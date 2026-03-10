Sư đoàn Dù 82 'khét tiếng' của Mỹ chuẩn bị đổ bộ vào Iran?

Theo thông tin này được đăng tải trên tờ Washington Post (WP). Quyết định của Lầu Năm Góc đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng điều động binh lính đến khu vực Trung Đông trong bối cảnh leo thang đối đầu với Iran.

Sư đoàn Dù 82 đóng tại Fort Bragg ở Bắc Carolina, bao gồm một lữ đoàn phản ứng nhanh với khoảng 4.000 - 5.000 binh sĩ, có khả năng triển khai trong vòng 18 giờ sau khi nhận lệnh.

Đơn vị này được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm chiếm giữ sân bay và cơ sở hạ tầng trọng yếu, tăng cường an ninh cho các phái đoàn ngoại giao của Mỹ và tiến hành sơ tán khẩn cấp.

Mặc dù các cuộc tập trận đã bị hủy bỏ, nhưng chưa có mệnh lệnh chính thức nào về việc triển khai được ban hành. Tuy nhiên, nguồn tin của tờ WP cho rằng quyết định như vậy có thể sẽ được đưa ra sau vài ngày.

Đại diện quân đội đã chuyển câu hỏi của các nhà báo đến Lầu Năm Góc, nơi họ chỉ đưa ra một tuyên bố ngắn gọn mà không cung cấp thêm chi tiết: "Vì lý do an ninh hoạt động, chúng tôi không thảo luận về các động thái trong tương lai hoặc giả định", tuyên bố nhấn mạnh.

Lính dù Mỹ thuộc Sư đoàn 82 tinh nhuệ.

Đại diện của Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM), chịu trách nhiệm về các hoạt động ở Trung Đông cũng từ chối bình luận.

Tổng thống Donald Trump đã đưa ra những lời giải thích mâu thuẫn về quyết định phát động chiến tranh với Iran. Ông công khai tuyên bố rằng bộ binh Mỹ "có lẽ" sẽ không cần thiết trong chiến dịch hiện tại, nhưng ông và các phụ tá thân cận nhất của mình lại liên tục từ chối loại trừ hoàn toàn khả năng nói trên.

Trước đó, cùng ngày trong một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - Tướng Dan Kaine, đã từ chối bình luận về khả năng sử dụng "quân đội Mỹ trên mặt đất", lưu ý rằng đó là "vấn đề của các chính trị gia".

Giới phân tích cho rằng nếu chính quyền Mỹ quyết định đưa bộ binh vào Iran, một trong những mục tiêu đầu tiên có thể là cảng biển trên đảo Kharg.

Cảng này nằm cách bờ biển Iran khoảng 15 dặm (khoảng 44km) ở Vịnh Ba Tư và là một trung tâm quan trọng cho cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Tehran - khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran đi qua đây.

Việc chiếm được đảo Kharg có thể giúp chính quyền Tổng thống Trump kiểm soát một yếu tố then chốt của nền kinh tế Iran, nhưng đồng thời cũng khiến lực lượng Mỹ dễ bị tấn công.