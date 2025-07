Sự hết thời của 1 sao hạng A: Phim chả ai thèm xem, nhan sắc tụt dốc không phanh, nhân cách thật càng không thể mê nổi

Từng là cái tên vàng trong làng sao nhí, Yeo Jin Goo khởi đầu sự nghiệp như một hiện tượng của làng giải trí Hàn. Sinh năm 1997, anh chạm ngõ điện ảnh từ khi mới 8 tuổi và nhanh chóng khiến cả giới truyền thông lẫn khán giả phải trầm trồ với khả năng diễn xuất vượt xa tuổi đời. Những vai diễn trong Sad Movie, Iljimae hay đặc biệt là vai Lee Hwon thời niên thiếu trong MặtTrăng Ôm Mặt Trời đã đưa Yeo Jin Goo trở thành em trai quốc dân thế hệ mới. Gương mặt sáng, ánh mắt sâu và khả năng hóa thân đầy nội lực khiến thậm chí có thời điểm, truyền thông Hàn còn tin rằng anh sẽ trở thành một Lee Byung Hun hay Song Kang Ho tiếp theo của màn ảnh Hàn.

Sức hút của Yeo Jin Goo thể hiện rõ nét qua các con số, theo Soompi, vào năm 2013, khi còn là sao nhí, Yeo Jin Goo đã nhận mức thù lao lên đến 10 - 50 triệu won cho mỗi phim tham gia, cao hơn hẳn so với tiêu chuẩn của các sao nhí (khoảng 4 - 6 triệu won). Trước khi loay hoay với việc khẳng định bản thân, anh cũng từng có thời tỏa sáng mạnh mẽ với tư cách diễn viên "mới trưởng thành" cùng những tác phẩm như Missing You, Ngôi Sao Khoai Tây,...

Yeo Jin Goo khởi nghiệp với tư cách diễn viên nhí

Thế nhưng, khi bước qua giai đoạn chuyển mình từ sao nhí sang diễn viên trưởng thành, điều vốn chẳng dễ với bất kỳ ai, Yeo Jin Goo lại dần hụt hơi. Không phải do thiếu thực lực, nhưng có lẽ thời thế đã không còn ưu ái anh như thuở ban đầu. Sự nghiệp của Yeo Jin Goo sau tuổi 20 là một chuỗi những lựa chọn phim ảnh không mấy nổi bật. Anh đóng chính trong khá nhiều dự án truyền hình như Orange Marmalade, Reunited Worlds, My Absolute Boyfriend, Beyond Evil, Hotel Del Luna… nhưng phần lớn các vai diễn đều bị đánh giá là mờ nhạt, thiếu dấu ấn. Dù Hotel Del Luna khá thành công về mặt thương mại, nhưng phần lớn ánh hào quang lại rơi vào IU - nữ chính của phim, còn Yeo Jin Goo gần như bị lu mờ hoàn toàn. Dường như càng cố gắng thể hiện sự trưởng thành, anh lại càng đánh mất nét đặc biệt từng khiến người ta yêu mến mình: sự tự nhiên và chiều sâu cảm xúc hiếm thấy ở một diễn viên trẻ.

Hotel Del Luna rất nổi nhưng Yeo Jin Goo thì bị chê bai

Gần đây nhất, Yeo Jin Goo tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim Link: Eat, Love, Kill (2022), nhưng thay vì là màn hồi sinh như khán giả kỳ vọng, đây lại trở thành một cú trượt dài khác trong sự nghiệp của anh. Rating lẹt đẹt quanh mức 1–2%, nội dung bị chê rối rắm, thiếu điểm nhấn, còn diễn xuất của Yeo Jin Goo thì chẳng cứu nổi tình hình. Không ít người xem nhận xét anh thiếu cảm xúc và thiếu luôn cả sự ăn ý với bạn diễn. Dù từng được xem là diễn viên nội lực, nhưng ở Link, Yeo Jin Goo lại bị nhận xét là gồng cứng, hoàn toàn không gợi cảm xúc. Sau thất bại của Link: Eat, Love, Kill, đến nay đã 3 năm trôi qua, Yeo Jin Goo hoàn toàn vắng bóng khỏi các dự án truyền hình, như một dấu hiệu rõ rệt cho sự giảm sút nghiêm trọng trong cả độ hot lẫn sự tín nhiệm từ nhà sản xuất.

Nữ chính Moon Ga Young siêu hot cũng không gánh được bộ phim với Yeo Jin Goo

Một lý do khác khiến Yeo Jin Goo không giữ được sức hút là ngoại hình xuống dốc. Từ một cậu bé đẹp trai, cân đối, lớn lên anh lại thường xuyên xuất hiện với thân hình tròn trịa, gương mặt “phì nhiêu”. Thậm chí khi không béo, anh cũng bị chê thiếu sức hút, tiêu biểu như thời đóng Hotel Del Luna, chính nhan sắc đã khiến Yeo Jin Goo bị chê bai ngay từ tập 1, bị coi là không xứng với nữ chính. Trong một nền công nghiệp giải trí vốn coi trọng nhan sắc như Hàn Quốc, điều này khiến anh khó lòng giữ được vị trí hàng đầu.

Yeo Jin Goo thường xuyên bị cho là nhan sắc tụt dốc

Những lời chê bai về nhan sắc bắt đầu theo anh từ thời Hotel Del Luna

Tệ hơn, gần đây Yeo Jin Goo còn dính vào bê bối liên quan đến mạng xã hội. Cụ thể, người hâm mộ phát hiện tài khoản X của anh ấn nút theo dõi một trang nội dung người lớn - điều vốn cực kỳ nhạy cảm với một nghệ sĩ Hàn Quốc, nhất là khi hình ảnh của Yeo Jin Goo gắn liền với sự ngoan hiền và trong sạch. Dù công ty nhanh chóng lên tiếng giải thích rằng tài khoản do nhân viên vận hành và không phải hành động cá nhân của nam diễn viên, làn sóng chỉ trích vẫn không ngừng gia tăng. Nhiều khán giả cho rằng lời giải thích “đổ lỗi cho nhân viên” đã quá quen thuộc, thiếu thuyết phục và cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp trong cách quản lý hình ảnh.

Tất cả những điều này khiến Yeo Jin Goo - người từng là niềm hy vọng lớn của điện ảnh Hàn rơi vào tình cảnh thảm hại, mất ánh hào quang, bất lực trong việc tìm chỗ đứng. Trong khi những bạn diễn cùng thời như Kim Yoo Jung, Kim So Hyun, Nam Da Reum… dần tìm được hướng đi riêng, thì Yeo Jin Goo vẫn loay hoay giữa những vai diễn na ná nhau, không đủ đột phá để bật lên hàng top cũng không đủ dở để khiến người ta nhớ vì tai tiếng.