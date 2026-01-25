Sự hết thời của ca sĩ số 1 showbiz: Ra nhạc không ai hay, áp lực ế vé, concert phải cúi đầu xin lỗi

Nhắc đến Bi Rain (Jung Ji-hoon), khán giả châu Á từng quen thuộc với hình ảnh một nghệ sĩ tiêu biểu của làn sóng Hallyu thế hệ đầu. Trong giai đoạn đầu những năm 2000, anh hoạt động đồng thời ở nhiều lĩnh vực như âm nhạc, điện ảnh và giải trí, là một trong những ca sĩ solo K-pop sớm mở rộng phạm vi hoạt động ra thị trường quốc tế.

Sự nghiệp của Bi Rain gắn liền với nhiều cột mốc đáng chú ý. Album It’s Raining (2004) giúp tên tuổi anh được biết đến rộng rãi tại châu Á, tiếp đó là các sản phẩm như Rain’s World và Rainism , góp phần đưa hình ảnh của nam ca sĩ vượt ra ngoài thị trường nội địa. Trong giai đoạn này, Bi Rain tổ chức nhiều tour diễn quốc tế và tham gia các dự án tại Mỹ, trở thành gương mặt quen thuộc của làn sóng Hallyu trên truyền thông khu vực.

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động, định hướng sự nghiệp của Bi Rain có những điều chỉnh nhất định. Những năm gần đây, anh không còn ra mắt album với tần suất dày như trước, thay vào đó duy trì sự hiện diện thông qua concert, lễ hội âm nhạc, chương trình truyền hình và các dự án cá nhân. EP Pieces by Rain (2021) là một trong những sản phẩm âm nhạc được phát hành trong giai đoạn này.

Trong bối cảnh đó, concert Still Raining: Encore diễn ra ngày 17/1/2026 tại Taipei Arena là một trong những hoạt động biểu diễn gần đây của Bi Rain trong khuôn khổ tour cùng tên. Sự kiện được tổ chức nhằm kết nối với khán giả đã theo dõi anh trong thời gian dài. Tuy nhiên, một sự cố hiểu lầm xảy ra trong quá trình giao lưu đã khiến buổi diễn thu hút thêm sự chú ý của dư luận.

Cụ thể, trong lúc khuấy động không khí khán giả, Bi Rain đã chỉ vào một fan nữ đang dùng điện thoại quay lại màn trình diễn và đặt câu hỏi vì sao cô không nhảy theo nhạc. Nội dung này được truyền đạt thông qua phiên dịch viên tại hiện trường. Trước câu hỏi của nam ca sĩ, người hâm mộ mỉm cười và chỉ tay vào tai mình để ra hiệu về tình trạng khiếm thính. Do không hiểu được ý nghĩa của cử chỉ này, Bi Rain đã tiếp tục hô lớn “JUMP" và khuyến khích cô hưởng ứng cùng đám đông. Khoảnh khắc này sau đó lan truyền trên mạng xã hội và gây ra nhiều ý kiến khác nhau.

Đến ngày 20/1/2026, fan nữ đã đăng tải bài viết bằng tiếng Trung trên mạng xã hội, chia sẻ góc nhìn cá nhân về sự việc. Cô cho biết mình là người khiếm thính và không thể nghe rõ các khẩu lệnh từ sân khấu, bao gồm cả phần phiên dịch. Trong các buổi hòa nhạc, cô thường phải dựa vào việc đọc khẩu hình hoặc phụ đề trực tiếp để theo dõi chương trình.

Sau khi sự việc được chia sẻ, Bi Rain đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi công khai, thừa nhận thiếu sót trong quá trình tương tác với khán giả và bày tỏ mong muốn rút kinh nghiệm cho các buổi biểu diễn sau. Phản hồi của nam ca sĩ nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Đáng chú ý, concert tại Đài Bắc lần này không được ghi nhận là bán hết vé hoàn toàn, dù lượng khán giả tham dự vẫn ở mức ổn định. Điều này cho thấy hoạt động biểu diễn của Bi Rain hiện nay chủ yếu hướng đến nhóm khán giả quen thuộc đã theo dõi và ủng hộ anh trong thời gian dài.

Bên cạnh sự cố tại concert ở Đài Loan, những chia sẻ trước đó của Bi Rain về hoạt động biểu diễn cũng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nam ca sĩ từng đề cập đến những khó khăn gặp phải trong quá trình tổ chức concert ở nước ngoài, đặc biệt là tại thị trường Mỹ.

Theo chia sẻ của Bi Rain, trong giai đoạn chuẩn bị cho tour diễn tại Mỹ, anh thường xuyên theo dõi tình hình bán vé và không giấu được sự lo lắng. Nam ca sĩ cho biết đã âm thầm kiểm tra dữ liệu trên các nền tảng bán vé trực tuyến và nhận thấy phần lớn chỗ ngồi vẫn chưa được lấp đầy. Trên sơ đồ chỗ ngồi, nhiều khu vực hiển thị màu xanh - ký hiệu cho vé chưa được bán, trong khi màu xám đại diện cho các vị trí đã có khán giả đặt mua.

Bi Rain thừa nhận thời điểm đó khiến anh chịu nhiều áp lực, bởi lượng vé bán ra là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc tour diễn có thể diễn ra theo đúng kế hoạch hay không. Nam ca sĩ cũng cho biết từng trực tiếp ra ngoài để tìm hiểu phản ứng của công chúng, thậm chí phát tờ rơi quảng bá concert, song không nhận được nhiều sự chú ý.

Những chia sẻ này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và được đặt trong bối cảnh hoạt động biểu diễn hiện tại của Bi Rain, khi anh chủ yếu duy trì sự hiện diện thông qua các tour diễn và chương trình biểu diễn tại nhiều thị trường khác nhau. Từ một nghệ sĩ từng hoạt động sôi nổi trên nhiều thị trường đến giai đoạn tập trung duy trì sự hiện diện thông qua các tour diễn và dự án cá nhân, hành trình của Bi Rain phản ánh quá trình chuyển dịch quen thuộc trong sự nghiệp của nhiều nghệ sĩ lâu năm trong ngành giải trí.