Sử dụng CMND cũ cùng với CCCD gắn chip, người dân có thể đối mặt với rủi ro nào?

Dùng CMND cũ khi đã có CCCD gắn chip bị phạt đến 500.000 đồng

Khi đổi CMND sang CCCD gắn chip, CMND cũ sẽ không còn giá trị sử dụng nữa. Nếu vẫn cố tình sử dụng CMND cũ khi thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính, người dùng có thể bị phạt hành chính vì lỗi không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 144 năm 2022, mức phạt đối với vi phạm này là phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng.

Sử dụng CMND hết hạn, người dân có thể đối mặt với rủi ro nào?

Khi công dân làm CCCD gắn chip mới, CMND/CCCD cũ sẽ hết giá trị sử dụng. Tuy nhiên trên thực tế, không ít người dân vẫn còn giữ CMND, CCCD cũ do không giao nộp hoặc cán bộ làm thủ tục chưa thu lại… Điều này khiến một số người có cùng lúc hai loại giấy tờ chứng minh nhân thân là CCCD gắn chip mới làm và CMND/CCCD cũ.

Số CMND và CCCD là hai số hoàn toàn khác nhau, nếu sử dụng CMND cũ hết hiệu lực để tham gia các hợp đồng, giao dịch hoặc thực hiện thủ tục hành chính, người dùng rất có thể sẽ gặp phải rủi ro pháp lý về sau.

Ví dụ: Hợp đồng đã ký kết sẽ bị vô hiệu do sử dụng CMND hết hiệu lực hoặc không may xảy ra tranh chấp nhưng văn bản thỏa thuận lại không được công nhận do một bên sử dụng CMND hết hạn…

Khi đã làm CCCD mới, người dân chỉ nên dùng duy nhất thẻ CCCD này trong tất cả các giao dịch, thủ tục để đảm bảo thống nhất thông tin và tránh rủi ro, tranh chấp sau này.

Thẻ CCCD gắn chip mới đã tích hợp tất cả thông tin về nhân thân cũng như số CMND cũ nên người dân có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng.