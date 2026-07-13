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Sử dụng VNeID được miễn, giảm nhiều loại phí từ ngày 15/8

Luân Dũng
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Từ ngày 15/8, người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID và đáp ứng các điều kiện theo quy định sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như miễn lệ phí cấp đổi căn cước, đăng ký xe, giảm lệ phí trước bạ đối với nhà, đất…

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.22/2026 về phát triển công dân số . Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2026 đến ngày 28/2/2027, Nghị quyết quy định công dân được hưởng các chính sách miễn, giảm phí, lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các chính sách khác theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công dân hoàn thành việc tích hợp thành công giấy chứng nhận đăng ký xe của phương tiện và 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID; thực hiện đăng ký cấp đổi, cấp lại, đăng ký tạm thời phương tiện giao thông qua dịch vụ công trực tuyến thì được miễn lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Sử dụng VNeID được miễn lệ phí từ ngày 15 / 8: Cơ hội cho công dân số Việt Nam - Ảnh 1.

Ngày 15/10 hằng năm là Ngày Công dân số Việt Nam.

Công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử hoàn thành việc tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID; thực hiện đăng ký cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước qua dịch vụ công trực tuyến thì được miễn lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Nghị quyết cũng quy định giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng (chỉ áp dụng 1 lần duy nhất trong 1 năm, mức giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ) đối với công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thực hiện khai và nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử.

Công dân phải đáp ứng một trong các điều kiện: Đã tích hợp thành công trên ứng dụng VNeID thông tin mã số thuế cá nhân; thông tin về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng; và 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản theo quy định (tại phụ lục I).

Đối với xe ô tô, xe mô tô, Nghị quyết quy định giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, giảm 100% mức thu lệ phí trước bạ đối với xe mô tô khi đăng ký quyền sở hữu đối với công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, với các điều kiện tương tự như với chuyển nhượng nhà, đất...

Theo nghị quyết, Chính phủ quy định lấy ngày 15/10 hằng năm là Ngày Công dân số Việt Nam.

Phụ lục I quy định Danh mục giấy tờ, thông tin thiết yếu của công dân tích hợp, cập nhật trên ứng dụng định danh quốc gia gồm: Giấy khai sinh; thông tin thẻ ngân hàng/tài khoản thanh toán/ví điện tử/tài khoản tiền di động; thông tin tài khoản an sinh xã hội; thông tin số thuê bao di động; sổ sức khỏe điện tử; giấy phép lái xe; chứng nhận đăng ký xe; thông tin văn bằng, chứng chỉ hệ thống giáo dục quốc dân; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; thông tin lý lịch tư pháp; thông tin Mã số thuế cá nhân; giấy đăng ký kết hôn.

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