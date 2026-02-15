Starlink được phép cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Theo thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Viễn thông đã cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, loại mạng viễn thông cố định vệ tinh cho Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam.

Cục Tần số vô tuyến điện cũng chính thức cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho Công ty này.

Theo Giấy phép tần số vô tuyến điện được cấp, giai đoạn đầu, Starlink sẽ triển khai 4 trạm cổng (gateway) và quy mô thiết bị đầu cuối tối đa 600.000 thiết bị.

Việc được cấp phép sử dụng tần số đồng nghĩa với việc hệ thống có thể triển khai hợp pháp hạ tầng thu – phát tại Việt Nam, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về tần số vô tuyến điện và bảo đảm không gây nhiễu tới các mạng thông tin vô tuyến hiện hữu.

Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam đã được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông tại Việt Nam.

Trước đó, theo Quyết định 659 ngày 23/3 của Thủ tướng Chính phủ, SpaceX được thực hiện thí điểm có kiểm soát đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, loại hình mạng viễn thông vệ tinh sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp tại Việt Nam trên nguyên tắc bảo đảm quốc phòng, an ninh, trong đó không giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc tỷ lệ đóng góp.

Việc thí điểm triển khai kinh doanh dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp được thực hiện trong thời gian 5 năm kể từ ngày doanh nghiệp do tổ chức thí điểm thành lập tại Việt Nam (gọi tắt là doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam) được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, và kết thúc trước ngày 1/1/2031.

Phạm vi thí điểm trên toàn quốc. Số thuê bao tối đa SpaceX được triển khai thí điểm tại Việt Nam là 600.000, bao gồm tổng số lượng thuê bao dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam và của các doanh nghiệp viễn thông bán lại dịch vụ của doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam.

SpaceX và doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam phải thực hiện cam kết đảm bảo tuân thủ khi triển khai thí điểm, bao gồm các yêu cầu về loại hình dịch vụ viễn thông triển khai, phạm vi triển khai, số lượng thuê bao tối đa, tần số sử dụng và đặc biệt là những yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh.