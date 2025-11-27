Sự hết thời của ca sĩ nổi tiếng quốc dân: Từng là mỹ nam vạn người mê, nay ê chề bị cắt sóng cũng không ai bênh

Sự việc Chanyeol (EXO) bất ngờ bị xóa hoàn toàn khỏi thumbnail của chương trình Sister’s Cafe trên Coupang Play và biến mất khỏi teaser dài hơn 50 giây đang trở thành đề tài gây bàn tán trên mạng xã hội. Việc nam idol chỉ lên hình đúng 1 giây cạnh một thành viên khác khiến nhiều người đặt dấu hỏi lớn: phải chăng chương trình cố tình giảm thiểu tối đa sự xuất hiện của anh để tránh vạ lây từ những lùm xùm đời tư? Chỉ khi vấp phải phản ứng dữ dội từ fan quốc tế, ekip mới vội vàng chỉnh thumbnail đến lần thứ ba để đưa hình anh trở lại. Cách đối xử lúng túng này cho thấy vị thế của Chanyeol đang không còn như trước, thậm chí ngay khi bị cắt sóng cũng không có sự lên tiếng bảo vệ từ phía công chúng Hàn Quốc.

Chanyeol chỉ xuất hiện chớp nhoáng cạnh D.O.

Thumbnail cũng bị bỏ qua, chỉ khi fan quốc tế bất bình mới được bổ sung hình ảnh Chanyeol

Chanyeol từng được xem là một trong những gương mặt nổi bật nhất của EXO - nhóm nhạc quốc dân, mở ra kỷ nguyên Kpop gen 3. Ra mắt năm 2012, Chanyeol đảm nhiệm vị trí rapper chính, đồng thời là gương mặt sáng giá với chiều cao 1m85, nụ cười tươi và tính cách vui vẻ khiến anh trở thành một trong những thành viên hút fan nhất nhóm. Chanyeol được ưu ái với hoạt động đa dạng: từ viết rap, sáng tác, chơi nhạc cụ đến diễn xuất và đại diện thương hiệu. Trong giai đoạn EXO ở đỉnh cao, Chanyeol gần như là tên tuổi được yêu thích rộng rãi, luôn xuất hiện dày đặc trên show giải trí, phim ảnh, quảng cáo.

Chanyeol từng là thành viên hot nhất nhì EXO

Từ 2013 đến 2017 - thời kỳ hoàng kim của EXO, Chanyeol cùng nhóm tạo nên hàng loạt kỷ lục lịch sử: từ Growl trở thành ca khúc quốc dân, đến chuỗi Daesang kéo dài 5 năm liên tiếp, rồi loạt album triệu bản như XOXO, Exodus, Ex’Act, DMUMT… EXO còn vinh dự biểu diễn tại Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018 - một khoảnh khắc tượng trưng cho đỉnh cao của sự thừa nhận quốc gia. Trong thời kỳ ấy, câu nói “nổi tiếng quốc dân” gắn chặt với EXO, đặc biệt là những gương mặt sáng giá như Chanyeol.

Từ một idol được yêu thương, Chanyeol trở thành tâm điểm chỉ trích rồi nhập ngũ giữa lúc scandal còn âm ỉ, chưa được giải quyết triệt để

Nhưng mọi hào quang đều có vết xước, và với Chanyeol cú sốc đến vào cuối năm 2020. Nam idol bị một người tự nhận là bạn gái cũ, cáo buộc lăng nhăng với nhiều người trong suốt 3 năm. Dù sự việc sau đó rơi vào vùng xám khi SM không khẳng định cũng không phủ nhận, còn Chanyeol lặng im rồi khởi kiện người tung tin sai lệch, hình ảnh của anh đã sụp đổ ngay lập tức tại Hàn Quốc. Phản ứng phẫn nộ, thất vọng, công kích… dồn dập khiến Chanyeol không chỉ đánh mất thiện cảm mà còn mất luôn phần lớn sự tôn trọng từ khán giả đại chúng. Từ một idol được yêu thương, Chanyeol trở thành tâm điểm chỉ trích rồi nhập ngũ giữa lúc scandal còn âm ỉ, chưa được giải quyết triệt để.

Khi xuất ngũ năm 2022, Chanyeol cố gắng trở lại bằng phim ảnh, âm nhạc, concert solo

Khi xuất ngũ năm 2022, Chanyeol cố gắng trở lại bằng phim ảnh, âm nhạc, concert solo. Tuy nhiên mọi thứ không còn dễ dàng như trước. Một số buổi diễn ghi nhận lượng vé bán chậm, trong khi thành tích solo không đủ tạo bùng nổ tại thị trường nội địa. Fan quốc tế vẫn đông, nhưng công chúng Hàn Quốc gần như không còn mấy mặn mà. Scandal đời tư, sự im lặng kéo dài, cộng với bối cảnh EXO không còn hoạt động mạnh mẽ như trước đã khiến cái tên Chanyeol đánh mất sức nóng. Việc khôi phục hình ảnh trong lòng công chúng Hàn Quốc, vốn vô cùng khắt khe rõ ràng là thử thách không nhỏ.