Sử dụng xe ô tô rượt đuổi, dùng súng bắn nhau như phim hành động

Thanh Hiếu
|

Sau khi điều khiển xe ô tô đuổi theo xe anh H khoảng 5 km, 3 đối tượng vượt và ép xe của anh H dừng lại. Khi anh H tăng ga, 1 đối tượng đã dùng súng tự chế bắn 2 phát đạn làm vỡ kính chắn gió xe của anh H.

Ngày 26/5, Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng gồm Bùi Xuân Quyến (SN 1976, trú tại xã Đồng Hỷ, Thái Nguyên); Nguyễn Tuấn Anh (SN 1991, trú tại phường Linh Sơn, Thái Nguyên) và Phạm Minh Thắng (SN 1984, trú tại phường Quan Triều, Thái Nguyên) về tội “ Gây rối trật tự công cộng ”.

Trước đó, Bùi Xuân Quyến và anh L.Q.H có mâu thuẫn cá nhân. Ngày 3/5, Thắng điều khiển xe ô tô chở theo Quyến và Tuấn Anh di chuyển từ xã Đồng Hỷ theo QL1B hướng về tỉnh Lạng Sơn.

Cơ quan CSĐT thực nghiệm hiện trường vụ việc

Khi đi đến xã Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên), nhóm của Quyến phát hiện xe ô tô của anh H đi ngược chiều nên quay xe đuổi theo.

Khi đến khu vực xóm Cổ Rồng (xã Võ Nhai), Thắng điều khiển xe ô tô vượt và ép xe của anh H dừng lại.

Quyến xuống xe cầm theo 1 khẩu súng tự chế, Thắng và Tuấn Anh đứng trước đầu xe của anh H và yêu cầu anh H ra khỏi xe để nói chuyện. Tuy nhiên, anh H không xuống xe, rồi bất ngờ tăng ga bỏ chạy. Quyến cầm súng bắn hai phát làm hư hỏng kính chắn gió phía sau xe ô tô của anh H.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thái Nguyên) phối hợp với các lực lượng liên quan nhanh chóng điều tra, truy xét. Đến ngày 6/5, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ các đối tượng gây án.

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối 3 đối tượng Bùi Xuân Quyến, Nguyễn Tuấn Anh và Phạm Minh Thắng để điều tra.

