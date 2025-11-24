Tiêm kích Su-35S của Nga.

Công nghệ tối tân

Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC) đã chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Nga một lô máy bay chiến đấu Su-35S mới tiếp theo theo đơn đặt hàng mua sắm vũ khí, hãng TASS dẫn nguồn tin từ Rostec cho biết.

"Các máy bay chiến đấu thế hệ 4++ mới này đã vượt qua toàn bộ chu trình thử nghiệm tại nhà máy ở nhiều chế độ hoạt động khác nhau và đã bay đến sân bay triển khai", báo cáo cho biết.

Phó Tổng Giám đốc Điều hành thứ nhất của Rostec, ông Vladimir Artyakov, cho biết các phi công Nga ca ngợi những máy bay phản lực này là tốt nhất trong phân khúc. Chúng có thể sử dụng nhiều loại vũ khí ở mọi độ cao và tốc độ, đồng thời đáp ứng những kỹ thuật điều khiển và chiến đấu khó khăn nhất.

"Các máy bay chiến đấu thể hiện chất lượng bay tốt nhất, đặc điểm tuyệt vời của hệ thống dẫn đường và tầm nhìn. Chúng hoàn thành mọi nhiệm vụ và đưa chiến thắng đến gần hơn", ông nói.

Tổng giám đốc điều hành UAC, ông Vadim Badekha, cho biết tập đoàn đang nỗ lực duy trì tốc độ sản xuất máy bay chiến đấu cao.

"Chúng tôi dự định nâng hiệu suất sản xuất lên 30% vào năm 2030. Điều này sẽ giúp sản xuất khối lượng lớn theo đơn đặt hàng mua sắm vũ khí, vượt qua con số cao nhất của năm ngoái", ông nói.

Su-35S (được NATO định danh là Flanker-E+) là máy bay chiến đấu đa năng siêu cơ động thế hệ 4++ được nâng cấp sâu, được thiết kế với công nghệ thế hệ thứ năm.

Máy bay nổi bật với hệ thống điện tử hàng không kỹ thuật số mới, radar mới với mảng ăng-ten pha thụ động và số lượng mục tiêu được theo dõi và tấn công đồng thời tăng lên, động cơ đánh lửa plasma công suất lớn hơn và điều khiển hướng bay có thể kiểm soát.

Các động cơ này tương thích với động cơ thế hệ thứ năm, cho phép đạt tốc độ siêu thanh mà không cần tăng áp. Su-35S là phiên bản nâng cấp sâu của Su-27.

Máy bay có cánh lượn được gia cố, không có cánh ngang phía trước và cánh tà phanh. Phanh khi hạ cánh được thực hiện bằng cách xoay bánh lái sang hai bên.

Chiếm ưu thế

Bình luận về Su-35S, quan chức Ukraine nói rằng tiêm kích mới như Su-35S giúp Nga mở rộng kiểm soát vùng trời khu vực chiến sự và Kiev không có phương án đối phó.

"Tiêm kích Su-35S được trang bị radar và tên lửa tầm xa rất hiệu quả. Nga đang sử dụng chúng để tấn công chiến đấu cơ Ukraine và yểm trợ tác chiến dưới mặt đất. Chúng tôi không có khả năng đối phó mối đe dọa này", quan chức Ukraine giấu tên nói với hãng tin ABC News.

Người này thừa nhận ưu thế trên không của Nga là mối đe dọa thực sự, cho rằng ưu tiên số một của Kiev là các hệ thống phòng không do Washington và đối tác phương Tây viện trợ. "Những tiêm kích đời mới như Su-35S giúp Nga ngày càng mở rộng khả năng kiểm soát không phận ở miền đông", quan chức Ukraine cho hay.

Hai quan chức khác cũng xác nhận rủi ro hàng đầu với Ukraine là Nga làm chủ bầu trời ở các khu vực tiền tuyến. "Họ sở hữu máy bay nhiều gấp 12 lần Ukraine. Đó là vấn đề nghiêm trọng. Chúng tôi liên tục nói với chính quyền Mỹ rằng không có giải pháp nào tốt hơn cung cấp tiêm kích phương Tây cho Ukraine", một quan chức nói thêm.

Các phát biểu được coi là dấu hiệu đáng lo ngại với Kiev và phương Tây. Một trong các yếu tố then chốt giúp Nga thành công trên chiến trường là Ukraine không thể làm chủ bầu trời, ảnh hưởng tới khả năng công kích mục tiêu và hiệp đồng với các lực lượng mặt đất.

Các chuyên gia phương Tây từng cảnh báo phi đội MiG-31BM và Su-35S Nga trang bị tên lửa R-37M với tầm bắn hơn 200 km có thể uy hiếp mọi máy bay được Ukraine triển khai ở khu vực rộng lớn tại đông và nam đất nước.

"Các chuyến tuần tra đạt hiệu quả rất cao trong đối phó tiêm kích và cường kích Ukraine, trong đó tên lửa R-37M là mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng với không quân Ukraine.

Né tránh loại tên lửa này rất khó khăn, do chúng có tốc độ cao, tầm bắn hiệu quả lớn và đầu dò được thiết kế để diệt các mục tiêu bay thấp", Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI) cho biết trong báo cáo.