Sử dụng BMW X5 máy V8 4.8L suốt 10 năm, chủ xe chia sẻ: Chỉ tốn 500 triệu bảo dưỡng sửa chữa, đi xe 'chấm lớn' đừng lăn tăn tiền xăng

Anh Lưu Tiến Dũng mua chiếc BMW X5 sản xuất năm 2007 từ năm 2015. Cho đến nay sau 10 năm sử dụng, anh cảm thấy đây vẫn là chiếc xe tốt, có nhiều công nghệ không thua kém các mẫu xe đời mới.

Chào anh Lưu Tiến Dũng. Anh đã sử dụng chiếc BMW X5 này từ bao giờ?

Tôi mua chiếc BMW X5 này vào năm 2015, giá bán khoảng 1,6 tỷ đồng. Thời điểm đó xe đã đi được khoảng 80.000km, cho đến nay con số này đã tăng lên gần 160.000km.



Trước đó tôi đã dùng một chiếc Honda Accord nhập Mỹ và một chiếc Mercedes-Benz GLK. Hiện nay sử dụng chiếc BMW X5 này song song với chiếc Mercedes-Benz E400 2015.

Vì sao anh lựa chọn chiếc BMW X5?

Trước chiếc xe này, tôi chạy chiếc Honda Accord động cơ I4 2.4L sau đó là chiếc Mercedes-Benz GLK động cơ V6 3.0L. Khi bán chiếc GLK, tôi muốn đổi lên một chiếc xe có động cơ V8 lớn hơn thay vì quay lại "chấm nhỏ".

Lúc đó, các mẫu xe động cơ V8 có thể kể đến như Lexus GX460 máy V8 4.6L, LX570 máy V8 5.7L hoặc Toyota Land Cruiser nhưng mà kích thước xe lại hơi to và cũng già so với tuổi. Còn Mercedes-Benz ML hay GL thời điểm đó tôi không thích.

Tiếp theo, BMW X5 có kiểu dáng trẻ trung, kích thước lại phù hợp. Vì thế, tôi quyết định mua chiếc BMW X5 sử dụng động cơ V8 dung tích 4.8L.

Anh đánh giá thế nào về khả năng vận hành của xe?

Từ thời điểm tôi mua chiếc BMW X5 đến nay thì có thêm rất nhiều xe mới, bao gồm cả những chiếc X5 thế hệ mới. Tuy nhiên, như không nhiều mẫu xe có dung tích lớn hơn 4.8L như chiếc xe của tôi. Ngay cả BMW, cho đến nay động cơ dung tích lớn nhất cũng chỉ là 4.4L trên các mẫu xe BMW M.

Vì thế, chiếc BMW X5 này vẫn mang lại cho tôi một cảm giác cầm lái thích thú nhất. Tôi đã chạy nhiều xe của bạn bè như Mercedes-Benz GL S-Class, Lexus, Audi, Volkswagen nhưng "chất BMW" hoàn toàn khác.

Tay lái không mượt mà như Mercedes-Benz, không em như Lexus nhưng cảm giác lái của BMW rất thật, thật đến mức đôi lúc khó chịu. Nhưng những ai đã ngồi lên rồi, thích lái xe như tôi lại rất thích cảm giác đó. Chiếc xe đi vào đâu, ở từng khúc cua, sang số, gặp bề mặt đường thế nào đều có thể cảm nhận được.

Tôi hiện đang quản lý một Công ty luật tại quận Nam Từ Liêm, do tính chất công việc phải di chuyển nhiều nên chiếc BMW X5 này đáp ứng được nhu cầu của mình. Với những chuyến công tác dài ngày vào Nghệ An, Huế tôi vẫn sử dụng chiếc xe này. Động cơ V8 4.8L rất bốc, mỗi lần muốn vượt chỉ cần đệm nhẹ chân ga.

Ngoài ra, những trang bị có trên chiếc BMW X5 này vẫn rất cao cấp cho đến bây giờ. Đó là hệ thống loa Hifi, điều hòa tự động 4 vùng, ghế thể thao ôm người, hệ thống hiển thị tốc độ trên kính lái HUD.

Việc bảo dưỡng sửa chữa một chiếc xe hơn 15 năm tuổi có khó không, thưa anh?



Bất cứ chiếc xe nào đến tuổi này đều phải sửa nhiều cả. Còn đối với BMW thì chi phí sẽ cao hơn chút nhưng không quá cao. Vì tôi có nhiều lựa chọn để thay thế chứ không cần 100% chính hãng nên thực tế không quá tốn kém. Tổng chi phí sửa chữa thay thế trong 10 năm vừa qua khoảng 400 triệu, thêm khoảng 100 triệu chi phí bảo dưỡng định kỳ.

Để xe có thể hoạt động tốt cũng như tiết kiệm chi phí sử dụng, tôi nghĩ một người chạy BMW cũ phải hiểu và có kiến thức về xe. Vì nếu không tìm hiểu thì không thay thế được chính xác chi tiết cần thay và chi phí cao.

Một lần, xe của tôi báo lỗi ABS, không cài đc cầu, không cho chuyển số... cảm giác lỗi rất nặng. Nhưng khi đi kiểm tra thì phát hiện chỉ do bi moay ơ lâu ngày bị cặn bùn bám bẩn nên dữ liệu thu về cảm biến tốc độ không đúng. Khi cảm biến này không nhận đc dữ liệu, vì lý do an toàn hệ thống điện tử không cho gài cầu và chuyển số, chỉ đi được tốc độ chậm. Lúc đó, để xử lý tôi chỉ cần thay thế 2 bi moay ơ với chi phí chỉ khoảng 5 triệu. Ở đây, tôi nghĩ điều quan trọng là "bác sỹ phải bắt được bệnh" và chọn loại phụ tùng phù hợp.

Tôi có 1 bảng excel thống kê chi tiết sửa chữ thay thế trong 4 năm gần đây, cứ mỗi lần đi sửa chữa gì về, chi phí bao nhiêu tôi đều ghi chép lại. Tôi nghĩ là những cái này không nên mất công nhớ, thay vào đó thì ghi lại để khi cần có thể tra cứu. Điều này giúp tôi biết cái gì thay thế từ bao giờ, đã đến lúc hỏng hay chưa để biết khi gặp vấn đề gì đó.

Về mức tiêu hao nhiên liệu, anh đánh giá thế nào?

Nếu đi nội đô tại Hà Nội, mức tiêu thụ xăng của xe vào khoảng 18-20 lít cho quãng đường 100km. Nếu đi đường cao tốc, con số này chỉ còn 11-12 lít. Có thể nói là xe không quá ăn xăng như nhiều người nghĩ về động cơ 4.8L.

Tôi nghĩ rằng những ai đã thích đi xe "chấm lớn" thì không nên lăn tăn tiền xăng. Mỗi tháng tôi chỉ hết khoảng hơn 3 triệu cho chi phí này.

Anh có muốn nâng cấp gì cho chiếc xe của mình không?

Tôi khá hài lòng với chiếc xe hiện tại. Thiết kế và tính ứng dụng của xe vẫn rất tốt, không thua kém hay thậm chí hơn những mẫu xe đời mới. Gần như toàn bộ xe đều nguyên bản, mâm xe 19 inch hay ốp hốc lốp nhô ra đặc trưng của phiên bản thể thao. Cụm đèn hậu thì tôi thay thiết kế của bản nâng cấp LCI.

Tuy nhiên, cụm đèn chiếu sáng trước của xe sau thời gian thì hơi tối. Chi phí nâng cấp không phải vấn đề lớn nhưng các quy định hiện hành về đăng kiểm không cho phép điều này nên tôi vẫn chưa làm. Cách khắc phục là thay bóng đèn mới và đánh bóng ốp đèn trong hơn.

Cảm ơn anh!