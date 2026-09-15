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Sự cố đáng sợ trong phòng khách: Người trong cuộc lên tiếng cảnh báo

Hương Trà (T/H)
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Đoạn clip cũng là lời cảnh báo đối với các gia đình, cần kiểm tra kỹ lại đèn chùm, quạt trần và những vật dụng tương tự trong nhà.

Thời gian này, đoạn camera an ninh ghi lại sự cố vô cùng nguy hiểm xảy ra trong phòng khách của một gia đình ở TP.HCM đang thu hút sự chú ý theo dõi của cư dân mạng. Theo nội dung đoạn clip thì vào khoảng 13h30' ngày 9/9, các thành viên trong gia đình đều đang sinh hoạt trong phòng khách.

Bất ngờ, chiếc đèn trần rơi xuống, đúng khu vực các thành viên đang ngồi. Các mảnh thuỷ tinh trong chùm đèn vỡ nát, văng khắp sàn nhà khiến những người chứng kiến bị một phen khiếp sợ. May mắn sự việc không khiến các thành viên trong nhà bị thương. 

Khoảnh khắc khiến nhiều người "thót tim"

Được biết, đoạn clip do anh Huỳnh Trung Phong (36 tuổi, phường Bàn Cờ, TP.HCM) chia sẻ lên mạng xã hội để cảnh báo những ai đang treo vật nặng như đồ trang trí. 

Chia sẻ về sự cố trên Tri Thức - Znews, anh Phong cho hay thời điểm đó trong phòng khách có bà ngoại, mẹ, vợ, em gái và con trai 4 tháng tuổi của anh. Sau bữa trưa, anh lên lầu nghỉ ngơi. Thời điểm đó, cả nhà không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào từ chiếc đèn.

Theo lời kể của anh Phong, chiếc đèn chùm được gia đình anh lắp từ khi căn nhà mới xây, cách đây hơn 20 năm. Đèn vừa được sử dụng để chiếu sáng, vừa làm vật trang trí trong phòng khách. Khung đèn bằng sắt, khá nặng, còn các bóng và bộ phận trang trí làm từ thủy tinh. Nhiều năm qua, đèn vẫn hoạt động bình thường nên gia đình chưa từng tháo xuống kiểm tra. Gia đình chỉ vệ sinh, lau chùi đèn định kỳ khoảng 4 tháng một lần. 

Sau sự cố, anh Phong mới chú ý đến việc những vật dụng được lắp đặt trên cao và sử dụng trong thời gian dài cũng cần được kiểm tra kỹ hơn.

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