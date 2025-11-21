Su-57 tạo nên cơn sốt

Tiêm kích thế hệ 5 của Nga tại Triển lãm Hàng không Dubai Airshow 2025.

Khoang vũ khí bên trong thân

Theo Sputnik, tại triển lãm ở UAE, Nga trưng bày nguyên mẫu thử nghiệm thứ 8 của Su-57 – chiếc T-50-9, giới thiệu dưới dạng phiên bản xuất khẩu.

Chiếc tiêm kích biểu diễn khả năng cơ động cực cao với các góc tấn công vượt giới hạn, thực hiện các động tác phức tạp như "rắn hổ mang Pugachev", "chuông", "vít phẳng" (flat spin) và nhiều kỹ thuật bay thách thức khác.

Chiếc máy bay do phi công thử nghiệm nổi tiếng, Anh hùng nước Nga Sergey Bogdan, điều khiển. Su-57 ngay lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt — gian hàng của Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC) luôn đông nghịt người tham quan. Cũng dễ hiểu vì sao.

Cụ thể, đoàn đại biểu Nga lần đầu tiên tiết lộ các khoang vũ khí bố trí bên trong thân máy bay. Su-57E có tổng cộng bốn khoang, hai khoang trung tâm và hai khoang bên hông.

Máy bay cũng có các điểm treo vũ khí bên ngoài, tuy nhiên, khi treo tên lửa bên ngoài sẽ khiến chiếc chiến đấu cơ tàng hình dễ bị radar đối phương phát hiện hơn rất nhiều và làm tăng đáng kể khoảng cách mà Su-57 có thể bị phát hiện.

Do đó, vũ khí thường được giấu bên trong thân. Nguyên tắc thiết kế này hoàn toàn tương tự với các tiêm kích F-22 và F-35 của Mỹ, cũng như J-35 của Trung Quốc.

Tại triển lãm, khách tham quan có thể quan sát rõ những tên lửa chống radar tối tân nhất – Kh-58USHKE – với tầm bắn lên tới 250 km, được trang bị trên nguyên mẫu trưng bày.

Loại tên lửa này sử dụng đầu dò thụ động đa dải, hoạt động trong dải tần từ 0,1 đến 11 GHz – phạm vi mà đa số các radar phòng không phương Tây làm việc, từ AN/MPQ-53 (trong tổ hợp Patriot) tới TRML-4D (của tổ hợp IRIS-T).

Đây thực sự là một bước tiến mang tính cách mạng. Giờ đây, ngay cả những chiếc Su-57 vốn đã rất khó phát hiện lại có thể tiêu diệt các hệ thống phòng không phương Tây mà không cần phải bay vào vùng nguy hiểm. Thậm chí, phi công cũng không cần phải biết chính xác vị trí của khẩu đội đối phương.

Về cơ bản, tên lửa ứng dụng nguyên lý "bắn và quên". Tên lửa phóng vào khu vực có radar hoạt động, sau đó sẽ tự động tìm và tấn công mục tiêu. Khi mất radar, một khẩu đội phòng không sẽ hoàn toàn mất khả năng chiến đấu.

Vòi phun động cơ dẹt

Chiếc Su-57E xuất hiện tại Dubai được trang bị động cơ "giai đoạn một" – AL-41F1 – loại động cơ cũng được dùng trên tiêm kích Su-35S.

Theo thông tin từ Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC), động cơ thế hệ tiếp theo AL-51F1 còn gọi là "Sản phẩm 30" được phát triển từ năm 2014. Khi trang bị hai động cơ này, tổng lực đẩy đạt tới 22.000 kgf, cho phép tiêm kích bay siêu âm mà không cần đốt lần hai (afterburner), đạt tốc độ lên tới 3.000 km/h và trần bay tới 20.000 mét.

Trong một thời gian dài, các chuyên gia phương Tây cho rằng Su-57 không thể được coi là tiêm kích thế hệ thứ năm vì nó đang dùng động cơ thế hệ thứ tư. Tuy nhiên, sau khi động cơ AL-51F1 được đưa vào trang bị, sự hoài nghi này chắc chắn sẽ được loại bỏ.

Theo xu hướng thiết kế quân sự hiện nay, vòi phun động cơ của máy bay sẽ có hình dẹt, giống như trên F-22, giúp giảm đáng kể khả năng bị phát hiện bởi các hệ thống phòng không.

Phiên bản Su-57 nâng cấp sẽ được trang bị động cơ mới. Dự kiến quá trình sản xuất hàng loạt sẽ bắt đầu vào năm tới. Đồng thời, thân máy bay cũng sẽ được cải tiến nhằm tăng tính ổn định ở tốc độ siêu âm.

Ngoài ra, radar sẽ được thay thế, tích hợp trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống ngắm mục tiêu gắn trên mũ phi công (HMDS), và nâng cấp kho vũ khí tên lửa.

Vượt trội hơn các đối thủ

Su-57E giờ đây đã có khách hàng. Tổng giám đốc UAC, ông Vadim Badekha, cho biết 2 chiếc tiêm kích đầu tiên được bàn giao cho khách hàng nước ngoài và hiện đang thực hiện nhiệm vụ trực chiến. Theo ông Badekha, "khách hàng rất hài lòng".

Sự quan tâm cao đối với Su-57 là điều dễ hiểu: đây là tiêm kích thế hệ thứ năm duy nhất trên thế giới từng tham chiến thực tế trong môi trường đối đầu với hệ thống phòng không hiện đại kết hợp cả các thành phần phương Tây và Xô Viết.

Như Chủ tịch Tập đoàn Rostec – ông Sergey Chemezov – nhấn mạnh, Su-57 thể hiện bản thân rất tốt trong Chiến dịch Quân sự Đặc biệt. Mặc dù chi tiết về các chiến dịch chiến đấu vẫn chưa được tiết lộ, nhưng chắc chắn Nga đang chia sẻ thông tin này với các khách hàng tiềm năng.

Tại Dubai, người ta cũng đề cập đến chiếc tiêm kích hạng nhẹ thế hệ thứ năm của Nga – Su-75 Checkmate – lần đầu tiên được giới thiệu dưới dạng mô hình tại triển lãm hàng không MAKS năm 2021.

Phi công Sergey Bogdan nói với phóng viên cho biết Su-75 sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên trong vài tháng tới.