Sự hết thời của 1 ngôi sao: Từng là thành viên hot bậc nhất SNSD, giờ mở fanmeeting mà vé trống hoác

Sáng 16/11, tờ Koreaboo đưa tin, buổi họp fan của Yoona (SNSD) tại Seoul (Hàn Quốc) hiện có tốc độ bán vé chậm, khiến nhiều khán giả không khỏi hoang mang. Trong hình ảnh sơ đồ chỗ ngồi buổi fan meeting do Koreaboo cung cấp, không khó để nhận ra sự kiện của Yoona còn rất nhiều chỗ trống.

Thậm chí, 1 bài đăng phản ánh tình trạng ế vé trong fan meeting của mỹ nhân SNSD còn vừa trở thành chủ đề nóng trên diễn đàn Pann tại Hàn Quốc và thu hút tới hơn 60 ngàn lượt xem sau thời gian ngắn. Trong bài đăng này, người viết cho hay: "Buổi họp fan của Yoona nhìn trống trơn. Ngay cả khi hoạt động cùng SNSD, dù Yoona có độ nhận diện cao song cô ấy không có lượng fan cứng đông đảo, vững chắc. Ngay cả trong thời kỳ đỉnh cao, lượng fan cứng của Yoona còn thua 2 thành viên cùng nhóm Jessica và Tiffany".

Buổi họp fan của Yoona có tốc độ bán vé chậm, còn nhiều ghế trống

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả không khỏi ngạc nhiên khi hay tin Yoona đang phải vật lộn với tình trạng ế vé trong fan meeting. Song song với đó, cộng đồng mạng đã sôi nổi thảo luận, cùng nhau lý giải về nguyên nhân khiến buổi họp fan của nữ idol sinh năm 1990 có tốc độ bán vé chậm. Theo những khán giả này, căn nguyên của vấn đề đến từ lượng fan cứng của Yoona. Cụ thể, nữ ca sĩ không có lượng fan cứng đông đảo, sẵn sàng bỏ tiền để gặp cô tại các sự kiện họp fan hay concert.

Netizen bình luận sôi nổi dưới bài đăng phản ánh tình trạng ế vé trong fan meeting của Yoona: "Sự nổi tiếng với công chúng và lượng fan cứng là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau", "Rất khó để các nghệ sĩ nữ xây dựng cho mình lượng fan cứng đông đảo, nhiệt huyết", "Chắc do Yoona tập trung chủ yếu vào diễn xuất. Như Taeyeon tích cực với các hoạt động âm nhạc và cô ấy vẫn có lượng fan cứng rất vững chắc đấy thôi", "Chắc do lượng fan cứng của Yoona không đủ đông"...

Cũng phải nói thêm rằng, fan của sao nam ở Kbiz nổi tiếng chịu chi hơn so với người hâm mộ của các nghệ sĩ nữ. Trước Yoona, nhiều sao nữ Hàn Quốc cũng phải vật lộn với tình trạng ế vé trong sự kiện concert, fan meeting.

Cách đây không lâu, các sự kiện của Han So Hee, Wendy (Red Velvet) cũng phải đối mặt với tình trạng ế vé

Yoona sinh ngày 30/5/1990, là ca sĩ, diễn viên và người mẫu trực thuộc công ty SM Entertainment. Cô ra mắt năm 2007 với tư cách là thành viên nhóm nhạc huyền thoại SNSD - nhóm nhạc nữ có tầm ảnh hưởng lớn nhất nhì trong lịch sử Kpop. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc thành công vang dội, Yoona còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực phim ảnh với loạt tác phẩm ăn khách như You Are My Destiny, The K2, Exit, King the Land...

Năm 2025, Yoona tiếp tục khẳng định thực lực diễn xuất qua bộ phim Ngự Trù Của Bạo Chúa - tác phẩm cổ trang lãng mạn đánh dấu bước chuyển mới trong sự nghiệp người đẹp. Bộ phim nhanh chóng gây "sốt" khắp châu Á nhờ nội dung hấp dẫn, bối cảnh hoành tráng cùng diễn xuất tinh tế của Yoona. Nhiều khán giả và giới phê bình đánh giá đây là vai diễn đột phá, giúp cô thể hiện chiều sâu cảm xúc và sự trưởng thành trong nghề.