Sự hết thời của "ngôi sao mặt dày nhất showbiz": Vướng cả loạt tội danh nghiêm trọng, khóc lóc cầu xin được trở lại

Ngày 20/1, kênh YouTube Jirit Jirit của phóng viên điều tra Oh Hyuk Jin đăng tải một video độc quyền, hé lộ thêm nhiều tình tiết xoay quanh các nhân vật từng gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc, trong đó có Hwang Hana, Seungri và đặc biệt là Park Yoo Chun. Park Yoo Chun là người yêu cũ của Hwang Ha Na, hiện vẫn đang vướng vào nhiều vụ kiện tụng pháp lý. Gần đây, Park Yoo Chun đã trở về Hàn Quốc để hầu tòa theo lệnh triệu tập, tuy nhiên khả năng tái hoạt động trong ngành giải trí gần như bằng không.

Park Yoo Chun lại vướng ồn ào (ảnh: X)

Từng là thành viên chủ chốt của TVXQ, sau này là một nửa linh hồn của JYJ, Yoo Chun từng sở hữu mọi yếu tố để trở thành ngôi sao hàng đầu: ngoại hình nổi bật, giọng hát trầm đặc trưng và khả năng diễn xuất được giới chuyên môn thừa nhận. Park Yoo Chun có sự nghiệp phim ảnh thành công, thoát mác idol đóng phim, được đánh giá là diễn viên thực lực với loạt vai chính gây tiếng vang trên màn ảnh nhỏ. Một số phim của Park Yoo Chun nổi tiếng toàn châu Á có thể kể đến như Hoàng Tử Gác Mái, Chuyện Tình Sungkyunkwan,...

DBSK - nhóm nhạc huyền thoại thời còn đủ 5 thành viên (ảnh: SM)

Park Yoo Chun từng có thời oanh tạc màn ảnh nhỏ với loạt vai diễn quốc dân (ảnh: Dispatch)

Tuy nhiên, ánh hào quang ấy bắt đầu rạn vỡ từ năm 2016, khi Yoo Chun liên tiếp vướng vào các cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến đời tư và pháp luật. Dù một số cáo buộc ban đầu không dẫn đến án tù, hình ảnh “hoàng tử ấm áp” trong mắt công chúng đã không thể cứu vãn. Đỉnh điểm là năm 2019, Yoo Chun bị kết án liên quan đến việc sử dụng trái phép chất cấm, sau khi trước đó từng tuyên bố trước báo giới rằng sẽ giải nghệ nếu bị phát hiện dính líu đến chất kích thích. Bản án 10 tháng tù treo, kèm thời gian giam giữ và cai nghiện bắt buộc, đã chính thức khép lại sự nghiệp của Park Yoo Chun tại thị trường Hàn Quốc.

Park Yoo Chun bị gắn mác “ngôi sao mặt dày nhất showbiz” (ảnh: Newsen)

Điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ nằm ở hành vi phạm pháp, mà còn ở cách Yoo Chun đối diện hậu scandal. Chỉ chưa đầy một năm sau khi chấp hành án, nam ca sĩ bất ngờ tái xuất trên mạng xã hội, khoe quà fan, tổ chức fan meeting ở nước ngoài và phát hành các sản phẩm thương mại như photobook. Từ một ngôi sao từng được yêu mến, Yoo Chun bị gắn mác “ngôi sao mặt dày nhất showbiz” - người tiếp tục tận dụng hào quang quá khứ để kiếm lợi, bất chấp những lời hứa giải nghệ và xin lỗi công khai.

Trong một lần xuất hiện trên truyền hình, Yoo Chun bật khóc, nói rằng anh “đã mất rất nhiều dũng khí để xin lỗi” và “ước gì đã thành thật sớm hơn”. Thế nhưng, những giọt nước mắt ấy không đủ để xoa dịu sự phẫn nộ của công chúng Hàn Quốc, vốn đặt ranh giới rất rõ ràng giữa sự hối lỗi và trách nhiệm thực sự. Với họ, lời xin lỗi không thể đi kèm với việc liên tục tìm cách tái xuất.

Park Yoo Chun vẫn tổ chức fanmeeting ở Nhật Bản dù bị khán giả quay lưng và cấm sóng ở quê nhà

Bất chấp phản ứng tiêu cực, Yoo Chun vẫn âm thầm hoạt động ở thị trường nước ngoài, chủ yếu tại Nhật Bản. Nam ca sĩ phát hành mini-album Metro Love vào năm 2025, tham gia một số chương trình giải trí địa phương và xuất hiện trong các buổi giao lưu nhỏ với người hâm mộ. Những hình ảnh gần đây cho thấy ngoại hình xuống dốc rõ rệt, liên tục nhấn mạnh mong muốn “quay lại” và biết ơn những fan còn ở bên.

Ngoại hình xuống dốc của Park Yoo Chun hiện tại (ảnh: X)

Thực tế, cánh cửa trở lại Hàn Quốc gần như đã đóng chặt. Yoo Chun hiện vẫn đối mặt với các vấn đề pháp lý khác như tranh chấp hợp đồng, nợ thuế và hệ quả từ những bê bối trong quá khứ. Mỗi lần Park Yoo Chun nhắc đến lòng biết ơn và sự chuộc lỗi, công chúng Hàn ngán ngẩm, quyết không tha thứ. Với họ, niềm tin đã mất không thể mua lại bằng nước mắt hay những lời hứa lặp đi lặp lại. Từ một ngôi sao hạng A từng đứng trên đỉnh Kpop, Park Yoo Chun giờ đây trở thành cái tên tiêu biểu khi nhắc đến sao sa ngã và đánh mất giới hạn trong showbiz. Trong mắt số đông, sự nghiệp của Yoo Chun đã khép lại từ lâu.