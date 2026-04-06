Sự cố kinh hoàng: Gãy rào chắn khán đài khiến nhiều người rơi từ trên cao xuống tại concert của Super Junior

Vy Anh |

Tận mắt chứng kiến khoảnh khắc nguy hiểm khi nhiều khán giả bị rơi khỏi rào chắn bảo vệ ở khu vực khán đài, Ryewook đã ôm đầu hốt hoảng.

Tờ KoreaBoo đưa tin concert diễn ra tại Nhà thi đấu Thể dục Olympic Seoul (Hàn Quốc) của Super Junior vừa xảy ra sự cố nghiêm trọng. Trong lúc Ryewook đang đưa tay ra tương tác với khán giả, khu vực lan can rào chắn bảo vệ bên hông khán đài tầng 1 bất ngờ bị gãy, khiến nhiều fan rơi từ trên cao xuống. Tận mắt chứng kiến khoảnh khắc kinh hoàng này, Ryewook đã ôm đầu hốt hoảng.

Sau khi sự việc xảy ra, Ryewook và các thành viên của Super Junior đã lập tức dừng biểu diễn, cùng nhân viên sự kiện kiểm tra tình hình của những người hâm mộ không may bị rơi xuống.

Sự cố gãy lan can rào chắn bảo vệ khiến nhiều khán giả rơi từ trên cao xuống tại concert của Super Junior. Nguồn: Weibo.

Vụ việc xảy ra khi Ryewook đang đưa tay ra tương tác với khán giả. Tai nạn bất ngờ khiến nam ca sĩ ôm đầu hốt hoảng. Ảnh: KoreaBoo.

Ngay lập tức, các thành viên của Super Junior đã dừng buổi biểu diễn, cùng các nhân viên kiểm tra tình trạng của khán giả không may gặp nạn. Ảnh: KoreaBoo.

Đến sáng 6/4, SM Entertainment đã đưa ra thông báo chính thức về sự cố gãy rào chắn khán đài trong concert của Super Junior. SM Entertainment lên tiếng xin lỗi và công bố tình trạng thương tích của các khán giả bị nạn. Dưới đây là toàn văn thông báo từ công ty giải trí hàng đầu xứ Hàn.

Về sự cố xảy ra vào ngày 5/4 trong buổi biểu diễn tại Seoul (Hàn Quốc) thuộc tour kỷ niệm 20 năm debut của Super Junior mang tên "Super Show 10", chúng tôi xin được thông báo chi tiết như sau:

Trong quá trình biểu diễn ca khúc cuối cùng ở phần encore hôm đó, hàng rào an toàn được công ty lắp đặt ở khu vực bên hông khán đài tầng 1 đã bị đổ sập, khiến 3 khán giả bị rơi xuống và bị thương. Những người bị thương đã được nhân viên chương trình đưa đến bệnh viện ngay lập tức, tiến hành kiểm tra và điều trị cần thiết. May mắn là không có người hâm mộ nào bị thương tích nặng. Kết luận sau buổi thăm khám là 3 khán giả gặp phải sự cố không may đã bị bong gân và chấn thương phần mềm, cần khoảng 2 tuần nghỉ ngơi và điều trị.

Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc tới các khán giả bị thương và gia đình của họ trong sự cố lần này. Công ty sẽ tích cực hỗ trợ, đồng hành trong việc điều trị của các khán giả bị thương cho đến khi họ hồi phục hoàn toàn.

Đồng thời, với tư cách là đơn vị tổ chức sự kiện, chúng tôi nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình đối với sự việc lần này. Trong thời gian tới, chúng tôi cam kết tăng cường kiểm tra an toàn cơ sở vật chất và quản lý an toàn khán giả trong concert một cách triệt để nhằm ngăn chặn các sự cố nguy hiểm tương tự tái diễn.

Một lần nữa, chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới các khán giả bị thương cũng như toàn bộ khán giả cảm thấy lo lắng, hoảng hốt, bất an vì sự cố tại đêm diễn vừa qua của nhóm Super Junior.

SM Entertainment thay mặt Super Junior lên tiếng xin lỗi, cam kết không để sự việc nguy hiểm này lặp lại thêm lần nào nữa. Theo công ty giải trí hàng đầu xứ Hàn, có 3 khán giả bị bong gân và chấn thương phần mềm, cần khoảng 2 tuần nghỉ ngơi và điều trị trong sự việc. Ảnh: Nate.

Nhà thi đấu Thể dục Olympic Seoul là một trong những địa điểm biểu diễn nổi tiếng tại Hàn Quốc. Thời gian tới, có nhiều nhóm nhạc thần tượng dự kiến tổ chức concert tại đây. Do đó, cộng đồng mạng đã yêu cầu BTC các concert và đơn vị quản lý nhà thi đấu này kiểm tra toàn diện cơ sở vật chất để đảm bảo an toàn cho người hâm mộ tại các sự kiện âm nhạc.

Nguồn: KoreaBoo

