Sự hết thời của "nam thần phương Đông": Bị đuổi khỏi showbiz vì bê bối, cả đời mang danh "trạch vương"

Tính đến 2025, Kpop đã chuyển giao sang thế hệ thứ 5 với hàng loạt nhóm nhạc tân binh mọc lên như nấm. Tuy nhiên, không phải nhóm nào cũng để lại dấu ấn cá nhân, phong cách âm nhạc riêng. Trước sự thoái trào này, người hâm mộ nhớ về thời hoàng kim Kpop. Tại thời điểm đó, hàng loạt gương mặt gen 2 với từng mảng màu riêng biệt cùng tạo nên 1 bữa tiệc âm nhạc đủ sắc thái.

DBSK - nhóm nam huyền thoại nhà SM

Nói đến gen 2 thì không thể không nhắc đến DBSK - nhóm nam huyền thoại nhà SM. DBSK là trường hợp đáng tiếc của Kpop vì dù gây tiếng vang toàn châu lục nhưng vẫn chịu cảnh "tan đàn xẻ nghé" vào năm 2009. Sau 16 năm kể từ sự kiện "hợp đồng nô lệ" làm chấn động Kbiz, các thành viên đều đã có sự nghiệp và vị thế nhất định, chỉ trừ 1 người - Park Yoochun.

"Vị thần phương Đông" từng khuynh đảo làng nhạc châu Á, lấn sân diễn xuất đầy ấn tượng

Ra mắt vào năm 2003 với tư cách thành viên của nhóm nhạc huyền thoại DBSK, Park Yoochun cùng 4 thành viên nhanh chóng trở thành cái tên phủ sóng toàn châu Á. Trong thời gian hoạt động, DBSK gây bão với loạt hit đình đám như Rising Sun, Mirotic, Love In The Ice…góp phần tạo nên kỷ nguyên hoàng kim của Kpop lúc bấy giờ.

Được tuyển chọn và đào tạo ở SM Entertainment - công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Yoochun sở hữu bộ kỹ năng idol ở mức tốt, hát - nhảy - rap đều có thể cân được. Nói đến SM, không thể không nhắc đến visual. Dù không có ngoại hình "mỹ nam đẹp hơn hoa" như Jaejoong, nhưng Yoochun lại gây xao xuyến với bộ nhận diện đáng yêu như "cún con". Tính cách dễ thương, thân thiện giúp anh chiếm được hảo cảm, thu hút lượng lớn fan girl. Ở thời kỳ đỉnh cao, Yoochun chỉ xếp sau Junsu ở quy mô fandom, vượt mặt cả Jaejoong.

Yoochun được đánh giá sở hữu bộ kỹ năng idol ở mức tốt

Năm 2009, làng giải trí Hàn lẫn châu Á chấn động khi Yoochun, Jaejoong và Junsu chính thức đệ đơn kiện công ty chủ quản SM Entertainment. Cả 3 thoát ly và thành lập nên nhóm JYJ. Lý do "tức nước vỡ bờ" là bởi 3 anh chàng phải chịu sự bất công, chèn ép đến phân chia lợi nhuận không xứng đáng theo điều khoản trong hợp đồng kéo dài 13 năm. Đến năm 2012 vụ kiện mới kết thúc khi SM và JYJ đạt được thỏa thuận chung và từ đó SM mang tiếng là công ty "hút máu" nghệ sĩ với những bản "hợp đồng nô lệ".

Cả 3 thành viên Yoochun, Jaejoong và Junsu rời khỏi SM Entertainment và thành lập JYJ

Mặc dù 2 bên đã chấm dứt kiện tụng nhưng bằng một cách nào đó, JYJ nói chung và mỗi thành viên nói riêng bị mọi nhà đài "cạch mặt" trên các chương trình âm nhạc hàng tuần. Dù chưa bên nào lên tiếng xác nhận nhưng người trong ngành lẫn netizen tin rằng SM hay Lee Soo Man đứng đằng sau "giật dây" màn phong sát ngầm này. Dù gì, SM vẫn là công ty giải trí top đầu xứ Hàn, quyền lực và mạng lưới quan hệ phủ sóng rộng rãi. Hình phạt cho 3 idol "đào tẩu" chính là án bài cấm sóng trong nhiều năm. Tuy nhiên, 3 chàng trai vẫn được tự do hoạt động ở các lĩnh vực khác phim ảnh, quảng cáo, chạy sự kiện…

Dù không còn hoạt động dưới trướng SM Entertainment, JYJ vẫn duy trì sức hút khủng khiếp với loạt album thành công như The Beginning, In Heaven, Just Us… Đặc biệt, nhóm đã tổ chức hàng loạt tour diễn cháy vé trên toàn cầu, từ châu Á đến châu Âu và Mỹ. Sự nghiệp của Yoochun vẫn tiếp tục thăng hoa khi JYJ trở thành một trong những nhóm nhạc Kpop nổi tiếng nhất thời bấy giờ.

JYJ - In Heaven

Không dừng lại ở âm nhạc, Yoochun còn bứt phá trong lĩnh vực diễn xuất, khẳng định tên tuổi qua loạt bộ phim ăn khách. Sungkyunkwan Scandal (2010) giúp anh giành giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất, mở ra con đường diễn xuất đầy hứa hẹn. Rooftop Prince (2012) đạt thành công vang dội về rating, đưa Yoochun trở thành gương mặt được săn đón nhất. Đến Missing You (2012), Yoochun chứng minh được khả năng diễn xuất thực lực của mình và mang về giải Nam chính xuất sắc nhất tại MBC Drama Awards. Những tác phẩm như Three Days (2014), The Girl Who Sees Smells (2015) tiếp tục củng cố danh tiếng của Yoochun, khiến anh trở thành con cưng của các đạo diễn Hàn Quốc.

Yoochun cũng gặt hái được nhiều thành tựu khi lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh

Trượt dài với chuỗi bê bối rúng động, mang danh "trạch vương"

Năm 2016, cái tên Park Yoochun xuất hiện trên khắp mặt báo, nhưng không phải vì thành tích nghệ thuật, mà vì loạt cáo buộc tấn công tình dục. Bốn phụ nữ tố cáo anh có hành vi xâm hại, biến một nam thần tượng hàng đầu trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Dù sau đó, Yoochun được tuyên vô tội do thiếu bằng chứng, hình ảnh của anh trong mắt công chúng đã không thể cứu vãn. Thời điểm đó,, Yoochun đang đi thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng sự nghiệp và danh tiếng của anh đã bị ảnh hưởng không nhỏ sau scandal này.

Đến năm 2017, Park Yoochun bất ngờ thông báo đính hôn với Hwang Hana – cháu gái của nhà sáng lập tập đoàn sữa Namyang. Thông tin này ngay lập tức gây chấn động, bởi Hwang Hana không phải người hoạt động trong giới giải trí nhưng lại có mối quan hệ mật thiết với nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng. Ban đầu, cuộc hôn nhân của Yoochun được nhìn nhận như một cơ hội để anh vực dậy hình ảnh sau scandal năm 2016. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, cặp đôi đột ngột tuyên bố hủy hôn, kéo theo loạt tin đồn về mâu thuẫn và lối sống tiêu cực của cả hai.

Yoochun và bạn gái cũ Hwang Hana

Đỉnh điểm của scandal, năm 2019, Yoochun lại khiến netizen bất ngờ khi bị bắt giữ vì mua bán và sử dụng ma túy đá cùng bạn gái cũ Hwang Hana. Từng mạnh miệng tổ chức họp báo khẳng định chưa bao giờ động đến chất cấm nhưng kết quả xét nghiệm lại tố cáo anh nói dối. Hình ảnh một ngôi sao từng khiến hàng triệu người ngưỡng mộ chính thức sụp đổ. Yoochun bị tuyên án 2 năm tù treo, bị công ty quản lý C-JeS Entertainment cắt hợp đồng, và bị gạt ra khỏi giới giải trí.

Yoochun bị tuyên án 2 năm tù treo và bị gạt hoàn toàn ra khỏi giới giải trí

Cuối năm 2023, Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Park Yoochun phạm tội trốn thuế với tổng số tiền vi phạm lên đến hơn 316 nghìn đô (hơn 8 tỷ đồng). Scandal trốn thuế một lần nữa khiến Park Yoochun bị chỉ trích nặng nề. Những bê bối của Yoochun vẫn tiếp tục khi người quản lý lâu năm của anh cũng đưa ra nhiều tiết lộ gây sốc. Theo người quản lý này, nam ngôi sao từng hẹn hò với hơn 50 bạn gái và thậm chí còn sống cùng một người phụ nữ đã có gia đình.

Sau khi chấp hành xong bản án, anh cố gắng tìm đường trở lại bằng cách tổ chức fan meeting ở Thái Lan, Nhật Bản và tự phát hành album. Nhưng công chúng không còn mấy mặn mà với hoạt động nghệ thuật của Yoochun. Truyền thông phớt lờ, showbiz Hàn Quốc đóng cửa, cái tên Park Yoochun giờ đây đã quá phai nhạt trên bản đồ showbiz. Những lần xuất hiện lẻ tẻ của anh chỉ khiến dư luận thêm phẫn nộ, bởi không ai muốn nhìn thấy một kẻ từng vướng vào loạt bê bối nghiêm trọng trở lại làng giải trí, xuất hiện trước công chúng.

Dù sự nghiệp lao dốc vì loạt bê bối, Park Yoochun vẫn luôn giữ vững phong độ trong đường tình ái khi liên tục gắn với những mối quan hệ đình đám. Vào tháng 11/2023, nam idol một thời bị bắt gặp hẹn hò với một nữ doanh nhân Thái Lan, người được cho là con gái của một quan chức cấp cao. Cô sở hữu một thương hiệu mỹ phẩm lớn và từng mời Yoochun làm đại sứ thương hiệu. Mối quan hệ từ công việc nhanh chóng trở thành tình cảm cá nhân, khiến tin đồn cặp đôi đang tính đến chuyện kết hôn lan truyền mạnh mẽ.

Bạn gái tin đồn của Yoochun là 1 nữ doanh nhân thái vô cùng giàu có và quyền lực

Nữ đại gia này sở hữu khối tài sản lên tới 3 nghìn tỷ won (hơn 56 nghìn tỷ đồng). Được biết người phụ nữ này đã tích cực hỗ trợ các hoạt động của Park Yoo Chun tại Thái Lan và giúp anh giải quyết mâu thuẫn với công ty quản lý hiện tại Logbook Entertainment thông qua các công ty đại diện địa phương. Đáng tiếc là đến tháng 12/2023, cặp đôi này đường ai nấy đi.

Từ ái nữ tập đoàn sữa Hàn Quốc đến doanh nhân quyền lực Thái Lan, netizen không khỏi mỉa mai rằng, dù con đường làm nghệ thuật có thể lao dốc, nhưng sự nghiệp "săn phú bà" của Yoochun chưa bao giờ chạm đáy. Không ít người cho rằng đây là nước cờ để Yoochun níu kéo chút danh tiếng còn sót lại. Anh chàng bị mỉa mai là "trạch vương", chỉ biết bám víu vào những "phú bà" khi chính fan giờ đã quay lưng với anh. Giờ đây, khán giả chỉ thấy Yoochun hoạt động ở thị trường Thái Lan và Nhật bản, hiếm khi xuất hiện ở quê nhà.