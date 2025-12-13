Stella Icon: biểu tượng sống xanh giữa giao điểm kết nối

Gia đình trẻ tìm môi trường phát triển cho con

Kết hôn gần hai năm và đang lên kế hoạch đón con đầu lòng, vợ chồng chị Minh Anh (phường Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ) bắt đầu cảm nhận rõ những bất tiện của căn nhà trong hẻm đang thuê. "Hàng xóm ăn nhậu hát hò thâu đêm, mưa ngập lênh láng. Hai vợ chồng thì còn cố gắng chịu, nhưng có con nhỏ thì môi trường sống phải tốt hơn" - chị Minh Anh lo lắng.

Với 500 triệu đồng tích lũy và sự hỗ trợ từ hai bên gia đình, cộng thêm thu nhập ổn định khoảng 25 triệu đồng/tháng, vợ chồng chị Minh Anh muốn tìm một không gian sống an toàn, yên tĩnh, tiện nghi, có đủ tiện ích cho trẻ nhỏ, đồng thời vẫn nằm trong khu vực quen thuộc để không xáo trộn công việc và sinh hoạt.

Trong bối cảnh cân nhắc tài chính, hai vợ chồng không chọn phương án mua đất xây nhà tốn kém và phức tạp. Thay vào đó, anh chị ưu tiên những dự án căn hộ đang xây dựng nhưng có tiến độ và thời điểm bàn giao rõ ràng, phù hợp với kế hoạch sinh con trong 1-2 năm tới: vừa có thời gian chuẩn bị tài chính, vừa kịp nhận nhà mới khi em bé chào đời.

Cư dân Stella Icon thừa hưởng mảng xanh đa tầng khu đô thị sân bay KITA Airport City.

Thực tế, nhu cầu này không chỉ của riêng gia đình chị Minh Anh mà đang trở thành xu hướng ở nhiều cặp vợ chồng trẻ. Nhóm khách hàng này ưu tiên chọn nơi an cư "ba trong một: công việc - học tập - chất lượng sống" có vị trí thuận tiện di chuyển, riêng tư, an ninh tốt, tiện ích nội - ngoại khu đa dạng, môi trường sống xanh, trong lành cho trẻ nhỏ. Bên cạnh nhu cầu ở thực, họ cũng chú trọng yếu tố pháp lý minh bạch và tiềm năng tăng giá, thuận tiện mua bán trong tương lai.

Sống xanh giữa khu đô thị sân bay

Nằm tại vùng lõi khu đô thị KITA Airport City, cách sân bay quốc tế Cần Thơ chỉ 3 km, dự án căn hộ Stella Icon sở hữu vị trí trung tâm "tứ giác vàng" tạo bởi bốn trục đường Võ Văn Kiệt - Âu Cơ - Lê Hồng Phong - Lê Phước Thọ. Từ đây, cư dân có thể di chuyển nhanh chóng đến hàng loạt tiện ích giáo dục - y tế - thương mại như: Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu, Vinmec, Lotte, Co.opmart...

Yếu tố an ninh cũng là lợi thế nổi bật khi dự án được bao quanh bởi hệ thống cơ quan hành chính, trụ sở công an phường. Cùng với cộng đồng cư dân trí thức, văn minh, Stella Icon kiến tạo môi trường sống riêng tư, an toàn và hiện đại. Các tiện ích nội khu được bố trí ngay trong tòa nhà: hồ bơi, cafeteria, phòng gym, yoga, spa tại tầng 4, cùng chuỗi shophouse dưới chân tòa tháp đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày mà không cần di chuyển xa.

Đặc biệt, không gian sống xanh, trong lành với hơn 10.000 cây xanh phủ khắp khu đô thị KITA Airport City tạo nên "bộ lọc không khí tự nhiên" hiếm có. Đây là yếu tố quan trọng với các gia đình có con nhỏ, khi nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng sống gần môi trường thiên nhiên giúp trẻ ngủ sâu hơn, ổn định nhịp sinh học - nền tảng cho sự phát triển não bộ trong những năm đầu đời. Hệ thống công viên, quảng trường, lối dạo bộ và khu vui chơi trẻ em đa dạng mở ra không gian cho trẻ vận động, khám phá và tương tác xã hội, hỗ trợ sự phát triển thể chất lẫn trí tuệ.

Các căn hộ Stella Icon có diện tích rộng rãi, thông thoáng

Song song đó, cư dân Stella Icon còn tận hưởng trọn vẹn không khí lễ hội và các hoạt động cộng đồng sôi động diễn ra thường xuyên tại khu đô thị sân bay như Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ, giải marathon thành phố, vườn hoa sao nhái đón xuân thường niên…

Với pháp lý vững vàng và tiến độ xây dựng đúng cam kết, dự án Stella Icon áp dụng chính sách thanh toán linh hoạt cho gia đình trẻ: chỉ từ 239 triệu đồng (15% giá trị căn hộ) để ký hợp đồng mua bán, được hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà. Các đợt thanh toán tiếp theo được chia nhỏ, chỉ từ 7,9 triệu đồng/tháng, cùng tổng mức chiết khấu lên đến 12% giúp bài toán tài chính nhẹ nhàng hơn trong giai đoạn đầu xây dựng tổ ấm.

Giữa nhịp sống hiện đại của "Thành phố xanh quốc gia 2024", Stella Icon dần trở thành "biểu tượng" an cư thế hệ mới: nơi mỗi gia đình tìm thấy sự yên bình, an toàn và niềm hạnh phúc đủ đầy ngay trong chính tổ ấm mình đã chọn.