Quân đội Nga đã sử dụng thành công máy bay chiến đấu Su-30SM2 để tấn công hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, được chuyển giao cho Lực lượng vũ trang Ukraine, Tạp chí Military Watch (MW) đưa tin.

Việc sử dụng những chiến đấu cơ này để phá hủy bệ phóng Patriot đã được biết đến từ một báo cáo do Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec phát hành.

"Điều này khiến Su-30SM2 trở thành máy bay chiến đấu đa năng đầu tiên trên thế giới có thể phá hủy hệ thống phòng không tầm xa của phương Tây", tờ MW viết rõ.

Để đạt được mục đích này, các máy bay chiến đấu Nga được trang bị tên lửa chống radar Kh-31P, theo bài báo. Loại đạn này được đặc trưng bởi tốc độ cao và trọng lượng nhẹ, cho phép mỗi tiêm kích Su-30SM2 mang được tới 6 quả.

Tầm bắn tương đối ngắn của tên lửa (khoảng 130 km), đồng nghĩa với việc nó không thể được sử dụng để chống lại các hệ thống tầm xa hơn (chẳng hạn như Patriot), mà không có một số rủi ro.

Mặc dù vậy bài báo lưu ý, khả năng tiếp cận mục tiêu ở độ cao thấp của chiến đấu cơ đa năng như Su-30SM2 có thể khiến hoạt động như vậy trở nên khả thi.

Tiêm kích Su-30SM2 có thể tấn công mặt đất hiệu quả nhờ tên lửa chống radar Kh-31P Krypton.

Tờ MW viết: "Việc cải thiện khả năng của phi đội máy bay chiến đấu Nga trong việc chống lại các hệ thống phòng không tầm xa hiện đại có thể được bổ sung nhờ chức năng tiên tiến của kho vũ khí tên lửa nước này và đẩy nhanh hơn nữa quá trình phá hủy hệ thống phòng không của Ukraine".

Bài báo kết luận rằng việc đưa vào sử dụng nhiều máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ thứ năm hơn, sở hữu khả năng tác chiến điện tử mạnh mẽ và được trang bị tên lửa tiên tiến hơn đáng kể, dự kiến ​​sẽ giúp Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga vô hiệu hóa hiệu quả hệ thống phòng không của đối phương.

Chúng ta hãy nhớ lại rằng mới đây Không quân Nga đã nhận được một lô máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM2 mới, tuy nhiên số lượng cụ thể vẫn chưa được nói rõ.