đầu phát hành. Đáng chú ý, sau ngày mở bán đầu tiên đạt 1.236 bản, doanh số lao dốc mạnh. Ngày thứ 3 chỉ ghi nhận 17 bản được bán ra, ngày thứ 4 là 6 bản, ngày thứ 5 còn 3 bản và ngày thứ 6 chỉ còn 2 bản.

Với một nghệ sĩ từng là thành viên của nhóm nữ quốc dân SNSD, những con số này bị đánh giá là khá khiêm tốn, thậm chí thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng mà công chúng từng đặt vào tên tuổi của Tiffany.

Tiffany Young - Summer's Not Over

Summer's Not Over được Tiffany Young phát hành vào ngày 8/5/2026. Đây không đơn thuần là một đĩa đơn độc lập mà đóng vai trò ca khúc mở đường cho full album dự kiến ra mắt trong năm nay, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm kể từ khi cô debut solo với mini album I Just Wanna Dance vào năm 2016.

Dự án cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi trở thành sản phẩm đầu tiên của Tiffany dưới sự quản lý của Pacific Music Group (PMG) Korea. Việc trở thành nghệ sĩ đầu tiên ký hợp đồng với chi nhánh Hàn Quốc của PMG được xem là tín hiệu cho thấy nữ ca sĩ đang có sự điều chỉnh chiến lược đáng kể, tập trung nhiều hơn vào thị trường quê nhà sau nhiều năm dành phần lớn thời gian cho các hoạt động tại Mỹ.

Hình ảnh ma mị của Tiffany trong MV mới

Về âm nhạc, Summer's Not Over mang màu sắc pop medium-tempo với phần synthesizer ấm áp cùng nhịp điệu electronic nhẹ nhàng. Đây là hướng đi gần gũi hơn với công chúng Hàn Quốc, khác biệt đáng kể so với những sản phẩm đậm chất US-UK mà Tiffany từng theo đuổi trong giai đoạn "Mỹ tiến".

Thông điệp của bài hát xoay quanh cảm giác bình yên khi được ở cạnh những người thân yêu, những người luôn đồng hành trong cuộc sống. Concept mùa hè cũng mang ý nghĩa hoài niệm khi sinh nhật của Tiffany cũng như ngày ra mắt của SNSD đều gắn liền với mùa hè.

Dù vậy, sản phẩm gần như không tạo được hiệu ứng truyền thông đáng kể. Trên các diễn đàn Kpop quốc tế, nhiều khán giả thậm chí chỉ biết Tiffany đã phát hành nhạc mới sau khi các số liệu doanh thu được lan truyền.

Trên các diễn đàn Kpop quốc tế, nhiều khán giả thậm chí chỉ biết Tiffany đã phát hành nhạc mới sau khi các số liệu doanh thu được lan truyền

Tiffany Young, tên thật Stephanie Young Hwang, sinh năm 1989 tại California (Mỹ). Cô ra mắt cùng SNSD vào năm 2007 dưới sự quản lý của SM Entertainment. Trong giai đoạn hoàng kim của Kpop thế hệ thứ hai, SNSD là nhóm nhạc nữ thống trị thị trường châu Á với hàng loạt bản hit đình đám. Bên cạnh trưởng nhóm Taeyeon, Tiffany là một trong những thành viên sở hữu độ nhận diện công chúng cao nhất.

Công chúa mắt cười của Kpop

Tiffany từng là nhân tố hút fan nhất nhóm nữ quốc dân SNSD

Nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt cong đặc trưng đã giúp cô được khán giả ưu ái gọi là "nữ thần mắt cười". Hình ảnh vui vẻ, tràn đầy năng lượng cùng phong cách đậm chất California girl khiến Tiffany trở thành một trong những idol được yêu thích nhất thời điểm đó.

Tiffany cùng Seohyun và Taeyeon là 3 giọng ca chủ lực của SNSD được tách unit riêng TTS

Không chỉ nổi bật về ngoại hình, cô còn là một trong những giọng ca chủ lực của SNSD. Tiffany cùng Taeyeon và Seohyun thành lập nhóm nhỏ TaeTiSeo (TTS), ghi dấu bằng nhiều sản phẩm thành công và góp phần khẳng định năng lực thanh nhạc của bản thân. Có thời điểm, Tiffany được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của làn sóng Hallyu.

Năm 2017, sau khi kết thúc hợp đồng kéo dài 10 năm với SM Entertainment, Tiffany quyết định không tái ký

Năm 2017, sau khi kết thúc hợp đồng kéo dài 10 năm với SM Entertainment, Tiffany quyết định không tái ký. Đây được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Khác với nhiều nghệ sĩ lựa chọn tiếp tục hoạt động trong môi trường quen thuộc, Tiffany trở về Mỹ với mục tiêu học diễn xuất và xây dựng một sự nghiệp nghệ thuật độc lập hơn. Cô muốn thoát khỏi khuôn mẫu idol K-pop truyền thống để theo đuổi âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân.

Tiffany phát triển hoạt động solo dưới nhiều vai trò, nhiều lần ra nhạc nhưng hiệu ứng chưa như mong đợi

Từ năm 2018 đến 2019, Tiffany liên tục phát hành các ca khúc như Over My Skin , Teach You , Born Again , Magnetic Moon cùng EP Lips on Lips . Tuy nhiên, những sản phẩm này mang đậm chất US-UK pop với hình ảnh trưởng thành, gợi cảm và có phần khác biệt hoàn toàn so với Tiffany mà khán giả Kpop từng quen thuộc. Sự thay đổi mạnh mẽ khiến cô khó duy trì sức hút với nhóm công chúng cũ, trong khi thị trường Mỹ lại là sân chơi khắc nghiệt với mức độ cạnh tranh cực cao.

Dù được đánh giá có chất lượng sản xuất tốt và thể hiện rõ cá tính nghệ thuật, các sản phẩm của Tiffany không thể tạo nên những cú bứt phá thương mại đáng kể. Cô không sở hữu bản hit viral, cũng không tiến sâu vào các bảng xếp hạng lớn như kỳ vọng của nhiều người. Nếu so với sự nghiệp solo cực kỳ thành công của người đồng đội Taeyeon tại Hàn Quốc, khoảng cách càng trở nên rõ rệt hơn.

Hình ảnh cá tính của Tiffany hậu rời SM

Trong những năm gần đây, Tiffany cho thấy sự linh hoạt khi mở rộng hoạt động sang diễn xuất và nhạc kịch. Việc đảm nhận vai Roxie Hart trong vở nhạc kịch Chicago được xem là cột mốc quan trọng, chứng minh năng lực biểu diễn và thanh nhạc của cô trước giới chuyên môn.

Tiffany kỷ niệm 10 năm hoạt động solo

Năm 2022, Tiffany tiếp tục thu hút sự chú ý khi tham gia bộ phim truyền hình nổi tiếng Reborn Rich với vai Rachel. Sau đó, cô góp mặt trong Uncle Samsik và từng bước xây dựng hình ảnh diễn viên chuyên nghiệp. Ở góc độ nghề nghiệp, Tiffany vẫn duy trì sự hiện diện ổn định trong ngành giải trí. Tuy nhiên, âm nhạc - lĩnh vực từng đưa cô trở thành ngôi sao hàng đầu châu Á - lại không còn giữ được sức hút như trước.

Ở góc độ nghề nghiệp, Tiffany vẫn duy trì sự hiện diện ổn định trong ngành giải trí dù các chỉ số thương mại không còn như thời hoàng kim

Doanh số 1.435 bản của Summer's Not Over không đủ để phản ánh toàn bộ giá trị hay năng lực của Tiffany Young. Song đây vẫn là một tín hiệu cho thấy thực tế khắc nghiệt của thị trường Kpop hiện tại: danh tiếng từ thời hoàng kim không phải lúc nào cũng có thể chuyển hóa thành sức mua ở hiện tại. Từ một thành viên của nhóm nữ quốc dân, sở hữu độ phủ sóng khắp châu Á, Tiffany giờ đây đang đối mặt với bài toán khó nhất trong sự nghiệp, làm thế nào để khán giả quan tâm trở lại đến âm nhạc của mình, thay vì chỉ nhớ về hào quang của một thời SNSD.

Ảnh: IGNV/X