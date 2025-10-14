Sự hết thời của 1 sao hạng A: Nhan sắc lẫn nhân cách đều âm điểm, khóc lóc cầu xin vẫn bị triệt đường sống

Park Yoochun - cựu thành viên DBSK và JYJ một thời từng khiến hàng triệu người hâm mộ châu Á mê mẩn. Anh có tất cả từ gương mặt điển trai , giọng hát trầm ấm đặc trưng và khả năng diễn xuất đỉnh cao hiếm có trong giới idol. Khi nhiều thần tượng chỉ dừng lại ở mức idol đóng phim, Yoochun lại khiến giới chuyên môn phải công nhận bằng hàng loạt vai diễn ấn tượng trên màn ảnh nhỏ như một diễn viên phái thực lực.

Khán giả vẫn nhớ như in chàng hoàng tử xuyên không trong Rooftop Prince, người đàn ông si tình trong Missing You, hay viên cảnh sát lạnh lùng của Three Days. Lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc giúp Yoochun giành loạt giải thưởng danh giá, trở thành một trong số ít idol được xem là diễn viên thực thụ. Ở thời kỳ đỉnh cao, cái tên Park Yoochun xuất hiện khắp nơi, từ phim truyền hình, nhạc phim, quảng cáo đến thảm đỏ danh giá. Anh là biểu tượng toàn diện cho một idol lấn sân thành công nhất nhì Kbiz.

Hoàng Tử Gác Mái

Nhưng ánh hào quang ấy không kéo dài. Năm 2016, scandal đầu tiên nổ ra, Yoochun bị tố hiếp dâm, khiến hình tượng hoàng tử ấm áp sụp đổ trong chớp mắt. Khi sự việc chưa kịp lắng xuống, anh gây chấn động lần nữa với chuyện tình tai tiếng cùng Hwang Ha Na, cháu gái một tập đoàn lớn và sau đó là bê bối sử dụng, buôn bán ma túy vào năm 2019. Từng tuyên bố trước báo giới rằng “nếu bị phát hiện dùng ma túy, tôi sẽ giải nghệ”, Yoochun bị kết án 10 tháng tù, hưởng án treo hai năm, 68 ngày giam giữ và bắt buộc cai nghiện. Kể từ đó, sự nghiệp của anh coi như chấm dứt.

Nhưng điều khiến dư luận phẫn nộ hơn cả, là Yoochun không thật sự biến mất như lời hứa. Chưa đầy một năm sau khi ra tù, anh mở lại tài khoản mạng xã hội, đăng ảnh quà fan tặng, tổ chức fanmeeting ở Thái Lan và phát hành photobook. Dư luận gọi anh là “ngôi sao mặt dày nhất Kpop” - người vẫn miệt mài kiếm tiền từ danh tiếng cũ dù từng cầu xin sự tha thứ. Giữa làn sóng chỉ trích, Yoochun lên truyền hình bật khóc trong chương trình Rumor Has It, nói rằng mình “đã mất rất nhiều dũng khí để xin lỗi” và “ước gì đã thành thật sớm hơn”. Nhưng nước mắt ấy chẳng đủ để xoa dịu công chúng.

Park Yoochun khóc xin lỗi khán giả trong một chương trình lớn, sau đó lại tiếp tục mặt dày tái xuất

Trái với tuyên bố “sống lương thiện và cống hiến”, Yoochun nhanh chóng rục rịch tái xuất. Anh phát hành mini-album Metro Love vào tháng 8/2025, rồi xuất hiện trên chương trình tạp kỹ Room 70’s Master của đài Tokyo MX. Những bức ảnh mới chụp tại Nhật Bản cho thấy ngoại hình xuống dốc, tóc thưa, gương mặt khác lạ nhưng Yoochun vẫn tươi cười, viết dòng trạng thái “tôi sẽ quay lại Nagoya lần nữa”.

Yoochun vẫn mặt dày tổ chức các sự kiện gặp mặt người hâm mộ

Hiện tại, Yoochun gần như bị cấm sóng tại Hàn Quốc, chỉ có thể hoạt động ở nước ngoài, chủ yếu tại Nhật. Dù vậy, anh vẫn vướng tranh cãi về nợ thuế hàng trăm triệu won, kiện tụng hợp đồng và lời hứa giải nghệ bị nuốt trọn. Mỗi lần tái xuất, Yoochun đều nói về sự biết ơn dành cho fan, nhưng công chúng Hàn coi đó là “chiêu bài cảm động rẻ tiền”. Với họ, một người từng dối trá, phạm pháp rồi bật khóc trên sóng truyền hình không thể đơn giản trở lại như chưa từng có gì.

Nhan sắc chạm đáy của Park Yoochun thời gian gần đây

Yoochun ngôi sao hạng A có tất cả đến kẻ hết thời bị triệt đường sống trong showbiz. Có thể anh mặt dày ăn bám tình thương từ một số khán giả ít ỏi còn xót lại nhưng trong mắt số đông, Park Yoochun đã là biểu tượng của sự sa ngã, không có cách nào cứu chữa được.



