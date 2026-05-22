Sự hết thời của nhóm nhạc nữ quốc dân: Thành viên nào cũng chật vật, một ngày chỉ bán được 195 album

Doanh số album thấp kỉ lục của I.O.I

I.O.I vừa có màn trở lại sau 10 năm tan rã với EP I.O.I : Loop. Đây là sản phẩm âm nhạc chính thức đầu tiên kể từ lúc nhóm ngừng hoạt động. Sau khi ra mắt, ca khúc chủ đề Suddenly nhận được nhiều phản hồi tích cực và có thứ hạng nhạc số khá ổn định trên các bảng xếp hạng. Tuy nhiên, tình hình bán album vật lý của nhóm lại không mấy khả quan, phản ánh đúng thực tế về sức hút của các thành viên sau một thời gian dài im ắng.

I.O.I trở lại sau 10 năm tan rã

Với EP I.O.I : Loop , trong ngày đầu tiên mở bán, nhóm tẩu tán được 5.611 bản. Sang ngày thứ 2, con số này sụt giảm mạnh khi chỉ bán thêm được 195 bản. Tính đến hiện tại, sau 3 ngày phát hành, I.O.I bán được vỏn vẹn 6.303 bản cho album lần này. Đây là một con số khá khiêm tốn so với mặt bằng chung của các nhóm nhạc hiện tại, đặc biệt là với vị thế từng được xem là nhóm nhạc nữ quốc dân từ chương trình truyền hình Produce 101.

Doanh số album rất thấp của I.O.I

Trước doanh số có phần hẩm hiu, nhiều người hâm mộ lý giải rằng việc sản xuất với số lượng không lớn xuất phát từ định hướng đây chỉ là một màn trở lại nhằm tri ân người hâm mộ, do đó công ty không đặt nặng mục tiêu thương mại. Bên cạnh đó, tình trạng chậm trễ trong khâu đóng gói và vận chuyển cũng là nguyên nhân khách quan khiến số liệu tiêu thụ trong những ngày đầu ở mức thấp.

Tuy nhiên, kết quả này là điều hoàn toàn dễ hiểu. I.O.I vốn là một nhóm nhạc dự án có thời gian hoạt động ngắn ngủi và đã vắng bóng trên thị trường suốt 10 năm qua. Việc không thể đạt được doanh số khủng là chuyện tất yếu khi nhóm không có bất kỳ hoạt động chung nào để hâm nóng tên tuổi trong một thập kỷ. Ở hiện tại, danh tiếng cá nhân của các thành viên cũng đã biến động mạnh so với thời điểm vừa ra mắt và làm mưa làm gió trên thị trường.

I.O.I không phải là nhóm mạnh ở mảng album

Thậm chí, ngay ở thời điểm đỉnh cao, doanh số bán album của I.O.I cũng không thuộc nhóm dẫn đầu. Với 2 mini album và 1 single của nhóm nhỏ trước đây, nhóm tiêu thụ được tổng cộng 272.000 bản. Có thể thấy, với thời gian hoạt động vỏn vẹn 8 tháng và đã tan rã gần 1 thập kỷ, việc I.O.I có thể đạt doanh số album cao là điều khó có thể xảy ra khi không có thời gian xây dựng cộng đồng người hâm mộ vững mạnh.

Ở mặt trận nhạc số, I.O.I đang ghi nhận những thành tích vô cùng khả quan

Dẫu vậy, ở mặt trận nhạc số, I.O.I đang ghi nhận những thành tích khá khả quan. Tính đến 9 giờ sáng ngày 22/5 (giờ Hàn Quốc), ca khúc chủ đề Suddenly có tín hiệu tích cực khi liên tục thăng hạng trên các bảng xếp hạng nhạc số nội địa. Nhóm đạt vị trí #22 MelOn, #15 Genie, #6 Bugs và #40 FLO sau khi có sân khấu quảng bá đầu tiên vào ngày hôm qua và nhận được phản hồi tốt từ công chúng. Riêng ở MelOn, nhóm đã có màn phi mã khi tăng 54 bậc, tiến thẳng vào top 30 ngay sau khi sân khấu quảng bá kết thúc. Người hâm mộ kì vọng rằng, thành tích này của nhóm sẽ được duy trì thời gian dài trước khi kết thúc màn tái hợp này.

Hành trình chật vật của các thành viên I.O.I

Năm 2016, I.O.I bước ra từ Produce 101 mùa đầu tiên với tư cách là một thế lực nắm trong tay độ nhận diện công chúng mà bất kỳ nhóm nhạc nào cũng khao khát. Dù vậy, sau khi hợp đồng dự án kết thúc một năm sau đó, hầu hết các thành viên đều phải chật vật tìm hướng đi riêng và đối mặt với nhiều khó khăn khi tái định vị bản thân tại thị trường Kpop.

Thành viên I.O.I chật vật hậu tan rã

Ra mắt cùng Gugudan, Kim Sejeong và Kang Mina từng được kỳ vọng lớn. Tuy nhiên, chất lượng âm nhạc mờ nhạt, thiếu điểm nhấn và không hợp thị hiếu đại chúng khiến nhóm chật vật trong việc định hình phong cách. Sau thời gian dài đóng băng, Gugudan chính thức tan rã vào cuối năm 2020. Hiện tại, cả hai chuyển hướng sang diễn xuất, Sejeong ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm phim ảnh nhưng sự nghiệp âm nhạc vẫn đang bỏ ngỏ

Tương tự, Choi Yoojung và Kim Doyeon cũng không thể vực dậy Weki Meki. Các sản phẩm âm nhạc nhạt nhòa, đi ngược lại thị hiếu khiến nhóm chìm nghỉm trên các bảng xếp hạng và tuyên bố tan rã vào tháng 8/2024. Doyeon hiện chuyển sang đóng các vai phụ, còn Yoojung cũng dần lùi bước khỏi các sân khấu lớn.

PRISTIN của Nayoung và Chu Khiết Quỳnh là nhóm nổi bật nhất nhưng tan rã đột ngột

Số phận của các thành viên khác cũng lận đận không kém. Lim Nayoung và Chu Khiết Quỳnh từng giành Tân binh xuất sắc cùng PRISTIN nhưng nhóm lại bất ngờ thông báo tan rã vào năm 2019. Nayoung chật vật tìm chỗ đứng ở mảng phim ảnh, còn Chu Khiết Quỳnh trở về thị trường Trung Quốc và cũng vướng vào nhiều lùm xùm. Với Jung Chaeyeon, nỗ lực gánh vác DIA của cô cũng không có kết quả tốt. Nhóm tan rã trong im lặng và hiện tại Chaeyeon đã chuyển hướng sang làm diễn viên.

Somi và Chungha có hoạt động solo nổi bật nhưng không thể duy trì lâu dài

Ngay cả những nhân tố solo nổi bật cũng bắt đầu chững lại. Kim Chungha vụt sáng với siêu hit Gotta Go năm 2019, nhưng chiến lược sai lầm từ công ty cũ khiến cô đánh mất vị thế và hiện tại cũng không còn sức hút như thời điểm ban đầu. Center Jeon Somi lại có tần suất ra nhạc quá thưa thớt dưới trướng The Black Label, làm sụt giảm đáng kể sức nóng tên tuổi. Ở các hướng đi khác, Kim Sohye bị gián đoạn sự nghiệp diễn xuất vì ồn ào đời tư. Trong khi đó, giọng ca chính Yoo Yeonjung chủ yếu hoạt động nhạc kịch khi định hướng chung của WJSN không còn duy trì được sức hút trên thị trường.

Màn tái hợp lần này của I.O.I vẫn mang ý nghĩa đặc biệt với người hâm mộ.

Dẫu doanh số album không đạt kỳ vọng và hành trình hậu tan rã của nhiều thành viên khá chật vật, màn tái hợp lần này của I.O.I vẫn mang ý nghĩa đặc biệt với người hâm mộ. Sau gần một thập kỷ, việc các thành viên có thể cùng đứng chung sân khấu, phát hành sản phẩm mới là điều cũng khiến người hâm mộ tạm hài lòng.

Ảnh: X