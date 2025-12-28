Steadihan Lê Bảo Hân lên tiếng vụ tuyển trợ lý đạo diễn Quang Dũng: Tôi từng làm không lương, chờ 6h sáng đến 4h30 chiều

Mới đây, MXH đang bùng lên tranh luận xoay quanh dòng trạng thái tuyển trợ lý cá nhân không lương của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Cụ thể, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết sắp tới cần làm nhiều dự án lớn nên mong muốn tuyển thêm một trợ lý chuyên môn, làm việc bán thời gian. Công việc bao gồm tìm kiếm, tổng hợp tư liệu, ghi chú, hệ thống nội dung cho các buổi làm việc cùng đội ngũ sáng tạo và các nhà sản xuất.

Mặc dù KHÔNG LƯƠNG nhưng được hưởng quyền lợi như kinh nghiệm, cơ hội làm các dự án lớn. Do vậy, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng đưa các yêu cầu rõ ràng như, ứng viên dưới 30 tuổi, chuyên ngành về phim hoặc sáng tạo, mỹ thuật và nhấn mạnh xác định phim ảnh là đam mê lâu dài, ưu tiên có khả năng làm về AI.

Tuy nhiên, bài đăng của nam đạo diễn vô tình tạo ra các luồng ý kiến khác nhau. Nhiều người bày tỏ sự đồng tình, thấu hiểu, nhiều người lại cảm thấy việc đi-làm-không-lương là điều gì đó rất khó thỏa hiệp. Mỗi người một quan điểm, một ý kiến riêng khiến cả cõi mạng đều bàn tán, tranh luận rôm rả.

Bài đăng của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng

Cũng từ đây, nhiều người đã và đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cũng chia sẻ lại câu chuyện của bản thân từ thời mới bước vào nghề. Trong đó, bài đăng của Steadihan - Lê Bảo Hân, người điều hành Steadicam nổi rần rần trong đại lễ A80 vừa qua nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng.

Theo đó, anh Hân thẳng thắn tiết lộ bản thân từng đi quay, làm nhiều dự án phim sử dụng Steadicam nhưng không có lương.

Steadihan Lê Bảo Hân - người vận hành steadicam có tiếng trong giới làm phim

Anh cho biết cách đây khoảng 7 - 8 năm, không có thiết bị cá nhân nên được một người anh hỗ trợ, đứng ra thuê giúp Steadicam của Hãng phim tài liệu. Lê Bảo Hân cũng bắt đầu mọi thứ với nghề từ con số 0: Không thầy hướng dẫn, không mối quan hệ,... Tất cả chỉ tự học trên YouTube.

Sau này khi hoàn thiện hơn về kỹ năng và thiết bị, anh Hân được mời vào quay những bộ phim lớn hơn vớ đúng vai trò là Steadicam Trinity. Tuy nhiên, có phim chỉ nhận tượng lương tượng trưng, có phim thì hoàn toàn không có lương. Song anh cho rằng, với những dự án không lương lại mở ra cho bản thân nhiều những cơ hội, trải nghiệm đôi khi chỉ có 1 lần trong đời.

Về câu chuyện tuyển trợ lý đang gây tranh cãi của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, anh Lê Bảo Hân cho rằng mỗi người mỗi suy nghĩ và có góc nhìn khác nhau. Cá nhân anh thấy rằng công việc này cần nền tảng kiến thức. Do đó đôi khi, chỉ cần đi với các “anh lớn” trong nghề, nghe câu chuyện làm nghề của họ cũng đã đủ vui rồi. Song anh cũng thừa nhận rằng nghề này không dành cho số đông, gia đình cũng phải có điều kiện mới theo học và không phải ai cũng được chọn.

Ngoài ra, anh cũng bật mí rằng trước khi làm phim, anh cũng từng có thời gian xin đi học nghề sửa ô tô 2 năm và hoàn toàn không có lương. Chính vì vậy, quan điểm của Lê Bảo Hân là luôn ưu tiên những điều giúp bản thân được học hỏi, trải nghiệm miễn phí, thứ mà có tiền chưa chắc đã có cơ hội được làm.

Bài chia sẻ trên trang cá nhân của Lê Bảo Hân: Làm Steadicam "KHÔNG LƯƠNG" đâu có ai biết! Thời gian trước 1 vài phim có Steadicam mình cũng làm hầu như không có lương. Steadicam thuê của Hãng Phim Tài Liệu (hồi đó chưa có tiền mua nên xin được anh Tùng bảo lãnh cho mình thuê về để tập), mình luôn biết ơn vì điều đó nếu như hồi đó không có anh Tùng thì cũng không có Steadihan như bây giờ. 7-8 năm trước, không có thầy hướng dẫn, không có mối quan hệ tất cả chỉ tự học trên YouTube mất khoảng 1 năm trời để luyện, rồi xin quay free cho các phim mình làm CamOp chỉ để tìm kiếm cảm giác quay, được học trên phim trường. Các phim quay cho Công Ty đều như vậy. Mình nhớ có phim được làm CamOp cho anh Dũng DuKu "Ước Hẹn Mùa Thu" Anh Vinh làm DOP. Mình xin được làm Steadicam Free cho phim đó, các anh chỉ ậm ừ rồi test. Ngày Định Trang ở Công Viên Hoàng Văn Thụ, 1 mình soạn 1 đống thiết bị Steadicam lên ngồi chờ từ 6h sáng tới 4h30 chiều. Sau khi đã test hết phục trang diễn viên rồi mới tới lượt mình, mặc đồ vào đi 1 vòng xong. • Anh Vinh nói: Phim này anh quay Gimbal Bi ơi! • Mình buồn dã man, thôi kiếm cơ hội sau chứ biết sao giờ. • Sau vài năm khổ luyện được các anh mời quay "Đất Rừng Phương Nam" với vai trò Steadicam Trinity là 1 vinh dự lớn. Và tất nhiên phim màu cờ sắc áo của HKfilm nên lương tượng trưng chỉ 1/10 như bây giờ. Phim duy nhất cho tới bây giờ mình đi các cú máy One Shot với Lens 100mm Sau này khi biết đi rồi lấy được tiền của Steadicam rồi vẫn đóng tiền tham gia lớp Training Workshop của bạn bên Thái về dạy 3 ngày để học thêm. Các dự án phim cũng hiếm khi lấy được tiền đúng vì không có kinh phí cho Steadicam nên thường nhận quay vì mood làm nghề là chính. Cho đến bây giờ chỉ có duy nhất các phim của Trấn Thành là mình tính được đúng giá và trả mình xứng đáng. Phim "Em Và Trịnh" với mình cũng không có lương, mặc dù hồi đó phim book Steadicam mình báo Rate được 1000 USD/ngày. Nhưng lại là lúc Công Ty HKfilm mua Trinity1 về giao cho mình khai thác (lúc đó chưa có tiền mua Trinity2) và mỗi dự án mình đi làm 1 ngày thì tiền thuê thiết bị trả cho công ty khoảng 700 USD. còn lại chi phí xăng cộ lên về Đà Lạt và tiền trợ lý. Không Lương đổi lại được gì, mình có cơ hội quay thử các cú one shot với Trinity, show Reel xịn sau này bán các dự án khác. Được học và trải nghiệm nhiều hơn là đặt nặng việc kiếm tiền, không có ai cho cơ hội đi theo học thì việc bỏ tiền ra đầu tư cho mình là điều hiển nhiên. Mình thấy mọi người nói vụ tuyển trợ lý của anh Dũng, mỗi người mỗi suy nghĩ mà, công việc này cần nền tảng kiến thức, đi với các anh lớn nghe câu chuyện nghề của họ cũng đã là sướng rồi. Tất nhiên nghề không dành cho số đông, gia đình cũng có điều kiện nên mới theo được, mà có phải ai cũng được chọn đâu. Tôi cho bạn theo học không lấy tiền, thì bạn phải phụ giúp tôi 1-2 năm. Mối quan hệ của tôi, kiến thức tất cả mọi thứ, cả cơ hội công việc sau này nhiều hơn những gì tiền trước mắt mình thấy. Bây giờ tôi nói qua năm tôi tuyển trợ lý, dạy free hết tất cả mọi thứ cho bạn về Steadicam và bạn làm cho tôi 2 năm không lương bạn muốn làm không? P/S : Trước khi làm phim thì mình cũng xin đi học nghề sửa ô tô 2 năm và không có lương.

Lê Bảo Hân có những thước phim được khen ngợi trong đại lễ A80, anh cũng không nhận cát-xê mà chỉ xin chi phí đi lại cho ê-kíp

Cho những ai chưa biết, Lê Bảo Hân (biệt danh Steadihan, sinh năm 1986) hiện sinh sống và làm việc tại TPHCM. Anh là gương mặt quen thuộc trong giới quay phim, từng tham gia nhiều dự án điện ảnh, quảng cáo và chương trình truyền hình, TVC quảng cáo, MV ca nhạc và các chương trình truyền hình quy mô lớn.

Với hơn 18 năm kinh nghiệm, anh từng thực hiện cú one-shot nổi tiếng mở đầu phim điện ảnh Bố già (2021), góp phần tạo dấu ấn rõ nét về khả năng làm chủ kỹ thuật quay và cảm quan nghệ thuật. Anh cũng tham gia ghi hình Vietnam’s Next Top Model 2025.

Với thế mạnh sử dụng steadicam, anh được đánh giá là một trong những người làm chủ thiết bị hiện đại hàng đầu, tạo ra những cảnh quay gây ấn tượng mạnh mẽ. Điểm mạnh của Lê Bảo Hân là khả năng làm chủ steadicam, thiết bị hỗ trợ hiện đại giúp ghi lại những cảnh quay chuyển động mượt mà, tạo hiệu ứng hình ảnh ấn tượng. Với sự am hiểu kỹ thuật và tư duy thẩm mỹ sáng tạo, anh đã tham gia nhiều dự án lớn, trở thành gương mặt quen thuộc trong giới làm phim.

Ảnh: FBNV