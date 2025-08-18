Sự hết thời của 1 sao hạng A: Không ai mời đóng phim vì nặng đến 90kg, sống đau đớn chỉ sợ ngày chết

Với sức ảnh hưởng mạnh mẽ từ cơn sốt Vườn Sao Băng những năm 2000, Chu Hiếu Thiên cùng F4 trở thành hiện tượng màn ảnh khắp châu Á. Năm đó, anh được đánh giá là mỹ nam hàng đầu, chiếm trọn trái tim fan nữ nhờ vẻ lãng tử, nụ cười cuốn hút và thần thái sân khấu. Tuy nhiên, sau hơn hai thập kỷ, anh giờ đây lại là cái tên mờ nhạt nhất, sống trong những ngày tháng đầy đau đớn về thể chất lẫn tinh thần.

Chu Hiếu Thiên thời kỳ đỉnh cao

Ở tuổi U50, Chu Hiếu Thiên từng công khai tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Nam diễn viên mắc hội chứng đau cơ xơ hóa, căn bệnh khiến cơ thể đau nhức liên tục, mệt mỏi kéo dài và trí óc cũng bị ảnh hưởng. Gần đây, tình trạng phát triển thêm thành miễn dịch quá mức, khiến cơ thể anh suy nhược như người ngoài 60 tuổi. Cân nặng hiện tại của anh khoảng 90kg, không còn vóc dáng lãng tử một thời, tóc bạc xuất hiện sớm và mái tóc cũng mỏng đi đáng kể. Trong livestream gần đây, nam diễn viên thậm chí còn chia sẻ bản thân đang sống trong thấp thỏm, chờ ngày chết. Ngoại hình xuống cấp, kết hợp bệnh tật khiến Chu Hiếu Thiên trở nên ít xuất hiện trên truyền thông, gần như không được các đạo diễn mời đóng phim, dù từng là sao hạng A với lượng fan khổng lồ.

Chu Hiếu Thiên khóc trên sóng livestream nói về bệnh tật của mình

Thời hoàng kim, Chu Hiếu Thiên nổi bật nhờ vai diễn trong Vườn Sao Băng, cùng nhóm F4 chiếm lĩnh cả màn ảnh lẫn sân khấu âm nhạc. Anh cùng các thành viên khác lấn sân sang âm nhạc, tạo ra một lượng fan khủng tại châu Á. Tuy nhiên, con đường sự nghiệp sau đó lại không suôn sẻ như mong đợi. Khác với ba thành viên còn lại, Chu Hiếu Thiên chuyển hẳn sang làm diễn viên, tham gia một số dự án như Cơn Lốc Tình Yêu, Sở Lưu Hương Truyền Kỳ, Chuyện Tình Vượt Thời Gian, nhưng không thành công. Hào quang ngắn ngủi của anh nhanh chóng lụi tàn, thay vào đó là những tin đồn đời tư ồn ào.

Trong thời điểm đỉnh cao, anh bị gắn mác “mỹ nam đa tình, nghiện yêu, thay bạn gái như thay áo”. Những scandal tình cảm, hẹn hò nhiều sao nữ, kể cả Lý Băng Băng, khiến hình tượng Chu Hiếu Thiên bị ảnh hưởng. Sang thập niên 2010, ngoại hình của anh cũng thay đổi đáng kể, mất đi vẻ lãng tử, khiến khán giả cảm nhận rõ ràng sự sa sút về nhan sắc.

Chi Hiếu Thiên có nhiều ồn ào tình ái

Năm 2015, Chu Hiếu Thiên kết hôn với nữ diễn viên Hàn Văn Văn. Trong các chia sẻ với truyền thông, anh tiết lộ từng trải qua thời gian nghèo khó, không có việc làm ổn định gần 10 năm, kinh doanh thất bại, không dư dả tài chính, thậm chí không có nhà hay xe đứng tên. May mắn, Hàn Văn Văn luôn bên cạnh, quản lý tài sản và khẳng định sẽ nuôi anh. Điều này phần nào giúp Chu Hiếu Thiên an tâm tinh thần, nhưng không thể che giấu thực tế rằng sự nghiệp giờ đây đã chật vật để kiếm sống.

Hiện tại, Chu Hiếu Thiên gần 50 tuổi, chọn cuộc sống yên ắng, không còn nhiều dự án phim ảnh. Anh thừa nhận bản thân không còn sức khoẻ tốt, cân nặng tăng, ngoại hình xuống sắc và không thiết tha ánh hào quang nữa. Dẫu vậy, trong livestream gần đây, anh vẫn bày tỏ mong muốn làm điều gì đó cho fan và nỗ lực thúc đẩy tour diễn cá nhân trước khi nghĩ đến nghỉ hưu.