Sự hết thời của công chúa khuynh đảo showbiz: Bị kết án 12 tháng quản chế, sự nghiệp rực rỡ nhưng chưa từng có ngày yên thân

Britney Spears bị quản chế 12 tháng

“Công chúa nhạc pop” Britney Spears tiếp tục trở thành tâm điểm truyền thông sau khi nhận án quản chế 12 tháng liên quan đến vụ vi phạm luật giao thông tại California. Một lần nữa, cái tên từng thống trị ngành công nghiệp giải trí toàn cầu lại xuất hiện trên mặt báo không phải bởi âm nhạc, mà bởi những biến động đời tư kéo dài suốt nhiều năm qua.

Phiên xét xử nữ ca sĩ diễn ra ngày 4/5 tại Tòa án cấp cao Ventura, California. Theo thông tin từ People, Britney Spears không trực tiếp có mặt mà ủy quyền cho luật sư Michael A. Goldstein đại diện tham dự. Thông qua phía pháp lý, cô nhận tội với cáo buộc “lái xe không an toàn” (wet reckless) - một thỏa thuận pháp lý giúp giảm nhẹ mức độ vi phạm từ cáo buộc điều khiển phương tiện dưới ảnh hưởng của rượu hoặc chất kích thích.

Công chúa nhạc pop” Britney Spears tiếp tục trở thành tâm điểm truyền thông sau khi nhận án quản chế 12 tháng liên quan đến vụ vi phạm luật giao thông tại California

Theo phán quyết của tòa án, Britney Spears bị tuyên 12 tháng quản chế cùng một ngày tù giam, được tính vào thời gian tạm giữ trước đó. Ngoài ra, cô phải nộp phạt 571 USD, tham gia chương trình cai nghiện kéo dài ba tháng với 30 giờ học bắt buộc, đồng thời gặp chuyên gia tâm lý mỗi tuần và bác sĩ tâm thần hai lần mỗi tháng.

Sau phiên tòa, luật sư Michael A. Goldstein cho biết Britney Spears đã chủ động chịu trách nhiệm cho hành vi của mình và đang cố gắng tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống. Theo ông, việc cơ quan công tố đồng ý giảm nhẹ tội danh cũng phản ánh quá trình hợp tác của nữ ca sĩ trong quá trình điều tra. Công tố viên Erik Nasarenko xác nhận Britney Spears đã thừa nhận sai phạm từ giai đoạn đầu, đồng thời cam kết tiếp tục điều trị sức khỏe tâm thần và cai nghiện. “Chúng tôi không muốn cô Spears tái phạm”, ông nói bên ngoài tòa án.

Vụ việc bắt nguồn từ đêm 4/3, khi Britney Spears bị bắt tại California vì nghi vấn lái xe trong tình trạng say rượu hoặc sử dụng chất kích thích. Cô được thả vào sáng hôm sau. Đại diện của nữ ca sĩ khi đó gọi đây là “một sự cố đáng tiếc, không thể bào chữa”.

Britney và 2 con

Điều đáng chú ý là vụ việc xảy ra không lâu sau khi Britney Spears tự nguyện vào trung tâm cai nghiện hồi tháng 4. Theo nguồn tin từ People, hai con trai của cô - Sean và Jayden là những người có ảnh hưởng lớn trong quyết định điều trị của nữ ca sĩ. Cả hai là con chung của Britney với chồng cũ, cựu vũ công Kevin Federline.

Công chúa nhạc pop định hình cả ngành công nghiệp âm nhạc

Dẫu đời tư nhiều biến động, sức ảnh hưởng của Britney Spears đối với văn hóa đại chúng và ngành công nghiệp âm nhạc là điều không thể phủ nhận. Britney không chỉ là một ngôi sao nổi tiếng, mà còn là hình mẫu đã góp phần tái định nghĩa khái niệm “pop star” trong thời kỳ hiện đại.

Britney Spears là công chúa không thể thay thế của làng nhạc thế giới

Sinh năm 1981, Britney Jean Spears bắt đầu sự nghiệp từ chương trình truyền hình thiếu nhi The Mickey Mouse Club trước khi bùng nổ toàn cầu vào cuối thập niên 1990. Với hơn 150 triệu bản ghi âm được tiêu thụ trên toàn thế giới, cô nằm trong nhóm nghệ sĩ bán chạy nhất lịch sử âm nhạc.

Năm 1998, ca khúc debut ...Baby One More Time tạo nên cơn địa chấn

Sự xuất hiện của Britney Spears gần như thay đổi hoàn toàn cục diện thị trường nhạc pop cuối thế kỷ 20. Năm 1998, ca khúc debut ...Baby One More Time tạo nên cơn địa chấn toàn cầu, hồi sinh dòng nhạc teen pop và mở ra kỷ nguyên của những nghệ sĩ solo trẻ tuổi sau thời gian dài thị trường bị thống trị bởi boyband và grunge rock.

Album Oops!... I Did It Again gây bão toàn cầu

Album Oops!... I Did It Again phát hành năm 2000 tiếp tục khẳng định vị thế của nữ ca sĩ khi lập kỷ lục doanh số tuần đầu dành cho nghệ sĩ nữ tại Mỹ với 1,31 triệu bản - thành tích phải mất 15 năm mới bị phá bởi Adele. Không chỉ thống trị doanh số, Britney Spears còn định hình cách ngành giải trí vận hành bằng những màn trình diễn mang tính biểu tượng. Sân khấu cùng con trăn tại MTV Video Music Awards năm 2001 hay nụ hôn gây sốc với Madonna năm 2003 đã biến VMAs trở thành “điểm nóng viral” trước cả khi mạng xã hội xuất hiện.

Những hình ảnh đi vào huyền thoại văn hóa đại chúng của Britney và VMAs:

Album Blackout phát hành năm 2007 cũng được xem là một trong những sản phẩm tiên phong cho làn sóng electropop và EDM-pop bùng nổ ở thập niên 2010. Nhiều chuyên gia âm nhạc đánh giá âm thanh mà Britney theo đuổi trong Blackout đã ảnh hưởng trực tiếp đến thế hệ nghệ sĩ sau này như Lady Gaga, Katy Perry hay Taylor Swift.

Britney Spears chính là hình mẫu hoàn chỉnh đầu tiên của “pop idol” hiện đại

Không quá lời khi nói Britney Spears chính là hình mẫu hoàn chỉnh đầu tiên của “pop idol” hiện đại, âm nhạc bắt tai, vũ đạo mạnh, visual biểu tượng và khả năng tạo ảnh hưởng đại chúng ở cấp độ toàn cầu. Từ bộ đồng phục nữ sinh trong MV debut đến bodysuit đỏ huyền thoại, mọi hình ảnh của cô đều trở thành một phần của lịch sử pop culture.

Britney Spears là trung tâm của truyền thông những năm đầu 2000s:

Britney Spears không chỉ định hình âm nhạc mà còn vô tình trở thành trung tâm của thời kỳ paparazzi và tabloid phát triển mạnh nhất Hollywood. Những năm giữa thập niên 2000, cuộc sống cá nhân của cô bị khai thác triệt để như một “show truyền hình thực tế” không mong muốn. Điều đó góp phần thay đổi cách công chúng nhìn nhận về quyền riêng tư của người nổi tiếng.

Đời tư hỗn loạn, chưa một ngày được yên thân

Nếu sân khấu của Britney Spears là biểu tượng của nhạc pop hiện đại, thì cuộc đời của cô lại giống một bi kịch kéo dài suốt nhiều thập kỷ. Đằng sau ánh hào quang của một siêu sao toàn cầu là hành trình đầy tổn thương, nơi danh tiếng và sự săn đuổi của truyền thông gần như nuốt chửng đời sống cá nhân của cô.

Đằng sau ánh hào quang của một siêu sao toàn cầu là hành trình đầy tổn thương

Ngay từ khi mới nổi tiếng ở tuổi 17, Britney Spears đã phải đối mặt với áp lực khổng lồ từ công chúng. Cuộc chia tay với Justin Timberlake năm 2002 là bước ngoặt đầu tiên khiến Britney trở thành “kẻ phản diện” trong mắt dư luận Mỹ.

Cuộc chia tay với Justin Timberlake năm 2002 là bước ngoặt đầu tiên khiến Britney trở thành “kẻ phản diện” trong mắt dư luận Mỹ

Khi văn hóa paparazzi và các trang tin lá cải bùng nổ giữa thập niên 2000, Britney Spears gần như trở thành “con mồi” bị săn đuổi nhiều nhất Hollywood. Hàng trăm tay săn ảnh bám theo cô mọi lúc mọi nơi, kể cả khi nữ ca sĩ đang bế con hay rơi vào trạng thái tinh thần bất ổn. Hình ảnh Britney tự cạo trọc đầu năm 2007 đến nay vẫn được xem là một trong những khoảnh khắc ám ảnh nhất lịch sử showbiz Mỹ. Với nhiều người, đó không chỉ là hành động bộc phát của một nghệ sĩ khủng hoảng, mà còn là tiếng kêu cứu tuyệt vọng của một người phụ nữ bị tước đoạt hoàn toàn quyền riêng tư.

Britney và khủng hoảng lớn nhất đến từ gia đình

Trớ trêu thay, thay vì được cảm thông, Britney Spears lúc ấy lại bị biến thành trò tiêu khiển của truyền thông đại chúng. Những cú click chuột, ảnh paparazzi và các bài báo giật gân đã biến nỗi đau cá nhân của cô thành công cụ kiếm tiền. Năm 2008, sau hàng loạt biến cố tâm lý, Britney bị đặt dưới quyền giám hộ của cha ruột - ông Jamie Spears. Từ đây, cuộc đời nữ ca sĩ bước vào chương đen tối kéo dài suốt 13 năm.

Trong khoảng thời gian ấy, Britney Spears vẫn phát hành album, biểu diễn trước hàng vạn khán giả và tạo ra doanh thu khổng lồ cho ngành giải trí. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ: cô không có quyền kiểm soát chính cuộc sống của mình. Britney từng khai trước tòa rằng cô không được tự quyết định việc kết hôn, sinh con, sử dụng điện thoại hay quản lý tài sản cá nhân.

Dù chính thức giành lại tự do vào tháng 11/2021, Britney Spears vẫn chưa có một cuộc sống thật sự yên ổn

Phong trào #FreeBritney bùng nổ trên mạng xã hội sau đó đã khiến cả thế giới nhìn lại hệ thống giám hộ gây tranh cãi tại Mỹ. Trong lời khai gây chấn động năm 2021, Britney tiết lộ cô từng bị ép dùng thuốc điều trị tâm thần nặng và bị kiểm soát gần như mọi hành động trong đời sống thường nhật.

Dù chính thức giành lại tự do vào tháng 11/2021, Britney Spears vẫn chưa có một cuộc sống thật sự yên ổn. Những mâu thuẫn kéo dài với gia đình, khoảng cách với hai con trai cùng cuộc hôn nhân đổ vỡ với Sam Asghari tiếp tục khiến cô trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông. Cuối năm 2023, Britney phát hành cuốn hồi ký The Woman in Me như một cách giành lại quyền kể câu chuyện cuộc đời mình. Sau nhiều năm bị người khác định nghĩa, bóp méo hoặc khai thác hình ảnh, nữ ca sĩ cuối cùng cũng có cơ hội cất lên tiếng nói riêng.



Britney từng có tất cả, danh tiếng, tiền bạc, hào quang và sức ảnh hưởng, nhưng đổi lại, cô gần như chưa từng có một cuộc sống bình thường

Nhìn lại hành trình của Britney Spears, điều khiến công chúng day dứt không chỉ là sự sa sút của một ngôi sao từng khuynh đảo cả thế giới. Britney từng có tất cả, danh tiếng, tiền bạc, hào quang và sức ảnh hưởng. Nhưng đổi lại, cô gần như chưa từng có một cuộc sống bình thường. Bi kịch lớn nhất của “Công chúa nhạc pop” không nằm ở việc cô hết thời, mà ở chỗ suốt nhiều năm qua, Britney Spears chưa từng thực sự được sống như một con người tự do.

Ảnh: X/ Billboard/ People