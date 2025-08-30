Sự cố đáng sợ bên lề trận đấu giữa tuyển Indonesia gặp Việt Nam

Theo tờ báo Bola của Indonesia, trận tranh hạng Ba giải U16 nữ Đông Nam Á giữa chủ nhà Indonesia gặp U16 nữ Việt Nam, đã diễn ra trong bầu không khí rất căng thẳng. Thậm chí, các cầu thủ trên sân và cổ động viên cũng có thể cảm nhận được sự ảnh hưởng của hơi cay, bắt nguồn từ một sự cố xảy ra ở gần khu vực sân vận động.

Bola cho hay, thời điểm diễn ra trận đấu giữa Indonesia gặp Việt Nam trên sân Manahan, Solo cũng là lúc mà một cuộc biểu tình đã xảy ra gần khu vực sân. Đã có những xô xát nổ ra và cảnh sát địa phương phải bắn hơi cay nhiều lần.

Vì địa điểm biểu tình không xa sân vận động Manahan nên tác động của hơi cay do gió mang đến đã ảnh hưởng đến khán giả ở khán đài phía tây cũng như các cầu thủ trên sân.

May mắn là trận đấu giữa U16 nữ Indonesia gặp Việt Nam đã có thể tiếp tục đến hết trận. Đây cũng là trận đấu mà U16 nữ Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu (tỷ số 7-6) sau khi 2 đội hoà nhau 1-1 ở 2 hiệp chính.

HLV Timo Scheunemann bên phía U16 nữ Indonesia nói rằng ông cảm nhận được ảnh hưởng của hơi cay và nghe thấy tiếng súng từ bên ngoài sân.

"Trong bầu không khí khá căng thẳng này, tôi đã ngửi thấy mùi hơi cay bên ngoài” – HLV Timo Scheunemann nói ở buổi hợp báo sau trận.

Liên quan tới trận đấu tối qua, vị thuyền trưởng bên phía Indonesia cho rằng một lý do quan trọng khiến đội nhà không thể vượt qua U16 nữ Việt Nam là do các cầu thủ mắc nhiều lỗi chuyền bóng.

“Tôi nghĩ trận hòa này là xứng đáng. Tôi tự hào về các cầu thủ của mình. Họ đã cống hiến hết mình, mặc dù lối chơi và chất lượng chuyền bóng của họ không tốt như tôi nghĩ.

Ví dụ, nếu những đường chuyền của họ chính xác hơn và chất lượng hơn, chúng tôi đã có thể có nhiều cơ hội tấn công hơn và ghi bàn hơn. Vì vậy, đó là điều tôi hối tiếc, mặc dù nó không đến nỗi tệ".

Hiện tại giải U16 nữ Đông Nam Á 2025 đã chính thức kết thúc. Trong khi U16 nữ Việt Nam giành hạng Ba thì Australia đã lên ngôi vô địch, trong khi Thái Lan ngậm ngùi nhận vị trí Á quân.