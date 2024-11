Sự hết thời của 1 sao hạng A: 6 năm không ai mời đóng phim, danh tiếng chạm đáy vì nhan sắc biến dạng

Giới giải trí Trung Quốc có câu "Gương mặt là cần câu cơm của nghệ sĩ", nhan sắc xinh đẹp giúp các diễn viên thuận lợi hơn trong sự nghiệp, nhưng nếu đánh mất vẻ ngoài họ sẽ lao đao và nhanh chóng xuống dốc. Chính vì vậy, nhiều ngôi sao chấp nhận việc chỉnh sửa để có được ngoại hình ưng ý trước khi bước chân vào giới giải trí, để rồi sau này ngày càng nghiện phẫu thuật thẩm mỹ và đánh mất chính mình. Lee Da Hae là một trường hợp như thế.

"Người đẹp dao kéo" Lee Da Hae nhiều năm không đóng phim

Lee Da Hae là mỹ nhân từng một thời nổi đình đám tại Hàn Quốc và các nước châu Á với loạt tác phẩm tình cảm dễ thương và cuốn hút. Nhờ bộ phim My Girl (Cô Em Họ Bất Đắc Dĩ) đóng chung với Lee Dong Wook và Lee Joon Ki, Lee Da Hae nhanh chóng trở thành sao hạng A tại giới giải trí Kim Chi. Nữ diễn viên sở hữu ngoại hình xinh xắn thanh thuần cùng lối diễn xuất đáng yêu và duyên dáng. Người đẹp được các đạo diễn săn đón và là cái tên nổi bật nhất năm 2005.

Lee Da Hae từng nổi tiếng khắp châu Á nhờ khuôn mặt xinh như búp bê

Những năm tiếp theo, sự nghiệp của Lee Da Hae lên như diều gặp gió với các tác phẩm bùng nổ cả về rating lẫn danh tiếng như Phía Đông Vườn Địa Đàng, Iris 2, Chuno,... Liên tiếp có những bom tấn gây tiếng vang, Lee Da Hae leo lên hàng ngũ những ngôi sao hàng đầu xứ kim chi.

Đồng thời, nhờ lợi thế ngoại hình gợi cảm, đôi chân dài miên man, ba vòng đầy đặn quyến rũ hoàn hảo, Lee Da Hae cũng rất đắt show quảng cáo. Không những thành công tại quê nhà Hàn Quốc, nữ diễn viên còn tận dụng thời cơ khi danh tiếng đang ở trên đỉnh cao để nhanh chóng tấn công thị trường Trung Quốc.

Người đẹp được khán giả đất nước tỷ dân yêu mến nhờ chịu khó chăm chỉ học tiếng Trung và có thể giao tiếp lưu loát với bạn diễn nước ngoài. Thậm chí, từng có tin cô vào nam diễn viên Lý Dịch Phong hẹn hò.

Tuy nhiên, khi danh trên đỉnh cao danh vọng, Lee Da Hae bị lộ hình ảnh thời chưa phẫu thuật thẩm mỹ. Lúc đầu, nữ diễn viên phủ nhận và nói rằng cô đẹp lên nhờ giảm cân. Nhưng sau đó, Lee Da Hae chịu thừa nhận cô có đụng chạm dao kéo để tự tin hơn khi bước vào con đường diễn viên.

Lee Da Hae thừa nhận từng đụng chạm dao kéo, sau đó gương mặt cô liên tục thay đổi

Nữ diễn viên từng gây thất vọng vì nhìn như phẫu thuật thẩm mỹ hỏng

Vì thế, Lee Da Hae trở thành người đẹp nói dối trong mắt công chúng. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn bị tẩy chay vì hẹn hò với nam ca sĩ Seven. Seven từng là bạn trai 12 năm của Park Han Byul, bạn thân Lee Da Hae, nên việc Lee Da Hae yêu người cũ của bạn thân không nhận được sự ủng hộ của khán giả. Bên cạnh đó, Seven còn vướng scandal tới quán matxa có dịch vụ mại dâm trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tai tiếng này khiến nam nghệ sĩ đánh mất sự nghiệp.

Vì yêu một ngôi sao vướng bê bối nên hình ảnh của Lee Da Hae cũng bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, nhan sắc của cô cũng ngày một khác lạ. Có những khoảng thời gian, Lee Da Hae lộ rõ dấu vết xộc xệch vì nghiện chỉnh sửa nhan sắc. Việc tiêm các chất làm đẹp cũng khiến gương mặt cô cứng đơ không thể biểu lộ được các cảm xúc tinh tế trong diễn xuất. Trên các trang báo, khán giả nhận xét cô "mỗi năm một khuôn mặt". Vì vậy, sau năm 2018, Lee Da Hae không còn nhận được lời mời đóng phim nào.

Lee Da Hae và Se7en yêu nhau 8 năm, kết hôn vào năm 2023. Mối tình sóng gió này ảnh hưởng lớn tới danh tiếng của Lee Da Hae

Bất đắc dĩ, người đẹp phải chuyển sang thị trường Trung Quốc hoạt động. Tại đây, Lee Da Hae live stream bán hàng và thỉnh thoảng nhận lời tham gia sự kiện. Nữ diễn viên chịu đàm tiếu hết thời vì bán sản phẩm bình dân. Sina cho biết mỹ phẩm Lee Da Hae bán đến từ thương hiệu kém tên tuổi ở Hàn Quốc, có giá thành rẻ với chỉ 45 USD. Khi không có khách hàng hay lượng bán ra kém khả quan, cô chuyển sang trò chuyện về việc phẫu thuật thẩm mỹ, dùng đời tư của mình để lôi kéo sự chú ý.

Lee Da Hae chuyển sang hoạt động tại thị trường Trung Quốc. Nữ diễn viên được yêu mến vì có thể sử dụng tiếng Trung để trò chuyện người người hâm mộ và bán hàng.

Bán hàng giúp Lee Da Hae sống sung túc, nhưng mài mòn con đường nghệ thuật của cô

Lee Da Hae đầu quân cho Ascendio Reserve sau khi hết hạn hợp đồng với JS Pictures từ tháng 6/2021. Nữ diễn viên không có hoạt động nghệ thuật trong suốt 6 năm. Cô từng thừa nhận: "Tôi đã hoạt động trên SNS Trung Quốc trong một thời gian dài. Có một thời gian, những người nổi tiếng Hàn Quốc rất khó để làm việc và họ không thể đóng phim hoặc phim truyền hình".

Theo Sohu, những buổi bán hàng mang về nguồn thu đáng kể cho Lee Da Hae bởi số lượng người mua lớn, đồng thời nữ diễn viên vẫn còn có danh tiếng từ những tác phẩm xưa. Tuy nhiên, việc quá lâu không đóng phim khiến nữ diễn viên dần trở nên vô danh trong mắt công chúng. Cô chỉ có thể kiếm sống nhờ ánh hào quang cũ kỹ.