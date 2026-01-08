Sự hết thời của "ngọc nữ quốc dân": Đẹp đến mức bị ghét cả thập kỷ, nghiệp ca hát kết thúc chưng hửng

Seolhyun (AOA) từng là biểu tượng nhan sắc phủ sóng dày đặc nhất làng giải trí Hàn Quốc. Từ một gương mặt được săn đón đến mức được gọi là “báu vật quốc dân”, Seolhyun bỗng lu mờ, khép lại sự nghiệp ca hát một cách dang dở. Seolhyun, tên thật Kim Seol-hyun, sinh ngày 3/1/1995. Trước khi trở thành thần tượng, cô từng học piano từ nhỏ và nuôi ước mơ theo đuổi con đường âm nhạc. Năm 2010, chiến thắng tại Smart Uniform Model Contest đã mở ra cánh cửa bước vào ngành giải trí, đưa cô đến với FNC Entertainment. Ngày 30/7/2012, Seolhyun chính thức ra mắt với vai trò center kiêm visual của AOA. Những ngày đầu, nhóm theo đuổi mô hình ban nhạc với đội hình AOA Black nhưng không tạo được tiếng vang, buộc phải chuyển hướng sang concept thần tượng quyến rũ hơn để tìm chỗ đứng.

Seolhyun là một trong những biểu tượng visual của Kpop thế hệ 2 (ảnh: Kpopping)

Nhóm nhạc AOA (ảnh: Kpopping)

Bước ngoặt đến vào giai đoạn 2014-2017, khi Seolhyun trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất Hàn Quốc. Nhờ một tấm biển quảng cáo với hình ảnh Seolhyun trong áo thun trắng và quần jeans đơn giản, nữ thần tượng bất ngờ trở thành hiện tượng đại chúng. Sắc vóc, thần thái và đặc biệt là đôi chân cực phẩm của Seolhyun gây ấn tượng mạnh, đến mức tấm biển này liên tục bị lấy trộm tạo nên hiện tượng xã hội được truyền thông Hàn đưa tin. Từ đây, độ nhận diện của Seolhyun lên một tầm cao hiếm có. Truyền thông ưu ái gắn cho cô những danh xưng như “ngọc nữ quốc dân” hay “thiên thần của AOA”, ca ngợi vóc dáng đồng hồ cát và gương mặt tự nhiên không góc chết. Nhờ bước ngoặt này, Seolhyun gần như thống trị thị trường quảng cáo, soán ngôi nhiều đàn chị đình đám như Suzy, YoonA,...

Bức ảnh tạo nên "nữ hoàng quảng cáo" Seolhyun (ảnh: Kpopping)

Seolhyun nổi tiếng kéo theo sự thăng hạng của AOA. Loạt ca khúc như Miniskirt, Like a Cat,... phổ biến với fan Kpop thế hệ 2. AOA là một trong những nhóm nhạc theo đuổi thành công concept sexy nhất Kpop. Nhưng nhan sắc nổi bật và sự nổi tiếng đến quá nhanh lại là “con dao hai lưỡi” với Seolhyun. Ở thời kỳ đỉnh cao, Seolhyun vướng làn sóng ghét bỏ suốt cả 10 năm vì xuất hiện trong quá nhiều quảng cáo trong khi các sản phẩm nghệ thuật chưa kịp tạo dấu ấn tương xứng. Seolhyun bị ghét chỉ vì quá đẹp. Công chúng soi xét khắt khe, Seolhyun nhiều lúc lộ điểm yếu giao tiếp khiến cô vướng định kiến “bình hoa di động” - đẹp nhưng thiếu thực lực.

Body cực phẩm là bí quyết giúp Seolhyun được săn đón

Seolhyun từng phủ sóng nhiều đến nỗi bị ghét vì quá đẹp

Năm 2020, AOA vướng vào scandal nghiêm trọng khi cựu thành viên Mina công khai tố cáo trưởng nhóm Jimin bắt nạt cô trong suốt nhiều năm. Dù không phải nhân vật trung tâm của cáo buộc, Seolhyun nhanh chóng bị cuốn vào tâm bão dư luận vì mối quan hệ thân thiết với Jimin. Cô bị gắn mác “kẻ đứng xem”, người biết chuyện nhưng im lặng, và trở thành đối tượng chỉ trích nặng nề trên mạng xã hội. Hệ quả đến nhanh và dứt khoát: AOA bị tẩy chay diện rộng, các hợp đồng quảng cáo của Seolhyun lần lượt bị hủy, nhiều ý kiến kêu gọi loại bỏ cô khỏi các dự án phim. Trong bối cảnh đó, hoạt động âm nhạc của Seolhyun gần như chấm dứt, khép lại sự nghiệp ca hát một cách chưng hửng.

Năm 2020, Seolhyun bị tẩy chay vì ồn ào của AOA (ảnh: Kpopping)

Sau biến cố, Seolhyun chọn cách rút lui khỏi ánh đèn sân khấu. Nữ thần tượng hạn chế xuất hiện, gần như đóng băng mạng xã hội. Năm 2022, Seolhyun quyết định không gia hạn hợp đồng với FNC Entertainment sau một thập kỷ gắn bó. Từ đây, nữ thần tượng chuyển hướng hoàn toàn sang con đường diễn xuất, lần lượt đầu quân cho các công ty quản lý diễn viên như Ieum Hashtag và hiện tại là The Present Company từ cuối năm 2025.

Thời hoàng kim của Seolhyun đã qua (ảnh: Kpopping)

Cô nàng khép lại sự nghiệp idol 1 cách chưng hửng (ảnh: X)

Thời hoàng kim của Seolhyun đã qua. Trong vai trò mới, Seolhyun kiên trì xây dựng lại hình ảnh bằng những dự án thiên về chiều sâu tâm lý. Hiện tại, Seolhyun không còn được nhắc đến như “ngọc nữ quốc dân” hay "nữ hoàng quảng cáo", mà là một diễn viên sống kín tiếng. Con đường mới không hào nhoáng như quá khứ, nhưng ổn định và bền bỉ hơn. Nhưng với nhiều fan cứng của AOA, ký ức về nữ thần tượng mặt xinh, dáng bốc vẫn còn rất sinh động. Nhiều fan mong rằng, sẽ sớm được nhìn thấy Seolhyun tỏa sáng trở lại trên sân khấu vào một ngày không xa.