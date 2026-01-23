Sự hết thời của 1 sao hạng A: Ra nhạc không ai đoái hoài, nay bị truy tố cả cõi mạng sốc

Từng là biểu tượng quyền lực của Kpop thế hệ Gen 2, CL - “chị đại” một thời của 2NE1, nay lại trở thành tâm điểm chú ý theo cách không ai ngờ tới. Khi sức ảnh hưởng âm nhạc không còn như xưa, nữ ca sĩ tiếp tục gây chấn động dư luận khi vướng vào vụ việc pháp lý nghiêm trọng liên quan đến công ty quản lý cá nhân.

Ngày 22/1, Cảnh sát quận Yongsan (Seoul) xác nhận đã chuyển hồ sơ không giam giữ đối với CL (Lee Chae Rin), pháp nhân công ty của cô, cùng đại diện A - CEO công ty của nam diễn viên Kang Dong Won và các pháp nhân liên quan sang Viện Kiểm sát Tây Seoul. Các cá nhân và tổ chức này bị cáo buộc vi phạm Luật Phát triển Công nghiệp Văn hóa Nghệ thuật Đại chúng, do hoạt động dưới hình thức công ty giải trí nhưng không đăng ký hợp pháp theo quy định.

Theo kết quả điều tra, CL đã thành lập công ty quản lý cá nhân từ tháng 2/2020. Tuy nhiên, trong suốt khoảng 5 năm 7 tháng hoạt động, công ty này không đăng ký ngành nghề “công ty giải trí” theo quy định của pháp luật. Do trực tiếp giữ vai trò đại diện pháp nhân và điều hành doanh nghiệp, CL bị xác định là nghi phạm và chính thức bị chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát.

Cùng vụ việc, CEO công ty của Kang Dong Won cũng bị xác định đã thành lập pháp nhân từ tháng 1/2023 và vận hành không đăng ký hợp pháp trong khoảng 2 năm 9 tháng. Tuy nhiên, Kang Dong Won được kết luận vô can, do không tham gia điều hành hay quản lý công ty, mà chỉ tập trung vào hoạt động diễn xuất.

Vụ việc được khơi mào từ đơn tố cáo của một công dân, cho rằng Luật Phát triển Công nghiệp Văn hóa Nghệ thuật Đại chúng được ban hành nhằm bảo vệ nghệ sĩ vị thành niên, thực tập sinh, ngăn chặn các hành vi bóc lột và đảm bảo trật tự thị trường. Việc các công ty hoạt động lâu dài mà không đăng ký đồng nghĩa với việc kinh doanh ngoài cơ chế bảo vệ pháp lý, tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng cho nghệ sĩ mới, đối tác giao dịch cũng như môi trường giải trí nói chung.

Đáng chú ý, đây không còn là trường hợp cá biệt. Thời gian gần đây, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tại Hàn Quốc có xu hướng tự thành lập công ty quản lý cá nhân nhưng bỏ qua hoặc xem nhẹ các thủ tục pháp lý bắt buộc, khiến vấn đề này trở thành đề tài tranh cãi lớn trong xã hội. Theo luật hiện hành, mọi công ty hoạt động trong lĩnh vực quản lý nghệ sĩ đều phải đăng ký ngành nghề liên quan; trường hợp vi phạm có thể đối mặt với án tù lên đến 2 năm hoặc phạt tiền tối đa 20 triệu won.

Liên quan đến sự việc, Hiệp hội Quản lý Giải trí Hàn Quốc (KEMA) đã lên tiếng cứng rắn: “Việc các nghệ sĩ nổi tiếng - những người cần tuân thủ pháp luật hơn ai hết vẫn duy trì hoạt động kinh doanh không đăng ký trong suốt nhiều năm là vấn đề không thể xem nhẹ.” Hiệp hội cho biết đang xem xét các biện pháp pháp lý mạnh tay hơn, bao gồm cả khả năng tiếp tục đệ đơn tố cáo trong thời gian tới.

Ồn ào pháp lý nổ ra trong bối cảnh sự nghiệp âm nhạc của CL đã không còn giữ được vị thế đỉnh cao. Album gần nhất của cô - Alpha, phát hành vào tháng 10/2021 dù được đánh giá tích cực về mặt chuyên môn nhưng lại không tạo được tiếng vang thương mại. Album ghi điểm nhờ màu sắc âm nhạc đa dạng, cá tính rõ nét và tinh thần tự do, trưởng thành của CL sau nhiều năm hoạt động solo, đồng thời góp mặt trên các bảng xếp hạng như Gaon Album Chart, Billboard World Albums và từng đứng đầu iTunes tại nhiều quốc gia.

Tuy nhiên, xét về doanh số, Alpha chỉ tiêu thụ khoảng hơn 10.000 bản vật lý tại Hàn Quốc - con số khá khiêm tốn so với danh xưng “chị đại” Kpop và mặt bằng thị trường lúc bấy giờ. Phản ứng từ công chúng cũng không quá sôi nổi, album chủ yếu được đón nhận bởi fan trung thành và cộng đồng yêu nhạc quốc tế, thay vì trở thành hiện tượng đại chúng. Điều này khiến Alpha thường được nhắc đến như một sản phẩm chất lượng nhưng “underrated”, đồng thời phản ánh rõ sự suy giảm sức hút của CL trong bức tranh Kpop hiện đại.

Bên cạnh những ồn ào gần đây, sự nghiệp của CL vẫn là một dấu ấn khó phủ nhận trong lịch sử Kpop. CL ra mắt năm 2009 với vai trò trưởng nhóm 2NE1 dưới trướng YG Entertainment và nhanh chóng trở thành một trong những nữ idol có hình ảnh khác biệt nhất thời bấy giờ. 2NE1 gặt hái nhiều thành công lớn với loạt hit như Fire, I Don’t Care, I Am The Best, Come Back Home, góp phần định hình hình ảnh girlgroup cá tính, mạnh mẽ, phá vỡ chuẩn mực “nữ tính” phổ biến trong Kpop giai đoạn đó. Trong nhóm, CL nổi bật nhờ phong cách trình diễn tự tin, khả năng rap và khí chất thủ lĩnh rõ nét.

Sau khi 2NE1 tan rã năm 2016, CL theo đuổi sự nghiệp solo với định hướng quốc tế, từng ký hợp đồng với công ty của Scooter Braun tại Mỹ. Tuy nhiên, giai đoạn này không mang lại kết quả như kỳ vọng khi nhiều kế hoạch phát hành bị trì hoãn, khiến hoạt động âm nhạc của cô gián đoạn trong thời gian dài. Dù vậy, CL vẫn để lại dấu ấn nhất định qua các sản phẩm như Hello Bitches, Lifted, HWA và được nhìn nhận là nghệ sĩ có vai trò quan trọng trong việc mở rộng hình ảnh và giới hạn của nữ idol Kpop, đặc biệt ở thế hệ Gen 2.