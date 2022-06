Sử dụng ô tô thế nào cho tiết kiệm khi xăng tăng giá, nắng nóng kéo dài?

Vào mùa hè tại Việt Nam, thời tiết thường rất nắng nóng và khắc nghiệt, nhiệt độ ngoài trời tăng cao gây ảnh hưởng rất nhiều tới những chiếc xe hơi, đặc biệt là hệ thống làm mát và các linh kiện điện tử. Cùng với đó, nỗi lo về giá nhiên liệu đang ngày một cao khiến cách để chăm sóc và sử dụng ô tô một cách hiệu quả nhất rất được quan tâm.

Nhiệt độ quá cao khiến bảng số điện thoại trên ô tô bị cong, méo.

Theo ông Mạnh Thắng, người có kinh nghiệm sử dụng nhiều mẫu ô tô xăng và điện: “Với xe chạy xăng, dầu, người lái không nên để điều hòa ở mức thấp mà nên căn chỉnh tùy theo nhiệt độ ngoài trời. Chẳng hạn nếu ngoài trời ở ngưỡng gần 40 độ C như mấy ngày gần đây thì trong xe nên để khoảng 26-27 độ".

"Nếu như điều hòa của xe có chế độ Auto thì nên bật, khi đó xe sẽ tự động điều chỉnh mức ổn định và tiết kiệm nhất. Ngoài ra, tài xế cũng có các cách để giảm nhiệt độ trong khoang lái như dán phim cách nhiệt. Chúng ta vẫn có thể áp dụng những biện pháp này trên xe điện”.

Cùng với đó, anh Phạm Thành Lê, admin diễn đàn Otofun chia sẻ: “Với tình hình giá xăng dầu đang tăng cao như hiện nay, người lái nên sắp xếp cho mình lộ trình hợp lý để tiết kiệm nhiên liệu. Một cách giảm tiêu hao khác cũng có thể sử dụng là che chắn cho xe bằng bạt nếu phải đỗ dưới nắng. Điều này vừa giúp bảo vệ các bề mặt trên xe vừa giảm nhiệt độ hấp thụ, giúp điều hòa không phải hoạt động quá nhiều”.

Một điều nữa cũng cần lưu ý để giảm thiểu tiêu hao nhiên liệu đó là cách lái xe. Tài xế có thể tham khảo một vài lời khuyên dưới đây.

Giữ đều ga, tránh nhồi ga

Kỹ thuật lái tiết kiệm xăng hiệu quả nhất là chính là lái xe ổn định, giữ đều ga. Khi xe ổn định, giữ đều ga càng lâu sẽ càng có thể tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu. Ngược lại nếu thường xuyên tăng giảm ga đột ngột, đạp thốc ga thì sẽ khiến tốn năng lượng hơn.

Ngoài tốc độ, người lái cần đảm bảo cường độ họat động của vòng tua máy. Khi yếu tố này vận hành ở mức ổn định, không bị tăng, giảm liên tục thì xe sẽ tiết kiệm xăng. Trái lại nếu đạp nhồi ga thường xuyên, khiến vòng tua máy bị đẩy lên cao sẽ làm xe hao xăng hơn. Do đó để tiết kiệm nhiên liệu nên cố gắng giữ đều ga, tránh thốc ga sau khi đề pa xe, sau khi phanh hay sau khi dừng đèn đỏ.

Giữ tốc độ trung bình

Thực tế, lái xe tốc độ quá thấp hay quá cao đều không phải là cách chạy xe ô tô tiết kiệm xăng. Mà cách lái xe tiết kiệm xăng chính xác nhất là giữ xe ở tốc độ trung bình. Bởi khi này xe vừa có thể chuyển sang số cao nhưng lại vừa không phải chịu lực cản không khí lớn. Theo các chuyên gia, duy trì tốc độ xe trong khoảng từ 48 – 80 km/h được xem là cách giúp tiết kiệm xăng tốt nhất.

Hạn chế phanh gấp

Hạn chế phanh ở đây không có nghĩa là khuyên người lái không sử dụng phanh. Phanh là một hệ thống giúp giảm tốc độ để đảm bảo an toàn thì tất nhiên phải dùng trong các trường cần thiết.

Nếu phát hiện chướng ngại vật hay đèn đỏ từ xa nên giảm chân ga để xe giảm tốc từ từ thay vì đợi khi gần đến mới phanh gấp. Phanh gấp sẽ làm cho xe bị mất trớn. Điều này tạo thêm áp lực khiến động cơ phải hoạt động nhiều hơn. Do đó càng phanh gấp nhiều xe sẽ càng hao xăng hơn.

Giữ khoảng cách an toàn

Giữ khoảng cách an toàn không chỉ giúp đảm bảo an toàn mà còn là một cách đi ô tô tiết kiệm xăng. Bởi khi giữ khoảng cách an toàn, không bám sát đuôi xe phía trước… người lái sẽ đủ thời gian để xử lý nếu xảy ra tình huống bất ngờ, không phải đạp phanh gấp khiến xe bị mất trớn.

Sử dụng Cruise Control

Hệ thống điều khiển hành trình Cruise Control sẽ giúp xe tự động duy trì theo một tốc độ cài đặt sẵn bằng cách điều khiển độ mở bướm ga. Khi hệ thống Cruise Control kiểm soát, xe sẽ duy trì tốc độ với vòng tua máy ổn định hơn việc người lái điều khiển chân ga. Do đó dùng Cruise Control khi chạy xe đường cao tốc hay đường trường thưa xe là một mẹo lái xe tiết kiệm xăng hiệu quả.

Khi dừng đèn đỏ, chuyển sang số N rồi kéo phanh tay

Khi dừng đèn đỏ, động cơ sẽ chạy ở dạng không tải nên vẫn tiêu thụ nhiên liệu nhưng sẽ thấp hơn so với lúc xe chạy trên đường. Tuy nhiên, nếu tắt máy thì động cơ sẽ phải khởi động lại máy, điều này ảnh hưởng đến củ đề và ắc quy xe. Do đó vì tiết kiệm một chút nhiên liệu nhưng lại “tổn thọ” củ đề và ắc quy thì xét tổng thể việc tắt máy khi dừng đèn đỏ chưa hẳn có lợi về kinh tế. Theo các chuyên gia, chỉ khi dừng đèn đỏ lâu mới cần tắt máy xe.

Đối với xe số tự động, khi dừng đỗ tạm thời ở đâu đó, tài xế nên chuyển cần số sang N. Hành động này sẽ làm giảm mức tiêu hao nhiên liệu của xe so với việc cài số D và giữ chân phanh. Lưu ý rằng sau khi chuyển sang số N và dừng lại thì chúng ta cần kéo phanh tay để đảm bảo xe không bị trôi

Không hạ cửa sổ khi chạy tốc độ cao

Không ít người lầm tưởng khi chạy tốc độ cao như lái xe trên cao tốc thì tắt điều hoà xe, hạ cửa sổ là một cách tiết kiệm xăng. Tuy nhiên thực tế có thể trái ngược. Bởi hạ cửa kính sẽ khiến tăng lực cản gió, làm động cơ phải hoạt động vất vả hơn để "thắng" lực cản này, khiến càng tốn xăng hơn. Vì thế không nên hạ cửa sổ khi chạy tốc độ cao.

Không chở quá tải

Khi chở quá tải, động cơ sẽ phải "vất vả" hơn nên sẽ nhanh hao xăng hơn. Chở quá tải không chỉ khiến tốn nhiên liệu mà còn ảnh hưởng đến sự an toàn.