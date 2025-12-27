Sử dụng chó dữ để tấn công người khác là hành vi nguy hiểm, có dấu hiệu tội phạm

Ngày 26/11, thông tin từ Công an xã Hồng Vân, Hà Nội xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận thông tin và đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ xô xát dẫn đến việc chó dữ tấn công người xảy ra trên địa bàn.

Sự việc khiến nhiều người bức xúc

Trao đổi với PV, dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội cho rằng, sử dụng chó để tấn công người khác gây thương tích là hành vi nguy hiểm cho xã hội, người thực hiện hành vi này có thể bị xử lý hình sự với chế tài nghiêm khắc.

Theo nội dung đoạn video lan truyền trên mạng xã hội thể hiện, khi hai người đàn ông đang mâu thuẫn ngoài đường thì có một thanh niên mang chó đến, đây là con chó loại nhập ngoại hung dữ, người này không xích, không đeo rọ mõm, lại cố ý đẩy con chó về phía hai người đàn ông đang va chạm.

Sau đó, con chó tấn công một người phụ nữ khiến người này ngã ra đường, điều đáng chú ý là khi có người cứu giúp người phụ nữ đang bị chó tấn công thì người thanh niên này lại có những tác động ngăn cản sự cứu giúp khiến sự việc càng thêm hỗn loạn.

"Với những gì diễn ra qua clip thì hành vi của người mang con chó dữ ra nơi công cộng, cố ý để có chó cắn người là hành vi nguy hiểm, có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, vi phạm quy định về an toàn nơi đông người gây bức xúc trong dư luận xã hội, gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội, sự việc có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan điều tra sẽ vào xác minh làm rõ để xử lý thanh niên này theo quy định của pháp luật".

Luật sư cho biết thêm, theo quy định của pháp luật thì súc vật, chó mèo là những nguồn nguy hiểm cao độ, người nuôi chó phải tuân thủ các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn công cộng, vệ sinh công cộng, an toàn đi đông người theo quy định của pháp luật.

Nếu không tuân thủ quy định của pháp luật về nuôi vật nuôi đối với chó, đặc biệt là các loài chó dữ dẫn đến vô Ý để chó cắn người gây thương tích hoặc chết người thì có thể bị xử lý hình sự, nếu cố ý sử dụng chó như một phương tiện, cách thức, thủ đoạn để gây thương tích cho người khác thì sẽ bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc tội giết người tùy thuộc vào tính chất nguy hiểm của hành vi và tùy thuộc vào hậu quả xảy ra.

Điều 66 Luật Chăn nuôi quy định chủ nuôi chó, mèo phải thực hiện các yêu cầu sau đây:

Thực hiện tiêm phòng bệnh dại cho chó, mèo theo quy định của pháp luật về thú y; Khi nghi ngờ chó, mèo có triệu chứng bệnh dại phải báo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cán bộ chăn nuôi, thú y cơ sở và thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật về thú y;

Có biện pháp bảo đảm an toàn cho người và vật nuôi khác, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y;

Trường hợp vô ý, thiếu trách nhiệm, không tuân thủ các quy tắc an toàn để chó, mèo tấn công, gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Còn trường hợp sử dụng chó, hoặc các loại động vật không trông giữ để tấn công người khác, cố ý gây ra thương tích cho người khác thì đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, người thực hiện hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích; Gây rối trật tự công cộng, nếu dẫn đến nạn nhân thiệt mạng còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người với nhiều tình tiết định khung và tình tiết tăng nặng như hành vi có tính chất côn đồ, động cơ đê hèn, sử dụng phương pháp có thể gây thương tích cho nhiều người..

Trường hợp thả rông chó mèo ra nơi công cộng chưa gây ra hậu quả thiệt hại thì người thực hiện hành vi này đã bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 90/2017/NĐ-CP (đã được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 2 Nghị định 04/2020/NĐ-CP) quy định phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Không tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng; Không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng.

"Như vậy, chủ nuôi chó không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng; đây là mức phạt áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm tương tự bị phạt gấp đôi", ông Cường phân tích.

Cũng theo luật sư, nếu người quản lý vật nuôi đưa chó ra nơi công cộng không xích, không đeo rọ mõm, không tuân thủ quy tắc an toàn, vô ý để chó cắn chết người nơi công cộng thì có thể bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn nơi đông người theo điều 295 bộ luật hình sự hoặc Tội vô ý làm chết người theo quy định tại điều 128 bộ luật hình sự nếu vô ý để chó cắn chết người.

Còn trường hợp cố ý sử dụng chó như một phương tiện để tấn công người khác thì đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người thực hiện hành vi sẽ bị xử lý về tội cố ý gây thương tích hoặc tội giết người.

Người để chó vô ý gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác hoặc cố ý gây thiệt hại đến tính mạng sức khỏe của người khác còn phải bồi thường thiệt hại theo quy định của bộ luật dân sự.

Điều 603 Bộ luật Dân sự 2015 thì chủ sở hữu chó, mèo hoặc người quản lý để chó mèo gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác thì có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do chó, mèo gây ra, cụ thể như sau: Chủ sở hữu chó, mèo phải bồi thường thiệt hại do chó, mèo gây ra cho người khác.

Người chiếm hữu, sử dụng chó, mèo phải bồi thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu, sử dụng chó, mèo, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

Trường hợp người thứ ba hoàn toàn có lỗi làm cho chó, mèo gây thiệt hại cho người khác thì người thứ ba phải bồi thường thiệt hại; nếu người thứ ba và chủ sở hữu cùng có lỗi thì phải liên đới bồi thường thiệt hại;

Trường hợp chó, mèo bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật gây thiệt hại thì người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải bồi thường; khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng chó, mèo có lỗi trong việc để chó, mèo bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại;

Trường hợp chó, mèo thả rông theo tập quán mà gây thiệt hại thì chủ sở hữu chó, mèo đó phải bồi thường theo tập quán nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.

Trong clip nêu trên nam thanh niên mang chó ra chỗ hai người đàn ông đang va chạm có biểu hiện thiếu tỉnh táo, đứng không vững và nhiều lần bị ngã.

Điều đáng chú ý là dù đứng không vững nhưng người này vẫn cố ý lùa chó vào phía người đàn ông, khi chó xông vào cắn một người phụ nữ ở gần đó Và người đàn ông ra ngăn cản, cứu người phụ nữ thì nam thanh niên này lại xông vào tác động đến người đàn ông khiến sự việc càng phức tạp và nguy hiểm...

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ danh tính của những người có trong clip, đặc biệt là hai người đàn ông va chạm với nhau và nam thanh niên mang con chó dữ ra nơi công cộng để chó cắn người.

Sẽ làm rõ con chó này thuộc sự quản lý của ai , nam thanh niên này có tỉnh táo minh mẫn hay không, có nhận thức được hành vi của mình hay không ?

Nếu kết quả xác minh cho thấy nam thanh niên này đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác nằm mất khả năng nhận thức và có căn cứ cho thấy người này cố ý để chó cắn người thì đây là hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Nếu người phụ nữ có thương tích thì có thể xử lý nam thanh niên này về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 bộ luật hình sự, nếu không có thương tích thì vẫn có thể xử lý hình sự nam thanh niên này về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điều 318 bộ luật hình sự do hành vi này có thể được xác định là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Quá trình xác minh sự việc, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ nhân thân của nam thanh niên này, làm rõ khả năng nhận thức điều khiển hành vi, làm rõ động cơ mục đích và đánh giá hậu quả đã gây ra với nạn nhân và xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hành vi sử dụng chó như một công cụ để trả thù hàng xóm, gây thương tích cho người khác là hành vi đê hèn, có tính chất côn đồ, thể hiện ý thức coi thường pháp luật và là phương thức thủ đoạn phạm tội nguy hiểm.

"Với những hành vi sử dụng động vật là phương tiện gây án thì cần phải lên án mạnh mẽ, cần phải xử lý nghiêm để đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của công dân theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp kết quả xác minh của cơ quan chức năng xác định con chó là của người thanh niên, người thanh niên điều khiển con chó với mục đích để cắn người, có thương tích xảy ra thì dù người thanh niên này không tỉnh táo do trước đó sử dụng rượu bia thì vẫn bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 bộ luật hình sự", TS.LS Đặng Văn Cường nhấn mạnh.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại sự việc được cho là xảy ra vào ngày 25/12 tại địa bàn xã Hồng Vân, TP Hà Nội. Thời điểm trên, tại một con ngõ nhỏ, một nhóm người đang xảy ra mâu thuẫn, to tiếng và xô xát qua lại.

Lúc này, một nam thanh niên mặc áo xám dắt theo một con chó lớn (giống chó Pitbull) xuất hiện. Thay vì can ngăn, nam thanh niên này có dấu hiệu thả con chó về phía vụ ẩu đả để uy hiếp đối phương.

Đáng nói, khi người đàn ông đang vật lộn với con thú dữ để cứu người, nam thanh niên dắt chó không những không hỗ trợ khống chế vật nuôi của mình mà còn lao tới, tấn công người đàn ông đang cứu nạn.