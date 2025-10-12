Sự cố nổ pháo hoa rơi trúng khán giả tại concert Em Xinh

Tối 11/10, concert Em Xinh Say Hi D-2 đã diễn ra tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, chào đón hàng chục nghìn khán giả từ khắp các tỉnh thành tới tham dự. Nối tiếp thành công D1, đêm nhạc thứ 2 mang đến loạt màn sân khấu chất lượng, đưa người xem vào không gian âm nhạc - giải trí mãn nhãn.

Concert Em Xinh Say Hi D-2 đã diễn ra tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối 11/10

Sau hơn 3 tiếng chạy concert, D2 Em Xinh đã chính thức khép lại tại Thủ đô. Chương trình cảm ơn khán giả bằng màn trình diễn pháo hoa rực rỡ, rợp bầu trời đêm. Trong lúc đắm mình giữa bữa tiệc ánh sáng, sự cố nổ pháo hoa đã được một vài người hâm mộ ghi lại qua ống kính.

Trong đoạn video, luồng pháo hoa bắn ra nhiều tia lửa nhỏ, không những rơi vào cột chắn mà còn nhắm thẳng vào một số khán giả. Dễ thấy khi đáp đất, những tia lửa bày bùng lên rồi vụt tắt. Dù chưa có báo cáo về tình trạng những khán giả bị bắn trúng nhưng sự việc này khiến netizen không khỏi hoang mang.

Luồng pháo hoa bắn ra nhiều tia lửa nhỏ, không những rơi vào cột chắn mà còn nhắm thẳng vào một số khán giả (Nguồn: Facebook)

Ngay sau khi đoạn video lan truyền, cộng đồng mạng đã không giấu nổi sự hoang mang. Nhiều bình luận bày tỏ lo ngại về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các sự kiện âm nhạc quy mô lớn, đặc biệt khi số lượng khán giả lên đến hàng chục nghìn người.

Hiện, chưa rõ tình trạng sức khoẻ những khán giả dính pháo hoa ra sao nhưng cộng đồng mạng đnag dấy lên nhiều lo ngại (Nguồn: not__nzz)

Một tài khoản bình luận: “Nhìn tia lửa bắn xuống mà rùng mình, may không có ai bị thương chứ pháo hoa kiểu này nguy hiểm thật.” Người khác thì bày tỏ: “Dạo này sự cố cháy nổ ở concert nhiều quá, cứ thấy bắn pháo hoa là sợ.” Không ít khán giả cũng kêu gọi BTC nên rà soát kỹ khâu kỹ thuật, kiểm tra lại hệ thống bắn pháo hoa và phương án xử lý sự cố, tránh để những tình huống tương tự xảy ra nếu có những đêm diễn tiếp theo.

Trước đó, trong đêm diễn D-1, ngay sau phần hợp ca mở màn của 30 Em Xinh, một số khán giả ngồi gần khu vực sân khấu đã phát hiện khói và lửa bốc lên ở phần giàn giáo hai bên. Nhiều người cho rằng sự cố này xuất phát từ hiệu ứng pháo hoa được bắn ngay trước đó. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, đám cháy ở giàn giáo bên trái có quy mô lớn hơn so với bên phải.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng an ninh và nhân viên kỹ thuật của ban tổ chức đã nhanh chóng tiếp cận, leo lên giàn giáo để xử lý. Ngọn lửa được khống chế và dập tắt hoàn toàn chỉ sau khoảng 1-2 phút.