S.T Sơn Thạch từng lập di chúc vì đột ngột trở bệnh nặng năm 2025

S.T Sơn Thạch từng hoạt động trong nhóm nhạc đình đám 365daband. Anh hoạt động nghệ thuật khá sớm và giờ đây đã là cái tên quen thuộc đối với khán giả Việt. Mới đây, S.T Sơn Thạch lần đầu tiên trải lòng về biến cố sức khỏe vào năm 2025. Anh cho biết thời điểm đó không thể ngồi dậy, phải liên hệ với luật sư để đề phòng trường hợp xấu xảy ra. Một ngày trước khi nhập viện, nam ca sĩ phải thu âm toàn bộ nội dung di chúc vào điện thoại.

S.T Sơn Thạch chia sẻ: "Có 1 sự kiện trong năm 2025 xảy ra, đó là điều tôi chưa bao giờ nghĩ. Tôi chưa bao giờ viết di chúc hết. Năm 2025 tôi đột nhiên trở bệnh rất nặng. Nó là 1 quá trình khá dài và tự nhiên cảm giác mình phải làm điều đó thôi.

Lúc đó tôi không đủ khỏe để ngồi viết mặc dù lúc đó đã hẹn luật sư rồi. Trước khi nhập viện anh phải thu lại tất cả thứ anh muốn làm viết trong di chúc trong ghi âm điện thoại. Bây giờ không dám nghe lại luôn. Thật sự lúc đó cảm giác sức khỏe cạn kiệt rồi. Lúc đó cây năng lượng không còn. Lúc đó là một khoảnh khắc đáng sợ của tôi".

S.T Sơn Thạch lần đầu chia sẻ về biến cố sức khỏe nghiêm trọng xảy ra vào năm 2025. Nguồn: Chuyến xe tri kỷ

Nam ca sĩ cho biết từng bệnh nặng đến mức không thể ngồi dậy, thậm chí phải ghi âm bản di chúc vì lo sợ tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Nguồn: Chuyến xe tri kỷ

Sau biến cố, nam ca sĩ cho biết anh thay đổi hoàn toàn cách nhìn về cuộc sống, đặt sức khỏe và tinh thần lên hàng đầu. “Vì gia đình, tình yêu, sự nghiệp hay bất cứ điều gì, bản thân mình cũng phải còn ở đó trước. Mình phải hiện diện thì mới có thể lo cho mọi người, mới có thể ở trong niềm vui, nỗi buồn để chia sẻ cùng người thân, người yêu, khán giả của mình”, anh nói. Khi nghe câu chuyện của S.T Sơn Thạch, Hà Nhi bày tỏ sự bất ngờ.

S.T Sơn Thạch đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về cuộc sống sau biến cố về sức khỏe. Ảnh: FBNV

S.T Sơn Thạch sớm làm quen với nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ. Năm 8 tuổi, anh gia nhập nhóm Những Ngôi Sao Nhỏ trực thuộc Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, trước khi tiếp tục sinh hoạt tại Đội Sơn Ca của Nhà Thiếu nhi Quận 1 (TP.HCM). Sau đó, nam nghệ sĩ dần mở rộng hoạt động nghệ thuật khi tham gia nhiều chương trình giải trí và lĩnh vực diễn xuất, ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua các show như Người ấy là ai, Sao nhập ngũ, Giọng ải giọng ai, Cuộc đua kỳ thú 2019…

Năm 2024 được xem là cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của S.T Sơn Thạch khi anh góp mặt tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Tại đây, nam ca sĩ thể hiện rõ sự bền bỉ, tinh thần đồng đội cùng thái độ làm việc nghiêm túc qua hàng loạt tiết mục được đầu tư chỉn chu. Không chỉ gây ấn tượng bởi kỹ năng trình diễn, S.T Sơn Thạch còn chinh phục khán giả bằng sự chân thành, cảm xúc và hình ảnh ấm áp.

Anh ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua các show như Người ấy là ai, Sao nhập ngũ, Giọng ải giọng ai, Cuộc đua kỳ thú 2019, Anh trai vượt ngàn chông gai...

Trong bài phỏng vấn với chúng tôi, khi được hỏi đến những tin đồn hẹn hò, S.T Sơn Thạch lên tiếng: "Tôi nói thật tôi có giải thích như thế nào thì mọi người vẫn như vậy thôi. Với những người bạn như Lan Ngọc, Thúy Ngân, Song Luân hay cả doanh nhân kia, khi xuất hiện những tin đồn thì chúng tôi nhìn nhau cười, thái độ rất vui vẻ, đón nhận tích cực. Tôi may mắn có bạn bè thỏa mái trong chuyện này. Còn những người bên ngoài, mọi người muốn nói sao cũng được, chúng tôi không có vấn đề gì hết".

Nam ca sĩ không quan trọng việc yêu một người bình thường hay mộ đồng nghiệp hoạt động nghệ thuật, nếu ai cho anh cảm giác muốn gắn bó thì sẽ chọn người đó.