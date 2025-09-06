Su-30MK2 Venezuela sẵn sàng đối đầu nhóm tàu chiến Mỹ ở Biển Caribe

Hai máy bay chiến đấu đa năng của Không quân Venezuela, được cho là Su-30MK2, được trang bị thùng nhiên liệu ngoài (PTB), đã bay qua đầu nhóm tác chiến hải quân hỗn hợp của Hải quân Hoa Kỳ trên Biển Caribe.

Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 5 tháng 9 năm 2025, được Lầu Năm Góc đánh giá là một "hành động khiêu khích nghiêm trọng", các nguồn tin quân sự Hoa Kỳ cho biết.

Theo một số quan chức tại Lầu Năm Góc biên đội tiêm kích của Venezuela đã tiếp cận nhóm tàu hải quân ở độ cao thấp, gây lo ngại cho các chỉ huy Hoa Kỳ.

Nhóm tàu Hải quân Mỹ đang hiện diện bao gồm 1 tàu khu trục lớp Arleigh Burke và các đơn vị chiến đấu khác, được triển khai đến khu vực này với lý do chính thức là chống buôn bán ma túy.

Tuy nhiên các nhà phân tích tin rằng mục đích thực sự của nhóm tác chiến nói trên là phô trương sức mạnh và chuẩn bị cho một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn có thể xảy ra nhằm vào các cơ sở chiến lược quan trọng của Venezuela nếu căng thẳng leo thang.

Tiêm kích Su-30MK2 của Không quân Venezuela có khả năng mang tên lửa chống hạm Kh-31A.

Chính quyền Venezuela vẫn chưa bình luận về vụ việc, nhưng Tổng thống Nicolas Maduro trước đây đã nhiều lần lên án "những hành động khiêu khích" của Washington gần biên giới Venezuela.

Caracas liên tiếp cáo buộc Washington cố gắng gây bất ổn tình hình trong khu vực. Việc máy bay chiến đấu Su-30MK2 bay qua có lẽ là phản ứng của Venezuela trước sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Mỹ ở Biển Caribe.

Lầu Năm Góc lên án hành động của Không quân Venezuela, nhấn mạnh rằng những động thái như vậy tạo ra nguy cơ leo thang và đe dọa đến sự an toàn của các hoạt động của Hải quân Hoa Kỳ.

Khu trục hạm Mỹ phóng tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào "tàu chở ma túy" Venezuela.