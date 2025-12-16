Sting Energy khiến cộng đồng mạng Việt dậy sóng với màn hợp tác cùng Mercedes-AMG PETRONAS F1

Gây sốt với chiến lược kể chuyện bằng âm thanh

Vừa qua, Sting Energy, thương hiệu nước tăng lực thuộc tập đoàn PepsiCo và là đối tác chính thức của Giải Đua xe Công thức 1® (Formula 1®), vừa công bố quan hệ hợp tác toàn cầu với đội đua Mercedes-AMG PETRONAS F1. Thông tin về sự kiện này đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các nhà sáng tạo nội dung và KOL Việt.

Sting Energy lựa chọn cách kể chuyện táo bạo: thay vì những thông tin kỹ thuật hay hình ảnh thông thường, thương hiệu ra mắt hợp tác bằng một đoạn phim ngắn với tâm điểm là chiếc xe đua F1. Điểm nhấn của đoạn phim nằm ở tiếng gầm động cơ xe được xử lý để tạo nên âm thanh "STINGGGG" vừa mới lạ nhưng không kém phần quen thuộc, gây ấn tượng và bất ngờ cho người xem ngay từ những giây đầu tiên.

Giới trẻ Việt hào hứng trước màn kết hợp của Sting Energy và Mercedes-AMG Petronas F1

Ngay sau khi đoạn phim được ra mắt, nhiều nhà sáng tạo nội dung và KOL Việt đã chia sẻ phản hồi tích cực, bày tỏ sự thích thú trước màn kết hợp cũng như cách truyền tải thông tin giàu sáng tạo này. Trong đó, ca sĩ Thanh Duy tỏ ra rất hào hứng, nhận định đây là một màn hợp tác độc đáo và bày tỏ sự tò mò về những trải nghiệm sắp tới mà hai thương hiệu sẽ mang đến.

Các gương mặt quen thuộc với giới trẻ như Đức Anh, Vũ Thịnh và Hoa Xù cũng tỏ ra thích thú với âm thanh "STINGGGG" vừa lạ vừa quen, được lồng ghép tinh tế trong đoạn phim. Đức Anh cùng nhóm bạn còn thực hiện hẳn một video ghi lại khoảnh khắc phản ứng khi nghe âm thanh này và dự định sẽ dùng "STINGGGG" làm hiệu ứng âm thanh trong các nội dung sắp tới.

Sự kiện này không chỉ thu hút cộng đồng sáng tạo mà còn nhận được sự quan tâm lớn từ giới yêu xe. TikToker Thái Hòa 88 không giấu nổi sự phấn khích trước màn kết hợp giữa đội đua của một trong những hãng xe danh tiếng và thương hiệu nước tăng lực nổi bật, đồng thời bày tỏ sự mong chờ với những hoạt động tiếp theo trong khuôn khổ hợp tác.

Cơn sốt từ cú bắt tay giữa thương hiệu nước tăng lực nổi bật và đội đua danh tiếng

Mở ra loạt trải nghiệm mới cho người hâm mộ toàn cầu

Ông Eugene Willemsen, Tổng Giám đốc Điều hành khối đồ uống quốc tế của PepsiCo chia sẻ, "Với sự hợp tác giữa F1 và Sting Energy cùng các thương hiệu khác thuộc PepsiCo như Gatorade và Doritos, chúng tôi rất hân hạnh được là một phần trong văn hóa của bộ môn đua xe tốc độ cao, qua đó tiếp thêm năng lượng cho cả vận động viên lẫn người hâm mộ. Việc hợp tác cùng Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 là sự khẳng định cho cam kết chung của hai bên hướng đến hiệu suất tối ưu, tinh thần đổi mới và chất lượng vượt trội. Đây là những giá trị làm nên bản sắc của cả hai tổ chức."

Kỳ vọng loạt trải nghiệm bùng nổ xuyên suốt các chặng đua

Màn hợp tác lần này cũng đặt nền móng cho chuỗi hoạt động mà Sting Energy dự kiến triển khai xuyên suốt các chặng đua trong mùa giải tới, tập trung vào các trải nghiệm giàu năng lượng và tốc độ, đồng thời tăng tương tác giữa người hâm mộ và đội đua.

Từ một đoạn phim ngắn, màn hợp tác giữa Sting Energy và Mercedes-AMG PETRONAS F1 đã nhanh chóng trở thành đề tài được KOL Việt lan tỏa mạnh mẽ. Với hướng tiếp cận đa giác quan, giàu tính văn hóa và giàu năng lượng mà Sting Energy hướng đến, cú bắt tay này hứa hẹn tiếp tục tạo nên những trải nghiệm bùng nổ trong thời gian tới, không chỉ với người yêu tốc độ mà cả khán giả đại chúng.

Về PepsiCo:

Các sản phẩm của PepsiCo được người tiêu dùng thưởng thức hơn một tỷ lần mỗi ngày tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Năm 2024, PepsiCo ghi nhận doanh thu gần 92 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu đến từ danh mục sản phẩm đa dạng kết hợp giữa thực phẩm tiện lợi và đồ uống từ các thương hiệu như Lay’s, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker và SodaStream. Danh mục sản phẩm của PepsiCo bao gồm nhiều loại thực phẩm và đồ uống được yêu thích, trong đó gồm nhiều thương hiệu biểu tượng đạt doanh thu bán lẻ ước tính trên 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm.

PepsiCo định hướng trở thành tập đoàn dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực thức uống và thực phẩm tiện lợi thông qua chiến lược pep+ (PepsiCo Positive). pep+ là chiến lược chuyển đổi toàn diện của PepsiCo, đặt phát triển bền vững và con người vào trọng tâm trong cách thức tạo ra giá trị và thúc đẩy tăng trưởng. Điều này được thực hiện bằng cách vận hành trong giới hạn của hành tinh, đồng thời truyền cảm hứng cho sự thay đổi tích cực cho con người và môi trường. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.pepsico.com hoặc theo dõi PepsiCo trên X (Twitter), Instagram, Facebook và LinkedIn @PepsiCo.