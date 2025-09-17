Steadihan Lê Bảo Hân được VTV trao bằng khen sau A80: Nói đúng 5 chữ quá oách

Mới đây, Lê Bảo Hân - người đứng sau những thước phim tuyệt đối điện ảnh tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội) bất ngờ chia sẻ thông tin được nhận bằng khen của VTV thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.

Lê Bảo Hân khi đang làm việc

Theo đó, Bảo Hân được Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm tặng bằng khen vì “Có thành tích xuất sắc trong tham gia thực hiện chương trình THTT Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam”.

“Sĩ đến tận kiếp sau” - Bảo Hân hãnh diễn chia sẻ cùng với ảnh bằng khen.

Lê Bảo Hân nhận bằng khen từ VTV

Phía dưới chia sẻ này, bạn bè, người thân và cư dân mạng để lại nhiều bình luận chúc mừng. Ai nấy đều đồng tình rằng bằng khen này hoàn toàn xứng đáng với sự nỗ lực, sáng tạo và kết quả làm việc của Lê Bảo Hân.

Về phần mình, Bảo Hân cũng vui vẻ đáp lại bình luận của mọi người. Khi có người nhận xét rằng nhà quay phim steadicam trinity này xuất sắc nhất thì anh nửa đùa nửa thật: “Quay cả 100 phim rạp cả 1000 cái TVC không ai biết, shot 1 job truyền hình cả nước hay”.

Trong dịp A80 vừa qua, cộng đồng mạng rần rần khen ngợi bởi cảnh quay vô cùng ấn tượng đến từ những cú máy được lia mượt mà, chuyển động “thần sầu” của nhà quay phim Lê Bảo Hân (Steadihan). Tại đây, anh sử dụng hệ thống steadicam nặng tới 38kg, kết hợp với xe thăng bằng để kiểm soát tốc độ.

Lê Bảo Hân vốn là đạo diễn hình ảnh, quay phim có tiếng trong giới làm phim, sinh sống tại TP.HCM. Lê Bảo Hân sở hữu kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực quay phim điện ảnh, TVC quảng cáo,... Đáng chú ý nhất, Lê Bảo Hân là người thành thạo sử dụng steadicam, thiết bị hỗ trợ hiện đại, tạo ra những cảnh quay như trên sóng truyền hình.

Trên trang cá nhân của mình trước khi buổi lễ chính thức diễn ra, Bảo Hân đã chia sẻ cảm xúc vui mừng, may mắn khi được đóng góp trong ngày đặc biệt này. “Cả đời làm nghề tự do, tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày được mời đứng ở Ba Đình quay diễu binh như thế”, anh viết trên trang cá nhân.

Sau khi đại lễ diễn ra thành công, Bảo Hân cũng hé lộ thêm những khung hình hậu trường trong ngày tổng duyệt trước đó. Điều này khiến dân tình nể phục bởi anh vừa di chuyển bằng scooter điện, vừa cầm trên tay rất nhiều thiết bị, máy móc khá nặng nhưng vẫn hoàn thành tốt.

“Chưa bao giờ phải chịu thứ tâm lý kinh khủng như vậy trên các dự án. Nhưng đáng giá từng giây từng phút, đời người làm nghề Steadicam chắc cũng chỉ làm được 1 lần như thế” - trích từ chia sẻ của Lê Bảo Hân sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại A80.

