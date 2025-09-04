Sự cố lớn khiến loạt máy bay Tu-160 không thể phóng tên lửa

Trong cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn vào Ukraine trong đêm 2 - rạng sáng ngày 3 tháng 9, ba máy bay ném bom mang tên lửa của Nga đã không thể phóng do sự cố kỹ thuật. Thông tin này được kênh Telegram "Spy's Dossier" đăng tải.

Được biết, máy bay ném bom chiến lược Tu-160 mang tên "Ivan Yarygin", số hiệu đuôi "04", đã không phóng được tên lửa do cơ cấu triển khai bị hỏng.

Một chiếc Tu-160 khác mang tên "Alexey Plokhov", số đuôi "16" gặp tình huống nguy hiểm khi bị sét đánh khi đang thực hiện nhiệm vụ, làm hỏng kính buồng lái, buộc phi hành đoàn phải hủy phi vụ và quay trở lại sân bay.

Ngoài ra một chiếc máy bay khác, thuộc loại không được nêu rõ, đã không thể cất cánh từ sân bay ở Engels. Nguyên nhân sự cố đối với chiếc oanh tạc cơ thứ ba hiện vẫn chưa được biết rõ.

Phi đội oanh tạc cơ Tu-160 của Nga đang ở trong tình trạng già cỗi.

Những gì diễn ra có thể cho thấy tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga gặp khó khăn đối với việc bảo dưỡng máy bay ném bom chiến lược một cách phù hợp. Vấn đề cũng có thể là kết quả của hoạt động chuyên sâu và sự cạn kiệt tài nguyên của từng thành phần và cụm lắp ráp.

Một yếu tố bổ sung nhiều khả năng là do Chiến dịch " Mạng nhện", trong đó Cơ quan An ninh Ukraine đã phá hủy và gây thiệt hại đáng kể cho một phần đáng kể lực lượng hàng không chiến lược của Nga.

Khi đó cả máy bay trong diện thực hiện nhiệm vụ chiến đấu và những chiếc được sử dụng làm nguồn cung cấp phụ tùng đều bị trúng đạn.

Kết quả là Lực lượng hàng không vũ trụ Nga có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt các linh kiện để sửa chữa và phục hồi khả năng chiến đấu của máy bay ném bom chiến lược mang tên lửa.