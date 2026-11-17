Sự thay đổi diện mạo của nam ca sĩ khiến công chúng ngỡ ngàng.

Những hình ảnh hiện tại của Hoàng Tử Thao đang khiến nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi đặt cạnh diện mạo điển trai, vóc dáng mảnh mai thời còn hoạt động cùng EXO. Từng là thần tượng nổi tiếng khắp châu Á, nam ca sĩ hiện chuyển hướng sang kinh doanh, trở thành ông chủ công ty giải trí, cưới nữ nghệ sĩ Từ Nghệ Dương và có cuộc sống gia đình riêng. Đáng chú ý, trong một buổi livestream cuối tháng 10/2026, anh còn thẳng thắn thừa nhận bản thân đã rút khỏi giới giải trí khá nhiều, không còn quá mặn mà với việc chạy theo sự nghiệp nghệ thuật như trước.

Những hình ảnh hiện tại của Hoàng Tử Thao đang khiến nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi đặt cạnh diện mạo điển trai, vóc dáng mảnh mai thời còn hoạt động cùng EXO

Hoàng Tử Thao (nghệ danh TAO, sinh ngày 2/5/1993) từng là một trong những gương mặt nổi bật của EXO - nhóm nhạc nam đình đám do SM Entertainment thành lập. Năm 2012, TAO chính thức debut với tư cách thành viên EXO-M, đội hình hoạt động chủ yếu tại thị trường Trung Quốc.

Sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt góc cạnh cùng vóc dáng mảnh mai, Hoàng Tử Thao nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Trong nhóm, anh đảm nhận vị trí rapper, vũ công và thường xuyên gây ấn tượng với những màn trình diễn kết hợp võ thuật.

Sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt góc cạnh cùng vóc dáng mảnh mai Hoàng Tử Thao từng là gương mặt hút fan khi hoạt động cùng EXO

Thời điểm Hoàng Tử Thao hoạt động cùng EXO cũng là giai đoạn nhóm liên tiếp tạo nên những dấu mốc lớn của Kpop. Năm 2013, EXO bùng nổ với loạt hit Wolf, Growl, Miracles In December. Album XOXO cùng bản tái phát hành ghi nhận hơn 1 triệu bản tiêu thụ, đưa EXO trở thành nhóm nhạc nam Kpop đầu tiên sau 12 năm đạt cột mốc doanh số này. Thành tích giúp nhóm vươn lên hàng ngũ những boygroup hàng đầu Kpop, liên tiếp thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc và càn quét những giải thưởng lớn.

Tháng 6/2015, Hoàng Tử Thao chính thức rời EXO và SM Entertainment

Tuy nhiên, tháng 6/2015, Hoàng Tử Thao chính thức rời EXO và SM Entertainment sau những bất đồng liên quan đến hoạt động và tình trạng sức khỏe. Quyết định này khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối bởi thời điểm đó, EXO đang ở giai đoạn hoàng kim, còn Hoàng Tử Thao cũng là một trong những gương mặt được chú ý của nhóm. Rời khỏi đội hình đình đám, nam nghệ sĩ trở về Trung Quốc, bắt đầu hành trình xây dựng sự nghiệp riêng.

Ngay trong năm 2015, Hoàng Tử Thao phát hành các sản phẩm âm nhạc cá nhân như T.A.O, Z.TAO, từng bước định hình phong cách solo. Anh tiếp tục tổ chức concert, tham gia sáng tác, sản xuất âm nhạc và thử sức với diễn xuất. Trong lĩnh vực phim ảnh, nam nghệ sĩ góp mặt trong nhiều dự án như Bên Nhau Trọn Đời, Thiết Đạo Phi Hổ, Người Đàm Phán và Ngôi Sao Sáng Nhất Trên Bầu Trời Đêm. Song song với hoạt động nghệ thuật, Hoàng Tử Thao cũng dần mở rộng sang lĩnh vực quản lý và kinh doanh giải trí.

Trở về Trung Quốc, Hoàng Tử Thao tập trung sự nghiệp solo và lập công ty riêng

Năm 2018, Longtao Entertainment được thành lập với sự tham gia của gia đình Hoàng Tử Thao, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ. Công ty trở thành đơn vị quản lý, phát triển các nghệ sĩ trẻ, trong đó có Từ Nghệ Dương.

Những năm gần đây, mật độ hoạt động nghệ thuật của Hoàng Tử Thao không còn dày đặc như giai đoạn trước. Thay vì liên tục phát hành sản phẩm âm nhạc hay xuất hiện trên các sân khấu lớn, nam nghệ sĩ dành nhiều thời gian hơn cho việc điều hành công ty, livestream thương mại và phát triển các dự án kinh doanh riêng. Hình ảnh một thần tượng hoạt động sôi nổi dần được thay thế bằng vai trò doanh nhân trong giới giải trí Trung Quốc.

Những năm gần đây, mật độ hoạt động nghệ thuật của Hoàng Tử Thao không còn dày đặc như giai đoạn trước.

Trong buổi livestream mới đây, khi nhắc đến những ý kiến cho rằng bản thân không còn sản phẩm nghệ thuật nổi bật, Hoàng Tử Thao cho biết anh đã chủ động rút khỏi giới giải trí khá nhiều. Nam ca sĩ nhấn mạnh mình từng có thời kỳ rất nổi tiếng, nhưng hiện tại không còn muốn tiếp tục chạy theo guồng quay công việc như trước mà muốn tìm kiếm cuộc sống bản thân thực sự mong muốn

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình giữa Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương cũng là một trong những chủ đề được công chúng đặc biệt quan tâm. Cả hai có thời gian quen biết khi cùng hoạt động tại SM Entertainment, trước khi Từ Nghệ Dương trở về Trung Quốc và gia nhập công ty của Hoàng Tử Thao. Mối quan hệ giữa ông chủ và nữ nghệ sĩ dưới trướng vì thế nhiều lần trở thành đề tài bàn tán.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình giữa Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương cũng là một trong những chủ đề được công chúng đặc biệt quan tâm

Năm 2020, Từ Nghệ Dương tham gia Sáng Tạo Doanh 2020, còn Hoàng Tử Thao đảm nhận vai trò người khởi xướng chương trình. Những tương tác thân thiết giữa cả hai trong quá trình ghi hình liên tục khiến khán giả đặt nghi vấn hẹn hò. Dù vậy, cặp đôi giữ kín chuyện tình cảm trong một thời gian dài. Đến ngày 14/7/2024, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương chính thức công khai mối quan hệ bằng loạt hình ảnh thân mật. Tháng 12 cùng năm, cả hai thông báo đăng ký kết hôn, khép lại quãng thời gian dài vướng tin đồn tình cảm.

Ngoại hình khác lạ của Hoàng Tử Thao sau khi kết hôn

Sau khi kết hôn, Hoàng Tử Thao tiếp tục khiến công chúng chú ý bởi sự thay đổi ngoại hình rõ rệt. Không còn hình ảnh mỹ nam sở hữu gương mặt góc cạnh, vóc dáng cao gầy từng xuất hiện trên sân khấu EXO, nam nghệ sĩ hiện thường xuyên lộ diện với gương mặt tròn hơn, thân hình đầy đặn và phong cách ăn mặc thoải mái. Sự khác biệt giữa hai thời kỳ khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ khi nhìn lại những hình ảnh của anh thời còn hoạt động tại Hàn Quốc.

Nhìn lại hành trình của Hoàng Tử Thao, từ một mỹ nam đình đám EXO, từng được đông đảo khán giả châu Á biết đến, đến khi trở về Trung Quốc xây dựng sự nghiệp riêng, có thể thấy nam nghệ sĩ đã trải qua nhiều bước ngoặt lớn. Ở tuổi 33, anh không là 1 thần tượng hoạt động hết công suất như thời trẻ, thời đỉnh cao sự nghiệp cũng đã qua đi.

Diện mạo thay đổi, sự nghiệp rẽ hướng cùng cuộc sống hôn nhân khiến Hoàng Tử Thao hiện tại trở nên khác biệt so với hình ảnh mỹ nam từng được người hâm mộ yêu mến

Tuy vậy, Hoàng Tử Thao vẫn thường xuyên gây chú ý bởi loạt phát ngôn, cuộc sống gia đình. Không còn là thần tượng hay ngôi sao đỉnh lưu Hoàng Tử Thao tập trung vào kinh doanh, quản lý công ty và vun vén cuộc sống, thỉnh thoảng lên sóng livestream trò chuyện.

Diện mạo thay đổi, sự nghiệp rẽ hướng cùng cuộc sống hôn nhân khiến Hoàng Tử Thao hiện tại trở nên khác biệt so với hình ảnh mỹ nam từng được người hâm mộ yêu mến. Dẫu vậy, thay vì tiếp tục chạy theo ánh hào quang sân khấu, nam nghệ sĩ dường như đã lựa chọn một con đường riêng, nơi anh có thể chủ động quyết định cách sống và những ưu tiên của mình.

Ảnh: MXH Tổng hợp