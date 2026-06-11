Su-30SM2 của Hạm đội Baltic lần đầu thực hành 'tấn công mục tiêu NATO'

Hạm đội Baltic của Hải quân Nga đã tiến hành các cuộc tập trận mô phỏng cuộc tấn công vào lãnh thổ NATO.

Tạp chí Military Watch (MW) đưa tin, Hạm đội Baltic đã triển khai các máy bay chiến đấu Su-30SM2 thế hệ mới. Động thái này nhằm đáp trả một loạt các cuộc đụng độ với tiêm kích NATO.

"Hơn 10 máy bay cùng khoảng 100 phi công và kỹ sư từ trung đoàn hàng không hỗn hợp thuộc đơn vị không quân hải quân của hạm đội đang tham gia vào các cuộc tập trận", thông cáo báo chí của Hạm đội cho biết.

Cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 10 chiến đấu cơ, bao gồm cả các máy bay ném bom Su-24M đã cũ, mô phỏng tình huống tấn công vào đoàn xe quân sự, sở chỉ huy, khu vực tập trung nhân lực, cơ sở công nghiệp quân sự và tàu chiến của các nước thành viên NATO.

"Nhìn chung, phi hành đoàn của máy bay ném bom tiền tuyến Su-24M và tiêm kích đa năng Su-30SM2 sẽ được giao nhiệm vụ tấn công hơn 50 mục tiêu khác nhau, phóng tên lửa không đối không và tiến hành các cuộc không kích", thông cáo báo chí của Hải quân Nga cho biết.

Cuộc tập trận cũng nhằm mục đích phát triển kỹ năng bay của phi công, cải thiện tinh thần đồng đội và thực hiện một số nhiệm vụ trong kịch bản chiến thuật duy nhất. Theo nguồn tin, kinh nghiệm thu được trong cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ được tận dụng cho mục đích này.

Hạm đội Baltic mô phỏng cuộc tấn công vào lãnh thổ NATO bằng tiêm kích Su-30SM2.

Tiêm kích Su-30SM2 đang phục vụ trong Trung đoàn Không quân Hỗn hợp số 4 thuộc Lực lượng Không quân Hải quân, đóng tại Sân bay Chernyakhovsk ở vùng Kaliningrad. Đầu năm 2022, trung đoàn này trở thành đơn vị đầu tiên nhận được loại máy bay chiến đấu mới.

Đầu tháng 2/2025, các tiêm kích Su-30SM2 đã thực hiện một nhiệm vụ trên khu vực Baltic với cấu hình vũ khí bất thường, bao gồm hỗn hợp tên lửa chống radar Kh-31 và bom chùm RBK-500 thay cho tên lửa không đối không.

Su-30SM2 là phiên bản nâng cấp tiên tiến nhất của máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi Su-30. Chi phí bảo trì đã giảm thiểu, công tác hậu cần được đơn giản hóa và hiệu suất chiến đấu của máy bay cũng được cải thiện đáng kể.

Cải tiến chính so với phiên bản Su-30SM cơ sở là việc lắp đặt động cơ AL-41F-1S - cùng loại sử dụng trên Su-35. Đây là động cơ mạnh nhất từng được lắp đặt trên tiêm kích thế hệ thứ tư.

Động cơ này cung cấp lực đẩy lớn hơn khoảng 16% so với AL-31FP được lắp đặt trên các máy bay Su-30SM cũ hơn. Chúng cũng có tuổi thọ cao hơn đáng kể, hiệu quả nhiên liệu được cải thiện và yêu cầu bảo trì giảm.

Tên lửa không đối không R-77M thế hệ mới và tên lửa hạng nặng tầm xa R-37M được phát triển cho máy bay chiến đấu này đã cải thiện đáng kể hiệu suất của nó trong không chiến ngoài tầm nhìn suốt 4 năm qua, mang lại cho Nga ưu thế lớn trong cuộc đối đầu với tiêm kích NATO.