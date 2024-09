Đê xã Đông Hải (huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) vỡ sáng nay khiến nhiều thôn bị ngập.

Liên quan đến sự cố phần đập đất vai trái của công trình thủy lợi Hà Thanh (xã Đông Hải) bị vỡ khoảng 50m, nước từ công trình đã ảnh hưởng đến khoảng 400 hộ dân thuộc 3 thôn: Hà Tràng Đông, Hà Tràng Tây, Nà Bắc. Mực nước ngập 1-1,5m.

Trưa ngày 9/9, Ban chỉ huy PCTT-TKCN và Phòng thủ dân sự văn phòng tỉnh Quảng Ninh đã có Báo cáo nhanh Về sự cố công trình thủy lợi Hà Thanh, huyện Tiên Yên.

Theo đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 trên địa bàn huyện Tiên Yên đã có mưa. Tổng lượng mưa từ ngày 6/9 đến thời điểm 9h00 ngày 9/9 là 166,8mn (số liệu do đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninhd cung cấp). Do mưa, phần đập đất vai trai của công trình thủy lợi Hà Thanh (xã Đông Hải) bị vỡ khoảng 50m; nước từ công trình đã ảnh hưởng dến khoảng 400 hộ dân thuộc ba thôn: Hà Tràng Đông, Hà Tràng Tây, Nà Bắc. Mực nước ngập từ 1-1,5m.

UBND huyện Tiên Yên đã di dời các hộ dân bị ảnh hưởng về nơi an toàn từ sáng ngày 9/9/2024 (không có thiệt hại về người).

Công trình này không phải là hồ chứa chỉ là đập dâng trên sông, nên lượng nước trữ không nhiều và hiện nay nước đang rút dần, tuy nhiên hiện chưa tiếp cận được vị trí sự cố. Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT đã có mặt tại hiện trường và đang đợi nước rút để tiếp cận khu vực sự cố.