Sử dụng điện thoại Android dễ dàng hơn iPhone?

Mặc dù cả iPhone và Android đều cung cấp các tính năng tuyệt vời, nhưng một số điểm khác biệt làm cho cái này tốt hơn cái kia ở một số khía cạnh. Điều gì quyết định một người là người dùng hệ điều hành này hay hệ điều hành khác?

Mặc dù giá cả là câu trả lời rõ ràng nhất, nhưng có thể có một yếu tố khác ảnh hưởng nhiều như yếu tố kinh tế. Các thiết bị Android có cấu hình, thiết kế và thông số kỹ thuật khác nhau từ các nhà sản xuất khác nhau. Điều này có nghĩa là bạn luôn có thể tìm thấy một thiết bị Android phù hợp với ngân sách của mình và có mọi thứ bạn cần. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây cho thấy Android dễ sử dụng hơn iPhone, vì vậy, đây có lẽ là một lý do khác khiến người dùng chọn hệ điều hành này thay vì hệ điều hành khác.

Nghiên cứu cho thấy hệ điều hành Android trực quan và dễ sử dụng hơn iOS

Kết quả nghiên cứu mới của nhóm Green Smartphones cho thấy hệ điều hành Android trực quan hơn iOS. Điều này mâu thuẫn nhiều nghiên cứu trước đây cho rằng iPhone là điện thoại được khuyên dùng nhất cho những người mới bắt đầu trong thế giới điện thoại thông minh.

Các chuyên gia ở Green Smartphones dựa vào những yếu tố nào để đưa ra kết luận trên? ĐƯợc biết, nhóm tác giả của nghiên cứu đã theo dõi các loại tìm kiếm khác nhau mà người dùng thực hiện liên quan đến các chức năng của hệ điều hành. Ví dụ: tìm kiếm trên Internet về cách chụp màn hình, ghi âm, quét mã QR, chặn số…

Do đó, người dùng iOS có xu hướng thực hiện loại tìm kiếm này nhiều hơn. Nói một cách dễ hiểu, trung bình người dùng iPhone tìm kiếm hàng tháng nhiều hơn về cách chuyển ảnh từ điện thoại di động sang PC so với người dùng Android (15.000 lượt so với 6.400 lượt). Một sự khác biệt lớn khác đã được ghi nhận trong các tìm kiếm liên quan đến cách khôi phục cài đặt gốc cho điện thoại di động (61000 lượt so với 8400 lượt).

Dựa trên những kết quả này, các nhà nghiên cứu kết luận rằng Android trực quan hơn vì người dùng dễ dàng khám phá cách thực hiện các chức năng hệ thống nhất định và do đó thực hiện ít tìm kiếm hơn trên Internet.