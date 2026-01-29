Sự hết thời của mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất showbiz: Giải nghệ rồi cạo đầu gây sốc, làm 1 điều cả triệu người dậy sóng.

Kim Tử Hàm (sinh năm 1999) từng được xem là một trong những gương mặt nữ thần nổi bật nhất của thế hệ idol Trung Quốc hậu 95. Xuất thân là thực tập sinh của Yuehua Entertainment - công ty quản lý đào tạo nhiều nghệ sĩ đình đám, Kim Tử Hàm sớm gây chú ý nhờ ngoại hình nổi trội, thần thái sân khấu sắc sảo và nền tảng vũ đạo bài bản. Trong chương trình Thanh Xuân Có Bạn 2 , cô nhiều lần được truyền thông và khán giả ưu ái gọi là “visual hàng đầu”, thậm chí được xếp vào nhóm thí sinh có tiềm năng debut cao. Trước đó, Kim Tử Hàm từng đạt thứ hạng cao tại cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều Mỹ, góp phần củng cố hình ảnh một mỹ nhân hội tụ cả nhan sắc lẫn kỹ năng. Kim Tử Hàm có visual sắc nét, gương mặt thu hút được đánh giá cao. Truyền thông Trung Quốc nhiều lần ca ngợi Kim Tử Hàm là mỹ nhân có tỷ lệ khuôn mặt đẹp nhất showbiz.

Kim Tử Hàm từng là cái tên rất nổi tiếng của Thanh Xuân Có Bạn 2 (ảnh: Weibo)

Mỹ nhân được truyền thông ca tụng là người có tỷ lệ khuôn mặt đẹp nhất (ảnh: iQIYI)

Năm 2020 đánh dấu giai đoạn hoàng kim ngắn ngủi nhưng rực rỡ của Kim Tử Hàm. Dù dừng chân ở vị trí thứ 11 và lỡ cơ hội debut cùng nhóm THE9, sức hút của cô vẫn được duy trì trong một thời gian dài. Sau chương trình, Kim Tử Hàm xuất hiện dày đặc tại các sự kiện thương mại, quảng cáo và tham gia nhóm dự án NAME. Ở thời điểm đó, việc không debut được xem là một bước lùi tạm thời, còn con đường phía trước của Kim Tử Hàm vẫn được đánh giá là rộng mở nhờ độ nhận diện cao và lượng người hâm mộ ổn định.

Kim Tử Hàm từng là mỹ nhân đắt giá của Cbiz (ảnh: Weibo)

Tuy nhiên, những năm sau đó lại chứng kiến sự sa sút rõ rệt trong sự nghiệp của nữ idol. Kim Tử Hàm thường xuyên trở thành tâm điểm tranh cãi liên quan đến việc kiểm soát cân nặng, phong độ biểu diễn bị nhận xét thiếu ổn định và hình ảnh mờ nhạt do không có sản phẩm âm nhạc tạo được dấu ấn. Trong bối cảnh thị trường idol Trung Quốc cạnh tranh khốc liệt, việc không tìm được hướng đi phù hợp khiến tên tuổi của cô dần rơi khỏi nhóm nghệ sĩ được săn đón, thay vào đó là những cuộc bàn luận xoay quanh áp lực ngoại hình và sự nghiệp dậm chân tại chỗ. Từ năm 2024, Kim Tử Hàm gây lo ngại khi xuất hiện với ngoại hình hốc hác, thần sắc mệt mỏi. Sau đó, nữ ca sĩ dần vắng bóng.

Bắt đầu từ năm 2024, Kim Tử Hàm dần vắng bóng, thần sắc mệt mỏi (ảnh: Weibo)

Hình ảnh hốc hác gây lo lắng của Kim Tử Hàm (ảnh: Weibo)

Đến ngày 08/04/2025, Kim Tử Hàm chính thức thông báo rời khỏi ngành giải trí. Trong chia sẻ cá nhân, cô cho biết mong muốn quay trở lại cuộc sống của chính mình sau thời gian dài hoạt động với tư cách thần tượng. Công ty quản lý Nhạc Hoa (Yuehua Entertainment) cũng đã xác nhận thông tin này, khép lại hành trình nghệ thuật của một trong những mỹ nhân từng được kỳ vọng hàng đầu thế hệ idol nữ.

Năm 2025, Kim Tử Hàm tuyên bố giải nghệ, sau đó công khai ảnh cạo trọc gây sốc

Sau tuyên bố giải nghệ vài tháng, Kim Tử Hàm tiếp tục gây chấn động dư luận khi cuối tháng 8/2025, hình ảnh cô xuất hiện với mái đầu cạo trọc bất ngờ lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Kim Tử Hàm là người trực tiếp đăng tải hình ảnh này lên nền tảng Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư) đồng thời cho biết cô đã tự cạo đầu trước đó khoảng 10 ngày. Phía gia đình nữ idol sau đó cũng lên tiếng giải thích rằng việc cạo đầu xuất phát từ lý do tóc rụng nhiều, mong muốn để kiểu tóc ngắn cho thoải mái hơn, đồng thời khẳng định tinh thần của Kim Tử Hàm vẫn ổn định, không liên quan đến bệnh lý hay áp lực tiêu cực như những đồn đoán lan truyền trên mạng.

Dù vậy, sự tương phản quá lớn giữa hình ảnh “visual đẹp nhất showbiz” trong quá khứ và diện mạo cạo trọc đầu sau khi giải nghệ vẫn khiến câu chuyện của Kim Tử Hàm trở thành tâm điểm bàn luận. Với nhiều khán giả, đây không chỉ là sự thay đổi ngoại hình, mà còn là dấu mốc cho thấy cú rơi của một ngôi sao từng đứng rất gần đỉnh cao nhưng không thể duy trì hào quang trong môi trường idol khắc nghiệt.

Ngày 28/1/2026, Kim Tử Hàm chặn Thái Từ Khôn, đính kèm dòng trạng thái ẩn ý

Làn sóng chú ý dành cho Kim Tử Hàm tiếp tục bùng lên ngày 28/01/2026, khi cô đăng story cho thấy mình đã chặn Thái Từ Khôn - người từng là Host của Idol Producer và cũng là tiền bối có mối liên hệ đặc biệt với cô trong giai đoạn tham gia Thanh Xuân Có Bạn 2 . Động thái này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi trong quá khứ, Thái Từ Khôn từng nhiều lần dành lời khen cho Kim Tử Hàm, xem cô như một hậu bối tiềm năng cả về tài năng lẫn ngoại hình, thậm chí từng vướng vào những tin đồn “đẩy thuyền” do cư dân mạng lan truyền.

Trong story công bố chặn Thái Từ Khôn, Kim Tử Hàm đăng tải dòng trạng thái: “Can one give kindness to others in the same way” (“Liệu người ta có thể trao đi lòng tốt cho người khác theo cùng một cách như thế không?”). Chia sẻ ngắn ngủi này nhanh chóng leo lên vị trí No.1 hot search Weibo mảng giải trí, kéo theo hàng triệu lượt thảo luận xoay quanh tình trạng quan hệ hiện tại của cựu idol với nam ca sĩ đỉnh lưu. Nhất là khi Thái Từ Khôn từng vướng ồn ào tình ái trong quá khứ khiến sự nghiệp chững lại.

Netizen không khỏi tiếc cho đóa hoa từng nở rộ như Kim Tử Hàm (ảnh: Weibo)

Giữa hàng loạt suy đoán, câu chuyện của Kim Tử Hàm tiếp tục được nhìn nhận như một trường hợp tiêu biểu cho mặt trái của hào quang idol, nơi danh xưng “mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất showbiz” từng đưa cô lên rất cao, nhưng cũng không đủ để giữ cô ở lại khi áp lực, kỳ vọng và sự đào thải của thị trường ngày càng khắc nghiệt.