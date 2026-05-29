Sự hết thời của nam thần 1m8 đẹp nhất nước: 16 bạn diễn cùng đều cặp đại gia, riêng anh bị đuổi khỏi showbiz

Ở thời kỳ đỉnh cao danh vọng, Ryu Si Won từng là hình mẫu “bạch mã hoàng tử” trong mơ của hàng triệu thiếu nữ châu Á vào cuối thập niên 1990. Ở giai đoạn đầu bùng nổ của làn sóng Hallyu, không phải Lee Byung Hun, Cha In Pyo, Won Bin, Han Jae Suk hay Bae Yong Joon, Ryu Si Won mới là cái tên được khán giả ưu ái đặt cho những biệt danh như "Thiên vương Hàn Quốc" hay "Hoàng tử Hallyu".

Sở hữu vẻ ngoài thư sinh, nụ cười hiền lành cùng hình tượng hoàn hảo trên màn ảnh, Ryu Si Won từng được kỳ vọng sẽ trở thành tượng đài của làng giải trí xứ kim chi. Thế nhưng, khi sự nghiệp đang ở thời kỳ rực rỡ nhất, tài tử lại tự tay đánh mất tất cả. Hai scandal liên tiếp liên quan đến việc bạo hành phụ nữ đã khiến hình tượng "hoàng tử Hallyu" sụp đổ hoàn toàn, đẩy sự nghiệp của ngôi sao này lao thẳng xuống vực sâu không lối thoát.

Ryu Si Won từng được gọi là "Thiên vương Hàn Quốc", nổi tiếng hơn cả Bae Yong Joon, Lee Byung Hun, Cha In Pyo, Won Bin. Ảnh: X.

Nam thần gia thế, diễn giỏi - hát hay của showbiz Hàn

Ryu Si Won sinh năm 1972, trong một gia đình danh giá, có địa vị xã hội và nền tảng học thức cao. Do đó từ nhỏ anh đã có cuộc sống sung túc, như “hoàng tử đời thực”. Không chỉ có xuất thân nổi bật, Ryu Si Won còn gây ấn tượng với ngoại hình sáng, phong thái lịch thiệp và thành tích học tập tốt.

Nhờ sở hữu gương mặt điển trai đúng chuẩn mỹ nam thập niên 1990, Ryu Si Won sớm thành công và nhận được sự chú ý lớn khi bước chân vào showbiz. Năm 22 tuổi, anh lần đầu xuất hiện trên màn ảnh với vai phụ trong bộ phim truyền hình Cảm Xúc - tác phẩm từng tạo nên cơn sốt khắp châu Á năm 1994. Sau màn chào sân thuận lợi, tên tuổi Ryu Si Won ngày càng phủ sóng mạnh mẽ qua hàng loạt bộ phim đình đám như Sự Thật, Áo Cưới, Những Ngày Tươi Đẹp, Từ Khi Biết Em… Với hình tượng hiền lành, lãng mạn và si tình trên màn ảnh, Ryu Si Won nhanh chóng trở thành “crush quốc dân” của hàng triệu thiếu nữ châu Á. Ở thời kỳ đỉnh cao, mỗi năm, nam diễn viên đều góp mặt trong 2-3 dự án lớn và thường đảm nhận vai chính.

Không chỉ thành công trong diễn xuất, Ryu Si Won còn lấn sân sang ca hát. Anh có sự nghiệp âm nhạc rất thành công ở Nhật Bản. Sức hút của Ryu Si Won tại xứ sở mặt trời mọc lớn đến mức anh trở thành nam ca sĩ solo đầu tiên tổ chức liên tiếp 2 đêm diễn tại Tokyo Dome - sân khấu được ví như “thánh đường âm nhạc” của Nhật Bản. Nhờ độ nổi tiếng áp đảo với hơn 100 concert đã tổ chức, Ryu Si Won được bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch Hàn Quốc tại Nhật Bản trong giai đoạn 2011-2012.

Anh từng được mệnh danh là "hoàng tử màn ảnh đẹp nhất lịch sử Kbiz". Ảnh: Newsen.

Dấu chấm hết cho Ryu Si Won sau scandal bắt nạt phụ nữ, đánh vợ

Theo truyền thông Hàn Quốc, có một điều trùng hợp là hơn 16 bạn diễn của Ryu Si Won từ nam cho đến nữ đều gặp được mối duyên tốt, có cuộc sống hôn nhân cực viên mãn bên nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu xứ Hàn sau khi đóng phim với tài tử này. Điển hình là Kim Hee Sun kết hôn với thiếu gia tập đoàn đa lĩnh vực Rak San, Choi Ji Woo cưới CEO công ty công nghệ, Kim Ha Neul nên duyên với nam doanh nhân có gia thế khủng, Lee Jung Jae đang yêu Im Se Ryung - ái nữ của tập đoàn Daesang và cũng là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn này.

Hồi còn tung hoành ở showbiz Hàn, Ryu Si Won toàn hợp tác với các sao nữ hạng A như Choi Ji Woo, Ha Ji Won, im Ha Neul... Ảnh: Naver, Nate.

Nhưng trớ trêu thay, người có kết cục ồn ào và hết thời sớm nhất lại chính là Ryu Si Won. Sự nghiệp thăng hoa không thể giúp anh thoát ải tai tiếng đời tư. Năm 2000, hình tượng của Ryu Si Won hoen ố khi anh bị truyền thông Hàn bóc phốt thường xuyên giúp bạn gái Seo Ji Young đánh đập và khủng bố tinh thần nữ ca sĩ Lee Ji Hye. Sau khi quản lý nhóm S#arp xác nhận vụ việc là sự thật, bao gồm cả việc Seo Ji Young dùng tiền mua chuộc nhân chứng, nữ ca sĩ tuyên bố rời showbiz vĩnh viễn. Trong khi đó Ryu Si Won lại vội vàng chia tay cô bạn gái tai tiếng để giữ sự nghiệp dù trước đó từng "thề non hẹn biển" yêu Seo Ji Young cả đời.

Ryu Si Won tiếp tay cho bạn gái Seo Ji Young bắt nạt, đánh đập nữ đồng nghiệp Lee Ji Hye. Ảnh: Nate.

Đến năm 2010, Ryu Si Won kết hôn với nữ nghệ sĩ múa Jo Soo In. Cuộc hôn nhân này từng được công chúng ngưỡng mộ nhưng trên thực tế, họ chỉ cố gắng tạo vỏ bọc hạnh phúc và giữa 2 người có quá nhiều mâu thuẫn. Năm 2013, Jo Soo In đơn phương tuyên bố ly hôn với Ryu Si Won dù họ đã có với nhau 1 đứa con. Nghệ sĩ múa tung 150 đoạn ghi âm nam diễn viên buông lời lẽ cay nghiệt và đánh đập cô dã man trong thời gian hôn nhân. Jo Soo In còn tiết lộ chồng tài tử đã đặt thiết bị GPS định vị và nghe lén trên ô tô của mình khi chưa được cô cho phép.

Sau cùng, bạch mã hoàng tử 1 thời lĩnh án phạt 7 triệu won (khoảng 125 triệu đồng) vì hành vi tấn công, đe dọa vợ cũ. Thậm chí, anh còn mất luôn quyền nuôi con dù là người có tiềm lực kinh tế mạnh hơn vợ. Án phạt này trở thành vết nhơ vĩnh viễn không thể gột sạch trong cuộc đời nam diễn viên. Anh bị công chúng tẩy chay và biến mất khỏi màn ảnh Hàn Quốc những năm qua.

Nam diễn viên sụp đổ vì đặt máy theo dõi và đánh vợ. Ảnh: X.

Do không còn chỗ đứng trong showbiz Hàn, Ryu Si Won hiện tại sống bằng công việc quản lý Team 106 - đội đua xe ô tô chuyên nghiệp. Năm 2020, anh tái hôn với 1 nữ giáo viên dạy toán kém mình tận 19 tuổi. Cặp đôi hạnh phúc đón con gái chào đời cách đây 2 năm.

Ryu Si Won đang sống hạnh phúc, sung sướng bên người vợ kém 19 tuổi. Ảnh: Naver

Nguồn: Kbizoom, KoreaBoo, Nate